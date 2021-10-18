Строители о росте цен: прибыли падают, но с этим приходится мириться

В этом году многим строительным фирмам, несмотря на высокую загруженность, из-за роста цен на материалы придется смириться с более низкой прибылью. По словам главы строительной компании Mapri Ehitus Тармо Рооса, у повышения цен были свои резоны, и проиграли те, кто решил рискнуть.

Руководитель строительной компании Mapri Ehitus Тармо Роос. Фото: Андрас Кралла

«На самом деле цена на строительство так или иначе была слишком низкой. Сегодня она уже больше похожа на нормальную», - считает Тармо Роос.