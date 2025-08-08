Назад 08.08.25, 08:04 Цена успеха: простодушное стяжательство на фоне зарева войны Когда государственная служба становится одним из немногих путей к благосостоянию и стабильной карьере, демократия в большой беде, пишет обозреватель ДВ Ян Левченко.

Мелкие скандалы и утомительные склоки давно стали рутиной в отношениях между различными группами эстонского общества. Разжигание розни идет не только по линии соприкосновения «эстонцев» с «неэстонцами», но и по классовому признаку (иногда его стеснительно называют имущественным). «Сплоченность» остается риторической фигурой, тогда как рост налогов и цен как будто даже раззадоривает правительство, парламентариев и крупных управленцев, публично заявляющих, что им никто не указ. Деградация диалога разных групп общества крайне тревожна, — уверен колумнист Ян Левченко.

То министр экономики Юрген Лиги в ответ на критику осадит наглеца, заявив, что у него достаточно опыта и он знает, что делает. То председатель правления Кассы Здоровья Райн Лаане затруднится назвать сумму, потраченную на корпоратив в историческом замке, и посоветует журналистам посмотреться в зеркало. То премьер Кристен Михал посетует, что в Эстонии слишком много магазинов, то есть обвинит ритейл в росте цен. То при постоянно индексируемой зарплате депутатов вновь тихой сапой повысится размер компенсации за лизинг авто, причем одним махом на 100 евро. Для справки — частный урок по школьному предмету стоит в столице Эстонии 20–25 евро, и это считается дорого. Что также остро ощущают на себе те, кто их ведут.

Все это в лучшем случае недоразумение, а в худшем — откровенное бесстыдство продолжается и только усиливается. Вдобавок ко всему одни депутаты Рийгикогу трут виски в приступе усталости от хамья, а другие защищают их от хейта, потому что речь не столько о русских, сколько обо всех невоспитанных людях, которые могут быть хоть эстонцами, хоть украинцами, так и не сумевшими выдавить из себя советскую «тиблу». Здесь не место обсуждать это крылатое слово, я лишь хотел бы зафиксировать, что публичное поле Эстонии за три с половиной года большой войны в соседних странах превратилось в поле манипуляций, давления, куража сильных и отчаяния слабых. Независимо от того, кто есть кто на самом деле.

Эстония устала от своих страхов и занята поисками простых решений. Например, чиновники простодушно идут по пути улучшения своего положения.

Еще на заре прошлого века по поводу начала очередной русско-японской войны Лев Толстой писал в статье «Одумайтесь»: «Все знают, не могут не знать главного, что войны, вызывая в людях самые низкие, животные страсти, развращают, озверяют людей». Не могу вполне согласиться с классиком, который при всем своем тогдашнем прогрессизме вдруг взял и обидел всех животных. Но вот что касается разврата, то это — в самую точку.

Разложение идет на разных уровнях, и речь не только о странах, непосредственно принимающих участие в военных действиях. У соседних с ними регионов свои издержки, и материальные здесь тесно связаны с моральными. Эстония устала от своих страхов и занята поисками простых решений. Например, чиновники простодушно идут по пути улучшения своего положения. Никто не знает, что будет дальше. Приходится жить одним днем, и желательно — жить хорошо. Государство придумывает, как ему выплыть из кризиса, пока не приплыл уже совсем серьезный кризис, и мечты «ждунов», которых не к ночи помянул этнолог Аймар Вентцель, не стали явью. Во всяком случае, именно такое впечатление производят совокупные действия «наверху».

При сидячей работе надо ходить, и я гуляю. Разрабатываю маршруты, чтобы пройти как минимум полтора часа в день. Моя пятиэтажка стоит среди частного сектора, что сформировало во мне ряд вопросов. Главный из них: откуда эти люди все это взяли? Наверное, отвечаю я себе, они получили наследство или всю жизнь работали в поте лица и продолжают это делать. И вообще, какое мое дело? Ведь я с юных лет слышу мантры о частной собственности, вижу магические дорожные знаки “Eramaa” и знаю, что нет ничего страшнее советской оккупации, при которой все это было намного скромнее и украдкой. И все же для страны с такими показателями населения, производства и производительности труда необозримые кварталы ухоженных участков выглядят очень впечатляюще.

Состояние публичного поля накануне последнего всплеска летних отпусков позволяет предположить, что сохранение благосостояния в трудные времена возможно только за счет других. Речь не обязательно идет о грабеже, воровстве и прочих радикальных формах перераспределения собственности. Все это на совести «тибл», кто бы они ни были по происхождению.

Маловразумительное, но высокооплачиваемое правительство Эстонии, равно как и депутаты со своими лизингами, служат наглядным примером той логики, в которой обязан действовать человек, у которого уже все хорошо. Если вдруг времена не ахти, главное — не вылететь из успешной ротации, не снижать планку, не признавать, что проблемы только копятся, и решать их — другим. Надо делать лицо, парировать удары и отражать выпады, наставительно воздевать палец и козырять своим бесценным опытом. И брать от жизни все, пока дают.

Разврат не происходит молча. Он сопровождается поисками врагов и риторикой в духе «денег нет, но вы держитесь». В Эстонии принято самоуверенно говорить, что Россия потому имеет такое руководство и потому не против неправедной войны, что ничего не знает о демократии, да и основы цивилизации проникли там не везде. К сожалению, нынешняя публичная сфера Эстонии все чаще дает повод задуматься о том, насколько эта самоуверенность обоснована. Когда государственная служба становится одним из немногих путей к благосостоянию и стабильной карьере, демократия в большой беде.