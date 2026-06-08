Подписаться всего за 3.99 €
Подписаться всего за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,63%307,84
  • OMX Riga−0,37%903,11
  • OMX Tallinn−0,65%2 093,79
  • OMX Vilnius−0,49%1 442,81
  • S&P 5000,33%7 407,82
  • DOW 30−0,1%50 814,71
  • Nasdaq 0,86%25 929,88
  • FTSE 1000,05%10 373,2
  • Nikkei 225−3,85%64 024,6
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%84,16
  • OMX Baltic−0,63%307,84
  • OMX Riga−0,37%903,11
  • OMX Tallinn−0,65%2 093,79
  • OMX Vilnius−0,49%1 442,81
  • S&P 5000,33%7 407,82
  • DOW 30−0,1%50 814,71
  • Nasdaq 0,86%25 929,88
  • FTSE 1000,05%10 373,2
  • Nikkei 225−3,85%64 024,6
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%84,16

ОЭСР советует Эстонии повысить налоги и сократить детские пособия

Экономика Эстонии могла бы уверенно вернуться к росту, но теперь ее перспективы омрачает новая война. В ближайшем будущем, по оценке ОЭСР, Эстонии придется повысить налоги и больше инвестировать в обучение, которое поможет шире внедрять ИИ.
Государственный аппарат Эстонии работает так, как должен, считает аналитик ОЭСР Стефано Скарпетта, но, чтобы справиться с расходами на оборону, зеленым переходом и старением населения, нужно улучшить состояние бюджета.
  • Государственный аппарат Эстонии работает так, как должен, считает аналитик ОЭСР Стефано Скарпетта, но, чтобы справиться с расходами на оборону, зеленым переходом и старением населения, нужно улучшить состояние бюджета.
  • Foto: Alamy/Scanpix
Эстония восстанавливается после череды последних кризисов, но выходит из них ослабленной. Экономика сократилась на 5,5%, однако дальше может расти, причем быстро: в этом году еще на 1,9%, в следующем – уже на 2,7%, следует из экономического прогноза ОЭСР по Эстонии. Правда, неопределенность велика: война на Ближнем Востоке может затянуться, война в Украине может затянуться, спад в Северных странах может оказаться более продолжительным. С этим нужно считаться.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 04.06.26, 16:49
ОЭСР призывает Эстонию активнее сокращать бюджетный дефицит
Война на Ближнем Востоке пока сравнительно слабо затронула экономику Эстонии, однако риски смещены в сторону ухудшения, предупредила Организация экономического сотрудничества и развития. Бюджетную политику следует быстро ужесточить, говорится в докладе по Эстонии.
Mнения
  • 06.05.26, 14:10
Почему эстонская экономика не растет?
Политика ориентируется на короткий горизонт, экономика нуждается в длинном. Этот разрыв неизбежен. Но проблема начинается там, где он становится системным, пишет журналист, автор проекта «Реальная Балтия» Андрей Деменков.
Новости
  • 26.03.26, 14:17
ОЭСР предупреждает: инфляция в США из-за энергетического шока ускорится до 4,2%
Кризис на Ближнем Востоке поднимет инфляцию в США в этом году до 4,2%, и это будет самым высоким показателем среди стран G7, следует из прогноза ОЭСР.
Новости
  • 04.05.26, 13:24
Необычная методика: Литва и Венгрия – беднейшие страны Евросоюза. У США дела не намного лучше
По методике, разработанной экономистом Оксфордского университета, беднейшими странами Европейского Союза оказались Литва и Венгрия, а самой богатой – Люксембург. США заняли в мире 20-е место.
  • KM
Content Marketing
  • 22.05.26, 15:57
Лавандовая ферма ожидает начала лета, гостей и новых хозяев
На Хийумаа скоро начнется сезон цветения лаванды, и на Лавандовой ферме идут последние приготовления к самому красивому времени лета. 27 июня ферма вновь откроется для гостей, параллельно продолжается поиск новых хозяев — людей, готовых с душой продолжить развитие этого уникального места и вывести его на следующий этап.

