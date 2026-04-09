Инвестор Тоомас: легенда учит побеждать на рынках и в казино

Недавно я встретился с одним из читателей, который следит за моим инвестиционным путем. Он довольно прямо сказал мне, что в последнее время я слишком сосредоточился на поиске агрессивного роста. «Тоомас, прикрываясь целью в 12% годовой доходности, ты слишком легко отказываешься от привлекательных предложений по облигациям», – заявил он. Поразмыслив над этим, я решил принять участие в размещении облигаций Coop Pank.