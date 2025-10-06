Назад 06.10.25, 19:33 Инвестор Тоомас: в тюрьму меня пока не сажают, но взвешивать приходится каждое слово Когда Финансовая инспекция пригласила за один стол инфлюенсеров и меня — «инвестора старой школы» — первой мыслью было: неужели я и вправду где-то оступился. Получил подтверждение, что установленные для себя правила выбрал верно.

С круглого стола я уходил с двумя чувствами – инфлюенсеры пришли, чтобы остаться, а закон отстает от них как минимум на несколько шагов.

Foto: Silver Raidla

Тема круглого стола затронула болезненный вопрос — где заканчивается свобода мнения и начинается нарушение закона. Я ведь почти каждый день делюсь своими инвестиционными идеями, и этический кодекс у меня есть. Но, честно говоря, у финфлюенсеров границы размыты настолько, что и юристы перед тем, как занять позицию, наверняка выпили бы еще кофе, а самые нервные — и какое-нибудь успокоительное.