Самые читаемые

1
Новости
  • 06.06.26, 12:13
Viking Line уплотнит график и восстановит сообщение Таллинн-Стокгольм. Но есть небольшое «но»
2
Эпицентр
  • 05.06.26, 06:00
Первый за 17 лет квартирный дом в Нарве: жители в восторге, но квартиры перестали покупать полгода назад
3
Новости
  • 07.06.26, 14:43
Таллиннский ипподром переехал в Сауэ. Деньги на развитие владельцы надеются получить от тотализатора
4
Новости
  • 05.06.26, 12:52
VKG вышла из сделки с RMK по поставке леса. Асманн: на такое мы не подпишемся
5
Новости
  • 06.06.26, 11:22
Потенциальная угроза безопасности: общедоступные данные о бенефициарах будут скрыты
Журналист: ограничение – шаг в неверном направлении
6
Новости
  • 06.06.26, 14:30
Евросоюз снова готов к расширению: следующая страна уже на подходе

Последние новости

Новости
  • 08.06.26, 19:35
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник посетит Эстонию
Новости
  • 08.06.26, 19:24
Владелец отеля Viru увеличил прибыль на 1000%
Новости
  • 08.06.26, 18:38
ОЭСР советует Эстонии повысить налоги и сократить детские пособия
Новости
  • 08.06.26, 16:51
Эстонские суда продолжают перевозить оксид алюминия в Россию, в Европе тема вызвала бурные споры
Новости
  • 08.06.26, 16:17
Бывший глава компании по сбору ягод получил тюремный срок за торговлю людьми
Интервью
  • 08.06.26, 15:06
Бывший глава центробанка Мадис Мюллер: теперь узнаю, была ли работа причиной плохого сна
Новости
  • 08.06.26, 14:02
Госсуд признал поправки в Закон о церквях соответствующими Конституции
Новости
  • 08.06.26, 13:58
Humana впервые за несколько лет завершила год с убытком и закрыла три магазина

Сейчас в фокусе

Глава компании Сэм Альтман считает, что в центре следующего цикла роста будут агенты, а не чат-бот.
Новости
  • 07.06.26, 12:24
ChatGPT мертв – будущее за агентами: OpenAI планирует большие изменения перед IPO
Принимавший саммит президент Черногории Яков Милатович (в центре) считает, что план, по которому его страна могла бы стать 28-м членом ЕС к 2028 году, осуществим.
Новости
  • 06.06.26, 14:30
Евросоюз снова готов к расширению: следующая страна уже на подходе
Руководители ипподрома, построенного в волости Сауэ, Юри Ярв (слева) и Яанус Микк у вывески ипподрома, которую они привезли с собой при переезде из Таллинна в деревню Туула.
Новости
  • 07.06.26, 14:43
Таллиннский ипподром переехал в Сауэ. Деньги на развитие владельцы надеются получить от тотализатора
Министр финансов Юрген Лиги понимает, что сокрытие фактических бенефициаров создаст трудности, например, для иностранных журналистов, но судебное решение уже есть, и его нужно выполнять, даже если оно не нравится.
Новости
  • 06.06.26, 11:22
Потенциальная угроза безопасности: общедоступные данные о бенефициарах будут скрыты
Журналист: ограничение – шаг в неверном направлении
В промышленном концерне BLRT, который в этом году с несколькими предприятиями стал субъектом Закона о кибербезопасности, считают, что подпадающие под действие закона компании еще могут избежать цейтнота.
Новости
  • 06.06.26, 13:15
BLRT предупреждает: если затянуть с выполнением нового Закона о кибербезопасности, это может дорого обойтись
Viking Cinderella (на фото) и Gabriella начнут ежедневно ходить также между Таллинном и Стокгольмом.
Новости
  • 06.06.26, 12:13
Viking Line уплотнит график и восстановит сообщение Таллинн-Стокгольм. Но есть небольшое «но»
Проект предусматривает, что на месте бывшей 7-й школы в Нарве появятся пять современных жилых домов. Однако спрос оказался ниже ожидаемого, и пока возведен только один.
Эпицентр
  • 05.06.26, 06:00
Первый за 17 лет квартирный дом в Нарве: жители в восторге, но квартиры перестали покупать полгода назад
Бокс самообслуживания Haage.
  • KM
Content Marketing
  • 15.05.26, 16:02
Кейс Haage: как рекламная площадь сама себя окупила

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026