Инвестор Тоомас: вложил несколько тысяч и теперь жду, когда вырастет литовская экономика
Несколько недель на моем счёте лежали свободные деньги, и я решил использовать их для небольшой спекулятивной сделки, где соотношение риска и потенциальной прибыли выглядело слишком привлекательно, чтобы упустить шанс.
В мае руководство банка Artea посетило меня и Инвестиционный клуб, чтобы подробнее рассказать о своей деятельности, так как значительная часть акций банка принадлежит эстонским инвесторам.
Foto: Liis Treimann
В пятницу я писал, что на фоне литовской пенсионной реформы стоит присмотреться к местным акциям, и меня зацепила идея с акциями банка Artea, ведь через него я как будто инвестирую в литовскую экономику. Помимо роста экономических показателей, влияние может оказаться и более конкретным, когда деньги дойдут до рынков акций.
Благодаря пенсионной реформе 2021 год стал одним из лучших в истории биржи: рост почти на 50% вывел Таллиннскую биржу в мировые лидеры. С нового года аналогичная реформа стартует в Литве, и я уже с нетерпением смотрю на местный рынок, чтобы успеть откусить кусок от его миллиардов.
