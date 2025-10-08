Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,54%294,19
  • OMX Riga0,07%910,49
  • OMX Tallinn−0,05%1 935,88
  • OMX Vilnius0,28%1 256,2
  • S&P 5000,58%6 753,72
  • DOW 300,00%46 601,78
  • Nasdaq 1,12%23 043,38
  • FTSE 100−0,39%9 511,26
  • Nikkei 2251,77%48 580,44
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,63
  • OMX Baltic0,54%294,19
  • OMX Riga0,07%910,49
  • OMX Tallinn−0,05%1 935,88
  • OMX Vilnius0,28%1 256,2
  • S&P 5000,58%6 753,72
  • DOW 300,00%46 601,78
  • Nasdaq 1,12%23 043,38
  • FTSE 100−0,39%9 511,26
  • Nikkei 2251,77%48 580,44
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,63
  • 09.10.25, 08:33

Инвестор Тоомас: вложил несколько тысяч и теперь жду, когда вырастет литовская экономика

Несколько недель на моем счёте лежали свободные деньги, и я решил использовать их для небольшой спекулятивной сделки, где соотношение риска и потенциальной прибыли выглядело слишком привлекательно, чтобы упустить шанс.
В мае руководство банка Artea посетило меня и Инвестиционный клуб, чтобы подробнее рассказать о своей деятельности, так как значительная часть акций банка принадлежит эстонским инвесторам.
  • В мае руководство банка Artea посетило меня и Инвестиционный клуб, чтобы подробнее рассказать о своей деятельности, так как значительная часть акций банка принадлежит эстонским инвесторам.
  • Foto: Liis Treimann
В пятницу я писал, что на фоне литовской пенсионной реформы стоит присмотреться к местным акциям, и меня зацепила идея с акциями банка Artea, ведь через него я как будто инвестирую в литовскую экономику. Помимо роста экономических показателей, влияние может оказаться и более конкретным, когда деньги дойдут до рынков акций.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Инвестор Тоомас
  • 03.10.25, 16:45
Большое сравнение: на что обратить внимание на Балтийской бирже перед пенсионной реформой в Литве
Смотрите таблицу
Благодаря пенсионной реформе 2021 год стал одним из лучших в истории биржи: рост почти на 50% вывел Таллиннскую биржу в мировые лидеры. С нового года аналогичная реформа стартует в Литве, и я уже с нетерпением смотрю на местный рынок, чтобы успеть откусить кусок от его миллиардов.
Инвестор Тоомас
  • 26.09.25, 18:50
Инвестор Тоомас: акция, взлетевшая на 60%, блистает в портфеле латвийского коллеги
Мой латвийский коллега-инвестор Андрис недавно воскликнул, что в его портфеле одна из акций восстала словно феникс из пепла. Любопытство не давало мне покоя, и я решил разобраться.
Инвестор Тоомас
  • 06.10.25, 19:33
Инвестор Тоомас: в тюрьму меня пока не сажают, но взвешивать приходится каждое слово
Когда Финансовая инспекция пригласила за один стол инфлюенсеров и меня — «инвестора старой школы» — первой мыслью было: неужели я и вправду где-то оступился. Получил подтверждение, что установленные для себя правила выбрал верно.
Инвестор Тоомас
  • 19.09.25, 15:28
Инвестор Тоомас: пристегнитесь, Alphabet нажал на газ в гонке ИИ
В поисках новых ракет роста я совсем оставил без внимания одного из участников своего портфеля. За последнее время много интересного произошло с Alphabet, который занимает в моем портфеле пятое место.
  • KM
Content Marketing
  • 03.10.25, 15:40
Руководитель Altero Eesti: «Люди больше не хотят просто платить, а ищут прозрачности и гибкости»
По словам Эйлин Куусемяэ, потребители стали более осведомленными и требуют на рынке кредитования лучших условий и более простого рефинансирования.

