Инвестор Тоомас: терпение окупилось – я нашел в Швеции «дойную корову»
Прошло более шести лет с момента, когда в декабре 2019 года я снова купил акции Swedbank. Сегодня, глядя на свежие результаты банка за первый квартал, должен признать: сделанная тогда ставка с лихвой себя оправдала.
Моя дивидендная доходность с последней выплатой достигла почти 16%.
Прежде всего поговорим о деньгах, которые попадут прямо мне в карман. На прошедшем в марте общем собрании была утверждена одна из самых щедрых дивидендных выплат в истории банка: всего 29,80 шведской кроны на акцию, из которых обычный дивиденд составляет 20,45 кроны, а специальный – 9,35 кроны.
Кредитный портфель Swedbank AS по частным клиентам за год вырос на 6,2%, а по бизнес-клиентам – на 10,4%. Объем вкладов увеличился на 4%. За первые три месяца года частным лицам были выданы новые кредиты на общую сумму 331 миллион евро, а предприятиям – на 524 миллиона евро.
