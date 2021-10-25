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    Руководитель ERIAL оплатил строительство дома для чиновника полиции

    Самое суровое обвинение, предъявленное Илье Дягелеву, ключевой фигуре ERIAL - дача крупной взятки чиновнику полиции.Фото: Liis Treimann
    В пятницу в суде были заслушаны обвинения в адрес ключевых фигур кредитно-сберегательного общества ERIAL. По версии прокуратуры, они "прокручивали" деньги, использовали средства вкладчиков в своих интересах, а также подкупили полицейского.
    Ни один из подсудимых в пятницу вину не признал.
    Июнь 2019 года. Чиновник полиции Дмитрий Поляков продает недвижимость в таллиннском районе Кристийне. Ее покупает дочернее предприятие кредитно-сберегательного союза ERIAL, занимающееся девелопментом. Затем Поляков покупает участок земли в поселке Метсанурме Сакуского уезда. Сделка между полицейским и ERIAL могла быть простой случайностью, но это не так.
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