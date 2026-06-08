Назад ОЭСР советует Эстонии повысить налоги и сократить детские пособия Экономика Эстонии могла бы уверенно вернуться к росту, но теперь ее перспективы омрачает новая война. В ближайшем будущем, по оценке ОЭСР, Эстонии придется повысить налоги и больше инвестировать в обучение, которое поможет шире внедрять ИИ.

Эстония восстанавливается после череды последних кризисов, но выходит из них ослабленной. Экономика сократилась на 5,5%, однако дальше может расти, причем быстро: в этом году еще на 1,9%, в следующем – уже на 2,7%, следует из экономического прогноза ОЭСР по Эстонии. Правда, неопределенность велика: война на Ближнем Востоке может затянуться, война в Украине может затянуться, спад в Северных странах может оказаться более продолжительным. С этим нужно считаться.