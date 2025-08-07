Назад 08.08.25, 07:00 Владимир Свет: «В правительстве есть одна принципиальная проблема» В ночь с воскресенья на понедельник небо над Таллинном оказалось закрыто. Крупнейший аэропорт в стране, единственный в столице, на несколько часов приостановил работу из-за нехватки диспетчеров. О том, кто виноват в этой ситуации и как не допустить ее повторения, ДВ поговорили с бывшим министром инфраструктуры Эстонии и экс-вице-мэром Таллинна Владимиром Светом.

Владимир Свет прокомментировал происшествие в Таллиннском аэропорту.

Foto: Рауль Меэ

Воздушное пространство над Таллинном и окрестностями закрыли с 2:00 до 5:00 утра 4 августа. Не из-за угрозы безопасности или какого-то ЧП. Просто не хватило диспетчеров. Как такое вообще могло произойти?

Для того, чтобы докопаться до сути вопроса, надо, во-первых, сразу разобраться, кого не было и где. Не было диспетчеров, но только не в Таллиннском аэропорту, а в другой государственной компании, которая называется Lennuliiklusteeninduse AS . Если выражаться простым языком, то это государственная компания-диспетчер, которая регулирует все перелеты в небе над Эстонией и в воздушном пространстве над территориальными водами. Физически она находится почти рядом с аэропортом в башне, расположенной за его территорией. Но юридически это отдельная компания со своим бюджетом, со своим персоналом и со своей бизнес-логикой.

Она на 100% принадлежит государству и управляется Министерством климата. То есть у нее структура владения точно такая же, как и у аэропорта. И именно государство через Министерство климата устанавливает так называемые ожидания владельца. Ну, то есть устанавливает, какие задачи эта компания должна выполнять и каким критериям они должны соответствовать.

В этой ситуации любой политик может сказать «что это за бардак, а ну-ка наймите дополнительных диспетчеров». Но в реальности вопрос гораздо более принципиальный, и он заключается в том, что в данном случае у государства просто отсутствует методика подсчета, чтобы получить ответ на вопрос, что было бы для экономики эффективнее: потратить, например, лишние 50-60 тысяч евро в год на обучение и наем дополнительных диспетчеров или согласиться с тем, что у нас могут случаться вот такие провалы в работе диспетчерской службы.

Решать все вопросы количеством, возможно, не самый эффективный путь? Может ли быть такое, что надо не добавить еще одного диспетчера, а, может быть, чуть-чуть добавить зарплаты управленцу или нанять какого-то более компетентного менеджера, который решал бы, сколько у него там диспетчеров, кого отпускать в отпуск, как найти быстро замену той, которая ушла в декретный отпуск? Это же, вроде бы, прогнозируемая ситуация и можно было раньше подсуетиться. Словом, знаете ли вы того, кто принимал это решение, и видите ли вы здесь проблему именно в управлении?

Да, конечно, мы знакомы с руководителем компании, я с ним сам общался после этого происшествия, поскольку мне было интересно чуть более детально понять логику принятия решения.

Понимаю, всегда есть желание свалить вину за происшествие на непосредственного менеджера, который отвечает за ту или иную услугу. Но, во-первых, могу сказать, что зарплаты у руководителя этой компании весьма и весьма конкурентоспособные, поэтому вопрос не в том, что там кто-то не получает зарплату из руководителей.

А во-вторых, надо понимать, из чего они исходят в своей деятельности, то есть какие критерии эффективности работы применяются к их деятельности, и эти критерии устанавливаются специальным документом, который, может быть, немножко криво по-русски называют «ожидания владельца». Владелец – это государство, поэтому государство для каждой госкомпании утверждает и регулярно обновляет ожидания, что руководитель государства от этой компании хочет. Хотят ли они видеть стабильную прибыль, хотят ли они видеть определенные инвестиции, хотят ли они, чтобы услуга соответствовала определенным критериям?

Если же говорить про конкретный случай, если верить руководству компании, то они утверждают, что там было несколько факторов, которые они предсказать могли, но что нельзя было предсказать, так это семейные обстоятельства и заболевания. Эстония – маленькая страна, у нас не бесконечно много диспетчеров с соответствующим образованием и квалификацией. Часть из них в любом случае отдыхает, часть находится на обучении, у части из них случаются болезни и какие-то другие проблемы.

