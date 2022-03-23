Волонтёры гуманитарного центра во Львове уснули среди мешков с пожертвованной одеждой. Фото: YURIY DYACHYSHYN

Эпицентр

Ярослав Тавгень

23 марта 2022 в 8:36

Граждане мира: как ИТ-сообщество помогает украинцам

ИТ-компании – это зачастую международный бизнес. У многих эстонских ИТ-предприятий есть либо филиал в Украине, либо сотрудники из этой страны. После начала войны ИТ-компании активно включились в помощь жителям Украины: они обеспечивают гуманитарную помощь, помогают добраться до Эстонии и начать здесь новую жизнь.

О том, как бизнес помогает людям во время войны, «Деловым ведомостям» рассказали пять ИТ-предпринимателей, имеющих связи как с Эстонией, так и с Украиной.

Елена Иосифова, Ender Turing Фото: Лийз Трейманн

Елена Иосифова, сооснователь стартапа

Компания: Ender Turing

Чем занимается: разработка системы распознавания речи

Как помогает: покупает билеты и направляет беженцев, которые переезжают из Украины, помогает оформить документы, найти жильё и работу

Мы сотрудничаем с эстонскими волонтёрскими центрами, которые собирают гуманитарную помощь и передают её своим украинским коллегам (которые уже распределяют её для нуждающихся).

Помогали и тем, кто уехал из Украины: искали людей, которые могли бы помочь беженцам добраться до украинско-польской границы. Но и после пересечения границы добираться до Эстонии ещё трое суток, и многие на этом пути впадают в состояние шока и паники. Находясь в оцепенении, они просто не могут принимать решения, и если им вовремя не помочь, то до Эстонии они просто не доедут. Нужно, чтобы рядом находился кто-то вменяемый, поэтому мы искали тех, кто мог бы взять на себя заботу о них. Мы также покупали билеты и оплачивали проживание.

Когда эти люди добрались до Эстонии, мы находили знакомых, которые могли их у себя разместить.

Вообще в IT-сообществе появилось много ребят, организующих помощь украинцам. Кто-то собирает вещи и медикаменты (или переводит деньги на эти нужды), кто-то участвует большой группе, организованной на основе стартапа Lyft99 (её организовал Рагнар Сассь). Это целый хаб, где собирается много активных ребят разных национальностей, которые организуют помощь.

Помогают украинцам и с поиском работы: компании публикуют вакансии, где не нужно общаться с людьми и знать язык. Например, когда я написала, что собираю контакты всех, кому нужна работа, мне начали писать потенциальные работодатели. Вакансии есть: открылся Lidl, нужны работники Prisma. Конечно, это не та работа, которая была у этих людей в Украине, но они согласны на любую.

Начали обнаруживаться и проблемы. Самая большая - с детскими садами и школами. Тем, кто приехал с детьми, нужно в первую очередь их куда-то пристроить. И непонятна ни процедура, ни то, как можно быстро получить места.

Вторая проблема: на седьмой день вой­ны в Эстонии перестали менять наличные гривны на любую другую валюту. Люди приезжают со своими деньгами и могли бы платить здесь за еду, одежду (некоторые - даже за жильё), но не могут их обменять. Эти проблемы нужно как-то решать и выносить на уровень правительства. Обменные пункты - частные компании, им не прикажешь, но государство могло бы и вмешаться.

В первую неделю войны наша компания практически не работала. Те, кто продавали и интегрировали наш продукт, продолжили это делать, но работой это назвать тяжело: сосредоточиться было почти невозможно.

После пересечения границы добираться до Эстонии ещё трое суток, и многие на этом пути впадают в состояние шока и паники. Елена Иосифова

Сильно переживали за маму: Киев разделён большой рекой, и мама жила на левом берегу - том, с которого идёт наступление. Мы очень волновались, что мосты однажды закроют, и она не сможет перебраться на правый берег (а значит, потом и в западную часть Украины). Еле-еле убедили её уехать и организовали всё логистически - сейчас она с нами.

