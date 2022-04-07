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7 апреля 2022 в 14:16 Поделиться:









Европарламент проголосовал за немедленное эмбарго нефти и газа из РФ

Иллюстративное фото. Фото: Scanpix

Европарламент призвал Совет ЕС ввести дополнительные санкции в отношении России за ее войну против Украины, следует из резолюции, принятой на пленарном заседании в Страсбурге в четверг, 7 апреля.

В резолюции отмечается, что Совету ЕС следует принять дальнейшие "жесткие санкции, которые бы соответствовали продолжающейся эскалации российской агрессии и шокирующим зверствам, совершенным армией РФ, являющимся без сомнения военными преступлениями", пишет DW

Немедленное эмбарго на импорт в ЕС газа и нефти из РФ

"Европарламент призывает ввести немедленное и полное эмбарго на импорт российских нефти, угля, ядерного топлива и газа, целиком отказаться от "Северного потока-1" и "Северного потока-2", а также представить план обеспечения безопасности поставок энергоносителей в ЕС в краткосрочной перспективе", - говорится в резолюции.

Этот момент вызвал много споров между евродепутатами. В первой редакции проекта резолюции к эмбарго на газ добавлялось "настолько быстро, насколько возможно". На эту формулировку подали три поправки. Они фактически повторяли одна другую, убирая уточнение. В итоге за поправки проголосовали 413 евродепутатов, призвав к немедленному эмбарго на все четыре вида энергоносителей из РФ.

Резолюция выступает и за ряд других ограничений: евродепутаты поддерживают отключение всех российских банков от системы сообщений о финансовых переводах SWIFT, а также считают, что всем судам под флагом РФ или зарегистрированных там, находящимся в российской собственности или зафрахтованным в РФ, следует запретить заход не только в порты в ЕС, но также и в его территориальные воды.