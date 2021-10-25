Эпицентр

Кристель Хярма

25 октября 2021 в 5:56 Поделиться:









Руководитель ERIAL оплатил строительство дома для чиновника полиции

Самое суровое обвинение, предъявленное Илье Дягелеву, ключевой фигуре ERIAL - дача крупной взятки чиновнику полиции. Фото: Liis Treimann

В пятницу в суде были заслушаны обвинения в адрес ключевых фигур кредитно-сберегательного общества ERIAL. По версии прокуратуры, они "прокручивали" деньги, использовали средства вкладчиков в своих интересах, а также подкупили полицейского.

Ни один из подсудимых в пятницу вину не признал.

Июнь 2019 года. Чиновник полиции Дмитрий Поляков продает недвижимость в таллиннском районе Кристийне. Ее покупает дочернее предприятие кредитно-сберегательного союза ERIAL, занимающееся девелопментом. Затем Поляков покупает участок земли в поселке Метсанурме Сакуского уезда. Сделка между полицейским и ERIAL могла быть простой случайностью, но это не так.