Теперь возвращаемся к работе: нам нужно поддерживать компанию, чтобы платить людям зарплату вне зависимости от того, работают они или нет (мы не можем их бросить). Пытаемся переориентировать бизнес на другие рынки, ибо Восточная и Центральная Европа в параличе. Как только люди оттуда узнают, что мы из Украины, разговоры о бизнесе прекращаются - нас тут же спрашивают, что мы думаем о войне. Поэтому решили сконцентрироваться на рынках Великобритании и Штатов. Там тоже все в курсе, но, по крайней мере, не так эмоционально вовлечены.

Александр Сторожук, PRNEWS OÜ Фото: Частный архив

Александр Сторожук

Компания: PRNEWS OÜ

Чем занимается: разрабатывает и предоставляет платформу, позволяющую заказывать рекламу в средствах массовой информации

Как помогает: отменили комиссию для украинских СМИ, перевезли часть команды в Эстонию, сделали пожертвование

Есть три инициативы, которые мы поддерживаем и координируем.

Во-первых, мы перевезли часть команды (четыре семьи) из Украины в Эстонию, помогаем им с размещением. Всего у нас в Украине 32 человека, но к нам поехали не все: у кого-то родственники в стране, кто-то выехал в Болгарию или Турцию. Тех же, кто всё-таки приехал в Таллинн, нужно было встретить в аэропорту, отвезти на Нийне, 2, где регистрируются беженцы, помочь заполнить форму, разобраться, как получить ВНЖ и личный код, найти жильё.

Во-вторых, мы сделали денежный перевод на благотворительный спецсчёт Национального банка Украины. Мы это сделали не одни - к инициативе присоединились несколько дружественных компаний. В итоге мы перевели 10 000 евро.

В-третьих, мы отменили комиссию для украинских изданий. Как платформа, мы позволяем брендам публиковать свою рекламу в СМИ, а издателям - получать за это вознаграждение. Сейчас рекламодатели поставили контракты на паузу из-за того, что украинская экономика легла. Но журналисты-то продолжают работать, причём в самых трудных условиях на передовой. Поэтому мы отменили комиссию, чтобы любой, кто хочет поддержать локальную журналистику в Украине, мог это сделать, заказав рекламу.

Мы отменили комиссию, чтобы любой, кто хочет поддержать локальную журналистику в Украине, мог это сделать, заказав рекламу. Александр Сторожук

Орест Зуб ведёт видеоблог, в котором рассказывает о том, что происходит в Украине.

Орест Зуб

Компания: Ombiz OÜ

Чем занимается: консалтинг, реклама, маркетинг, блог о путешествиях и саморазвитии. Э-резидент Эстонии, живёт во Львове

Как помогает: информационно. Рассказывает миру том, что происходит в Украине, путём написания статей, снятия видео, участия в конференциях.

Я живу во Львове, и когда началась война, перестроил все процессы в компании на военные потребности. Мы начали выпускать статьи, видео и документальные рассказы на английском языке, где рассказывали, что происходит в стране.

Я также принимаю участие в различных международных саммитах - от Гонконга до Нью-Йорка. Помимо этого, мы помогаем волонтёрским полувоенным группировкам, обороняющим Киев и восток страны. Плюс поддерживаем нашу собственную команду в финансовом смысле, сохраняя рабочие места (при этом она ещё и работает).

Знаю и многих других предпринимателей, помогающих украинцам. Походные магазины отдают значительную часть снаряжения (спальники, карематы, швейцарские ножи, обувь - в общем, то, что очень полезно в полевых условиях) на передовую. Многие львовские рестораны устраивают Happy Hour, когда раздают бесплатно еду беженцам. Заведения общепита работают без прибыли, а всё, что зарабатывают, отдают на потребности армии. Все заняты, каждый работает для нашей совместной победы. Никто не объединял украинцев так, как это сделал Путин.

