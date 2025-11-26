Инвесторы видят возможности на падающем рынке. “Не можешь выдержать падения на 20%? Не входи в позицию”
Волатильность и красный цвет последней недели нисколько не смутили опытных инвесторов. Наоборот: падение рассматривается как распродажа в магазине. А лучшее лекарство от нервов - стабильный денежный поток.
Инвестор Райво Хейн полагает, что если получаешь по акциям регулярные дивиденды, легче пережить падение рынков.
Foto: Рауль Меэ
Инвестор Райво Хейн признает: да, сейчас на рынке волатильность. Однако он совершенно не считет это кризисом. Наоборот: рынок сбрасывает пар. Стратегия Хейна проста как три евроцента: когда рынок падает, в магазинах скидки.