Поэтому все сводится к вопросу о том, хотим ли мы, чтобы у нас этих диспетчеров было больше, но тогда расходы на эту услугу будут больше, и прибыль этой компании будет меньше, и меньше денег будет поступать в бюджет, или мы соглашаемся с тем, что подобные ситуации могут иногда происходить. Вот к чему на самом деле этот вопрос по-честному сводится, если наша цель не просто найти виноватого, а понять, в чем системная ошибка.

Где у нас еще есть такие же проблемные места? Правильно я понимаю, что на железной дороге примерно такая же ситуация с машинистами?

На самом деле, база для подобных проблем – одна и та же: государство ждет от принадлежащих ему компаний экономии и повышенных дивидендов, будь то аэропорт, диспетчерская служба, эстонские железные дороги или компания-перевозчик Elron, или какая-нибудь еще государственная компания, связанная с обеспечением инфраструктуры. Но сокращения расходов не могут взяться из воздуха, компаниям приходится урезать ресурсы. И понятно, что если бы Elron и Eesti Raudtee не должны были урезать расходы на 5,32% в течение трех лет суммарно на 10%, то у них было бы больше ресурсов, чтобы поднимать зарплаты, нанимать дополнительных людей, вкладывать деньги в автоматизацию.

То есть это все сводится к вопросу о политике урезания. И она касается не только критической инфраструктуры, о которой мы с вами говорим, но она касается всех сфер жизни, начиная от культурной жизни, где мы видим урезание бюджета театров, в том числе Русского театра – вы уж простите, я буду использовать это название – и заканчивая сферой здравоохранения.

Что вы думаете о пробках в Таллинне? Будут ли они ухудшаться или, наоборот, ситуация улучшится? Есть ли решение проблемы?

Как бывший министр инфраструктуры и бывший вице-мэр Таллинна, который как раз отвечал за транспорт и городскую среду, я думаю, что этот вопрос находится полностью в руках городского руководства и, соответственно, жителей. Надо все-таки начать с того, что в Таллинне в обычном понимании этого слова пробок практически нет. У нас есть заторы, моменты, когда движение затруднено.

В Таллинне пробок нет.

Если говорить о том, что можно сделать, чтобы вообще движение стало более плавным… Все водители прекрасно знают, что, когда начинаются каникулы, движение, особенно в утренний и вечерний час пик, становится на порядок более простым и спокойным. Почему это происходит? Потому что родители не должны везти детей в школу, а именно они составляют важную часть вот этого пикового трафика.

Дальше мы задаем вопрос, а почему у нас родители должны везти своих детей в школу через весь город? Во-первых, это система распределения школьных мест, где, на самом деле, многие люди не могут получить место недалеко от своего дома. Во-вторых, многие люди боятся отпускать своих детей на общественном транспорте, пешком, на велосипеде, на самокате, потому что они не доверяют безопасности дорожного движения. И если мы сможем сделать так, чтобы люди не должны были возить своих детей на другой конец города в школу, если бы они могли гораздо больше доверять общественному транспорту, доверять тому, что их дети сами дойдут до школы, начиная с адекватного возраста, то тогда у нас было бы и меньше напряжения движения в утренний и вечерний час пик.

Ну и, конечно, второй важный фактор – это маятниковая миграция. Картина, когда у нас утром такая добрая доля таллиннцев едет на работу в окружающие волости, а большая часть жителей этих волостей едет на работу в Таллинн. И эта проблема решается, конечно, более грамотным городским планированием, в первую очередь, в этих самых волостях, которые сейчас в основном строят исключительно такую одноэтажную Эстонию, где, понятно, нет ни рабочих мест, ни услуг, и которая строится только на том, что люди ездят по утрам в Таллинн и вечером возвращаются.

Но также это решается развитием более эффективного общественного транспорта. Сейчас автобусное сообщение между Таллинном и ближайшими волостями оставляет желать лучшего. Некоторые шаги в этом направлении уже были сделаны, как по продлению некоторых таллиннских автобусных линий дальше, за границы города, так и по созданию единого харьюского билета. Правда, этот единый харьюский билет по каким-то причинам со стороны государства последние полгода буксует. Хочется верить, что коллеги из министерства этот вопрос рано или поздно решат, и у нас не только жители Таллинна смогут наслаждаться эффективным общественным транспортом, но и жители близлежащих волостей, и, соответственно, хочется верить, что эти люди тогда больше будут пользоваться автобусами и меньше личными авто.