Активность во Львове выросла раз в десять, поскольку прибыло около 200 тысяч беженцев (обычное население города - 850 тысяч). Можете представить, какую нагрузку это делает на инфраструктуру. Очень много людей и машин на улицах, везде пробки - ощущение, будто у нас День Города и много туристов. Большинство бизнесов работают в активном режиме, кафе и рестораны все забиты.

Жилья в городе нету, стало очень тесно. У нас есть туристический городок Трускавец, где живёт 30 000 человек - так там сейчас беженцев больше, чем местного населения. Так что всем, кто едет сюда, я рекомендую не заселяться в больших городах, а искать себе жильё в райцентрах, посёлках.

При этом ничего не подорожало: если кто-то во Львове сейчас повышает цены, мы их приравниваем к мародёрам.

Если кто-то во Львове сейчас повышает цены, мы их приравниваем к мародёрам. Орест Зуб

Юрий Голузинец

Компания: Riddletag OÜ

Чем занимается: основатель стартапа Auther, который занимается распознаванием лиц

Как помогает: перевозит беженцев через границу, даёт им жильё во Львове

Я живу во Львове и помогаю беженцам пересечь границу гуманитарными автобусами. Мы их встречаем, размещаем, по возможности даём жильё на ночь, а затем организовываем автобусы и сопровождаем через границу. Таким образом мы эвакуировали несколько тысяч человек из Киева, Харькова, Днепра. Делаем всё быстро, бесплатно и не одни: заказать автобусы мне, к примеру, помогли ребята из Литвы.

Эта история началась с того, что я дважды неудачно попытался переправить свою жену с детьми через границу. Первый раз мы просто вернулись с границы, решив, что это не наш вариант. Во второй раз поезд, шедший в Польшу, просто остановился в поле, а следующего нужно было ждать сутки – поэтому я приехал и забрал семью. В итоге мы решили, что раз дважды не удалось эвакуироваться, наверное, Бог нас решил не разделять. Семья так здесь и осталась, поддерживая меня, а я сделал пост в фейсбуке, где написал, что могу помочь с переправкой через границу. Подхватили знакомые, нашлись ребята из Литвы. Так всё и закрутилось.

Во Львове сейчас всё тихо-спокойно, даже работают кафе-рестораны. Людей очень много: один только железнодорожный вокзал пропускает по 40 000 людей в сутки. Все квартиры сданы, все гостиницы заняты. Мы даже не смогли там волонтёра разместить, который из Швейцарии приехал помогать (он думал, что всё будет легко и просто, а мест нет). Видно, что город стал перевалочной базой: очень много автомобилей с неместными номерами и людей, говорящих по-русски.

Денис Кудряшов, консультант в области противодействия отмыванию денег

Компания: AML Bot

Чем занимается: проверка криптокошельков и транзакций в криптовалюте на предмет отмывания денег

Основной офис компании находится в Киеве, и часть наших коллег осталась там. Они хорошо понимают, чего не хватает людям на месте.

Узнали они, скажем, что дом остался без электричества и горячей еды, значит, людей нужно накормить. Для этого необходимо закупить продукты, организовать готовку (многие рестораны охотно сдают под это свои кухни). Обычно доставкой занимаются благотворительные фонды, но пока они продерутся сквозь бюрократию, пройдёт слишком много времени - это неэффективно. Поэтому наша компания создала небольшой фонд, в который вложились те, кто нас тем или иным образом знает (например, лично знаком с кем-то из директоров). Этот фонд быстро и точечно оказывает помощь на месте.

Помогаем мы и по своей основной деятельности, отслеживая фейковые сайты, собирающие деньги якобы под нужды украинцев, хотя в реальности они оставляют их себе. Есть несколько маркеров: на фальшивых сайтах никогда нет контактов ответственных лиц (мы всегда звоним, чтобы убедиться, что на другой стороне живой человек), а платежи принимаются лишь в криптовалюте (хотя само по себе это ещё не показатель). Ещё один важный маркер - есть ли информация о владельце домена. Если там пусто или "no company", то с вероятностью 80% это фейк. Если нет контактной информации на сайте (форма обратной связи таковой не является), то вероятность повышается до 100%.