Самые читаемые

1
Новости
  • 06.10.25, 12:00
Рынок автомобилей, ввезенных из-за рубежа, практически иссяк. «Продаем с большим трудом»
2
Новости
  • 08.10.25, 12:48
«Цены выросли до безумия». Обанкротилась семейная компания по производству модульных домов
3
Новости
  • 08.10.25, 10:18
Ryanair угрожает уйти из Таллинна. Аэропорт: обвинения беспочвенны и вводят в заблуждение
Существенно дополнено
4
Интервью
  • 08.10.25, 06:00
Инвестор: я должен был выбрать – или жить с крысами, или менять свою жизнь
5
Новости
  • 07.10.25, 13:41
Эксперт: рынок аренды жилой недвижимости страдает от одного серьезного недостатка
6
Новости
  • 07.10.25, 16:27
Вновь сокращения: работающая с 1992 года компания закрывает физический магазин

Последние новости

Новости
  • 09.10.25, 11:30
Союз отелей и ресторанов: ситуация в ресторанах вызывает тревогу
Новости
  • 09.10.25, 11:18
Крупная фирма вновь потеряла миллионы из-за кибератаки. «Кого-то хакнуть – это бизнес-проект»
Новости
  • 09.10.25, 09:51
Число зарубежных туристов в августе выросло на 4%
Биржа
  • 09.10.25, 08:55
Цена на нефть выросла на фоне сокращения запасов в США
Инвестор Тоомас
  • 09.10.25, 08:33
Инвестор Тоомас: вложил несколько тысяч и теперь жду, когда вырастет литовская экономика
Подсказка
  • 09.10.25, 06:00
«С вашего счета спонсируют террористов»: жертвы отдают деньги, банковские карты, PIN-коды и даже постельное белье
Биржа
  • 08.10.25, 19:09
Стоимость золота пробила рекорд в 4000 долларов
Новости
  • 08.10.25, 18:39
Клининговая компания: рост минимальной зарплаты вынудит поднять цены, но не все клиенты смогут это принять

Сейчас в фокусе

Ryanair уходит из Таллинна как обычно с шумом – под сокращение попали пять направлений.
Новости
  • 08.10.25, 10:18
Ryanair угрожает уйти из Таллинна. Аэропорт: обвинения беспочвенны и вводят в заблуждение
Существенно дополнено
Инвестор Пол Подольски рассказывает, что проделал путь от квартиры с крысами до партнерства в самом крупном инвестиционном фонде мира. Теперь пишет книги.
Интервью
  • 08.10.25, 06:00
Инвестор: я должен был выбрать – или жить с крысами, или менять свою жизнь
По словам члена правления Hilandero Houses OÜ Сандера Марипуу, в Эстонии производить недорогие модульные дома невозможно – цены почти такие же, как в Финляндии и Швеции.
Новости
  • 08.10.25, 12:48
«Цены выросли до безумия». Обанкротилась семейная компания по производству модульных домов
Если маклер оказывает услуги через компанию, не зарегистрированную плательщиком НСО, он может предложить клиенту цену примерно на четверть ниже, чем у крупных конкурентов.
Эпицентр
  • 08.10.25, 08:40
Маклеры увиливают от уплаты НСО. Конкурент: это просто выводит из себя
«Если наш годовой оборот превысит 40 000 евро, возникнет очень большая проблема»
Иван Дмитриев пересекает границу рядом с информационными щитами КАПО, предупреждающими об угрозе со стороны российских разведслужб.
Новости
  • 07.10.25, 18:53
Суд признал члена Кайтселийта виновным в преступлении против государства
Компания Estem Tehnikakaubad OÜ с 1992 года занимается продажей, обслуживанием и ремонтом лесной и садовой техники. В дальнейшем она продолжит работу только через интернет-магазин.
Новости
  • 07.10.25, 16:27
Вновь сокращения: работающая с 1992 года компания закрывает физический магазин
Дрейк мог бы смотреть на автора плаката как на... управляющего хедж-фондом.
Биржа
  • 08.10.25, 13:22
Вкус биржи: преследуешь бедного Дрейка? Акции выросли на 500%
Altero Eesti tegevjuht Eylin Kuusemäe.
  • KM
Content Marketing
  • 03.10.25, 15:40
Руководитель Altero Eesti: «Люди больше не хотят просто платить, а ищут прозрачности и гибкости»

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025