Инвестор Тоомас: Лыхмус моему сну не мешает – как акционер LHV я сплю спокойно

Принесут ли высказывания крупного акционера Райна Лыхмуса в итоге желанную доходность акционеру, еще предстоит увидеть.
Foto: Liis Treimann
Инвестору в такой ситуации стоит на мгновение сбавить темп. Вопрос ведь не в том, должен ли какой-то процент сотрудников непременно уходить каждый год. Вопрос в гораздо более старой и неудобной проблеме: что происходит с организацией, когда посредственность становится удобной?
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Основатель LHV Райн Лыхмус намерен внести резкие изменения в деятельность компании, и готов для этого на жесткие меры. Из компании уже ушел целый ряд руководителей, и Лыхмус, по его словам, не удивится, если за пару лет сменится половина штата.
В последних заявлениях LHV заметны проявления woke-культуры и попытка переоценить историю банка, отметил бывший глава LHV Group Мадис Тоомсалу в ответ на вопрос Äripäev о недавней коммуникации LHV и амбициях банка.
По словам Райна Лыхмуса, время LHV в роли «народного спортивного клуба» прошло. При новом руководителе Эрки Килу, чью фамилию за границей шутливо произносили как kill you, банк ждет радикальная кадровая встряска: незаменимых звезд в нем нет, а, чтобы организация не застаивалась, каждый год планируется отправлять на скамейку запасных 10% самых слабых сотрудников.
