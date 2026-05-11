Инвестор Тоомас: большая чистка в списке наблюдения. Четверть фирм не прошла через сито
Три недели назад, когда я в последний раз внимательно смотрел на свой список наблюдения, бросилось в глаза: за годы он вытянулся в длину, и среди имен там числятся такие, которых давно следовало вычеркнуть.
Расчищенное пространство дает место и новым идеям — ведь 40 000 евро, которые сейчас просто лежат на счете, никак не приближают меня к цели, намеченной на 2032 год.
Моя цель, как известно, — обыгрывать рынок, выбирая отдельные позиции, и зарабатывать в среднем 12% годовых на протяжении 30 лет подряд. Если это удастся, из 64 000 евро, вложенных в 2002 году — тогда это был миллион крон, — к 2032 году должно получиться 2 миллиона евро. Сейчас мой портфель приближается к 750 000 евро, из которых после продажи Palantir и покупки акций Berkshire около 40 000 евро просто лежат на счете без дела.
