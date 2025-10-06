Инвестор Тоомас: в тюрьму меня пока не сажают, но взвешивать приходится каждое слово
Когда Финансовая инспекция пригласила за один стол инфлюенсеров и меня — «инвестора старой школы» — первой мыслью было: неужели я и вправду где-то оступился. Получил подтверждение, что установленные для себя правила выбрал верно.
С круглого стола я уходил с двумя чувствами – инфлюенсеры пришли, чтобы остаться, а закон отстает от них как минимум на несколько шагов.
Foto: Silver Raidla
Тема круглого стола затронула болезненный вопрос — где заканчивается свобода мнения и начинается нарушение закона. Я ведь почти каждый день делюсь своими инвестиционными идеями, и этический кодекс у меня есть. Но, честно говоря, у финфлюенсеров границы размыты настолько, что и юристы перед тем, как занять позицию, наверняка выпили бы еще кофе, а самые нервные — и какое-нибудь успокоительное.
Благодаря пенсионной реформе 2021 год стал одним из лучших в истории биржи: рост почти на 50% вывел Таллиннскую биржу в мировые лидеры. С нового года аналогичная реформа стартует в Литве, и я уже с нетерпением смотрю на местный рынок, чтобы успеть откусить кусок от его миллиардов.
Важно помнить презумпцию невиновности – человек виновен лишь тогда, когда это установил суд, подчеркнул руководитель Финансовой инспекции Кильвар Кесслер, разбирая нюансы биржевого скандала вокруг Enefit Green.
В понедельник Финансовая инспекция отозвала лицензию платежной компании Ühisarveldused AS, принадлежащей Тартускому кредитно-сберегательному обществу, однако суд приостановил решение надзорного органа на месяц.