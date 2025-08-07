Деловые ведомости
  • 07.08.25, 16:59

Ляэнеметс: отказ от повышения подоходного налога – это большое свинство

По словам председателя оппозиционной Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметса, отказ от повышения подоходного налога ухудшит положение государственного бюджета и возложит бремя оборонных расходов на плечи бедных, передает rus.err.ee.
Председатель оппозиционной Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс.
  • Foto: Andras Kralla
Напомним, премьер-министр Кристен Михал не исключил отказа от повышения подоходного налога в следующем году в случае, если налоговые поступления будут выше ожидаемого. На этой неделе стало известно, что за первое полугодие налоговые поступления в государственную казну выросли на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это более чем вдвое превышает заложенные в госбюджете темпы роста.
Михал отметил на пресс-конференции, что, помимо данных Департамента статистики, он ждет экономический и бюджетный прогноз минфина, который будет опубликован 26 августа.
«Тогда и можно будет вести эту дискуссию. Если поступления действительно окажутся лучше, есть два направления: оборона. И мы сможем обсудить отказ от повышения подоходного налога. Все зависит от цифр», – сказал он.

Социал-демократ Лаури Ляэнеметс не поддерживает такую идею.
«Я осмелюсь сказать, что это большое свинство, притом вдвойне, – заявил Ляэнеметс. – Во-первых, идея налога на безопасность заключалась в том, чтобы вносили вклад все – и жители Эстонии, и предприниматели. С этим изменением от налога на безопасность остается только налог с оборота. А НСО больше всего бьет по людям с низкими доходами. То есть в эстонскую государственную оборону в виде налогов будут в итоге вносить вклад только бедные».
Он также добавил, что другая проблема заключается в плохом состоянии госбюджета, напомнив, что Эстония не сможет удержать дефицит бюджета в пределах разрешенных ЕС трех процентов, когда в 2029 году закончится временное исключение, позволяющее больший дефицит под предлогом оборонных расходов.
«Правительство решило отказаться от части налога на безопасность – от классического налога на прибыль для предприятий в размере двух процентов. Это ухудшило состояние бюджета», – сказал Ляэнеметс и подчеркнул, что даже лучшие, чем ожидалось, налоговые поступления не решат проблему.
