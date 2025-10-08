Назад 09.10.25, 08:33 Инвестор Тоомас: вложил несколько тысяч и теперь жду, когда вырастет литовская экономика Несколько недель на моем счёте лежали свободные деньги, и я решил использовать их для небольшой спекулятивной сделки, где соотношение риска и потенциальной прибыли выглядело слишком привлекательно, чтобы упустить шанс.

В мае руководство банка Artea посетило меня и Инвестиционный клуб, чтобы подробнее рассказать о своей деятельности, так как значительная часть акций банка принадлежит эстонским инвесторам.

Foto: Liis Treimann

В пятницу я писал, что на фоне литовской пенсионной реформы стоит присмотреться к местным акциям, и меня зацепила идея с акциями банка Artea, ведь через него я как будто инвестирую в литовскую экономику. Помимо роста экономических показателей, влияние может оказаться и более конкретным, когда деньги дойдут до рынков акций.