Фото: Алексей Сергеев, Shutterstock

Эпицентр

Олеся Иванова

16 сентября 2022 в 9:59

Заместить иностранцев, приспособиться, уехать: как живет бизнес Петербурга после 24 февраля

Петербург – ближайший к Эстонии российский мегаполис. Война в Украине и западные экономические санкции существенно повлияли на местный малый и средний бизнес: пока одни предприниматели приспосабливаются к новым условиям и даже извлекают из них выгоду, другие покидают страну или меняют юрисдикцию бизнеса.

«Если вспоминать все классические стадии принятия сложной ситуации, и я, и мое бизнес-окружение находимся сейчас в стадии принятия с нотками бессилия. И длится это, по большому счету, еще с пандемии, – говорит Андрей Гуляев, основатель школы английского языка Don't Speak. – Если не читать новости, может сложиться ложное ощущение, что все как будто идет своим чередом. За эти полгода у части предпринимателей и их клиентов сформировалась защитная реакция, исказился уровень нормы».

«Если не читать новости, может сложиться ложное ощущение, что все как будто идет своим чередом», – говорит Андрей Гуляев, основатель школы английского языка Don't Speak. Фото: Личный архив

200 дней спустя после начала полномасштабного вторжения России в Украину многие российские предприниматели пытаются игнорировать военные обстоятельства, адаптироваться к ситуации и находить новые возможности для ведения дел. Другие, напротив, уезжают из страны сами и перевозят компании и сотрудников.

Международный рынок: приоритет номер один

«Сейчас большая часть моей команды находится в Грузии. Это временный хаб для сотрудников: направление для релокации они выбрали сами», – рассказывает Татьяна Мельничук, основатель кадрового агентства Lucky Hunter. Ее команда помогает крупным компаниям находить ИТ-специалистов.

Весной 2022 года рынок ИТ-рекрутинга в Петербурге, на котором Lucky Hunter работала весьма успешно, по словам Татьяны, «практически перестал существовать». Множество ИТ-компаний прекратили свою работу в российской юрисдикции.

Татьяна Мельничук, основатель кадрового агентства Lucky Hunter, покинула Россию. Фото: Личный архив

«Даже исконно петербургская компания JetBrains покинула свои недавно возведенные для сотрудников здания, уволила тех, кто не был готов релоцироваться, и уехала», – говорит предпринимательница.

Конечная цель Татьяны – перевезти компанию в Лондон: «Я в этом году переехала в Лондон и открыла юрлицо в Великобритании: это была моя давняя мечта, которая наконец-то осуществилась. У нас уже есть местные клиенты. Для меня важно в конце концов релоцировать сотрудников именно сюда».

Сама Татьяна тоже покинула Россию и теперь готовится открывать пятое юрлицо за эти полгода – в Эмиратах.

«Эти полгода мы пережили благодаря тому, что еще в спокойное время начали ориентироваться на западных заказчиков, – размышляет Татьяна Мельничук. – У нас есть российские клиенты, но их не так много: Сбермаркет, Тинькофф, Авито, мы возобновляем сотрудничество с Яндексом. Все остальные заказчики – это иностранные клиенты из США и Европы. Мы полностью сосредоточились на международном направлении».

Темы вывода бизнеса за рубеж и релокации сотрудников теперь занимают важное место на встречах российских стартаперов и в предпринимательских чатах, ставших у россиян в последние несколько лет популярной площадкой для обмена опытом.

Евгения Заславская, основательница коммуникационного агентства Zecomms Agency. Фото: Личный архив

«Почти 100% наших российских клиентов сейчас нацелены на международное направление. Предприниматели поняли, что складывать яйца в одну корзину и развивать проекты только в РФ нельзя, поэтому начали усиленно развиваться на другие страны. Многие задумывались об этом и раньше, но сейчас заметно ускорились», – говорит Евгения Заславская, основательница коммуникационного агентства Zecomms Agency. Агентство занимается информационным продвижением компаний, работающих в секторе высоких технологий, права, образования и финансов.

«В связи с этим у нас большой спрос на организацию публикаций в медиа США и Великобритании. Кроме того, востребовано PR-сопровождение компаний, которые выходят в Испанию, Латинскую Америку, Ближний Восток и Азию».

Из-за войны Заславская переименовала свою компанию: раньше она называлась ZE Communications, но теперь первая буква ее фамилии вызывает совсем другие ассоциации, и поэтому она отказалась от старого названия.

Фирма супругов-предпринимателей Марии и Антона Вельтов Wisual agency после 24 февраля стала активно осваивать внешние рынки. Фото: Личный архив

Фирма супругов-предпринимателей Марии и Антона Вельтов Wisual agency занимается свадебными и корпоративными фото- и видеосъемками для крупного и среднего бизнеса. Они – как раз одни из тех, кого новые реалии подтолкнули к выходу на внешние рынки. «Без привязки к событиям февраля этого года мы мечтали о выходе в большой мир. Но эта весна заставила нас серьезно переосмыслить то, чем мы занимаемся, где мы живем, чего хотим достичь, как и с кем хотим работать. Это был серьезный импульс для нас», – говорит Мария.

Теперь пара живет на две страны. «Мы выбрали наиболее лояльную и недорогую юрисдикцию для регистрации бизнеса — Сербию. Зарегистрировали там компанию, открыли мультивалютный счет и сейчас находимся в стадии переговоров. У нас уже есть точечные проекты в Арабских Эмиратах, Франции, Боснии и Герцеговине, Вьетнаме», – рассказывает девушка. Одновременно Вельты продолжают сотрудничать с российскими клиентами.

«Лучше, чем в пандемию»

Пока одни предприниматели уезжают, другие адаптируются к новой реальности внутри страны.

Андрей Гуляев, основатель школы английского языка Don't Speak вспоминает панику и волну возвратов в первые дни после 24 февраля: «Один в один повторилась история, когда была пандемия. Люди не спешили тратить деньги, включили режим экономии и выжидали. Затем был повышенный спрос от тех, кто усиленно готовился к отъезду», – описывает он реакцию клиентов.

«Но пандемия ударила по бизнесу сильнее, чем события 2022 года, – рассказывает он. – Трансформация, которую мы пережили за ковид, сплотила команду, сделала нас сильнее и подготовила к новому кризису. Сейчас мы работаем в штатном режиме и видим типичный осенний спрос. Так что основные бизнес-метрики у нас в порядке».

Школе мозаики «Сад гранат» удалось увеличить выручку в новых условиях. Фото: Личный архив

«Сад гранат» – популярная школа мозаики и выставочная галерея. Как ни странно, в тревожные времена необычные курсы не утратили популярность. Лишь в конце февраля продажи встали, чтобы затем возобновиться с новой силой.

«Уже в марте у нас смели почти все. В итоге мы увеличили выручку в этом месяце минимум на 20%, – говорит Олег Антонов, совладелец компании. – Видимо, стремясь спасти деньги и нервы, петербуржцы стали тратить средства на обучение и хобби, которые приносят им удовольствия». Впрочем, затем спрос заметно снизился.

Существенная доля камня, который школа использует в процессе обучения, ввозится из-за границы. Пришлось потратить много времени, чтобы найти и закупить впрок все необходимые материалы, цемент и инструменты. Сейчас компания перешла полностью на местные материалы.

Уход иностранных конкурентов пошел на пользу

Когда весной европейские поставщики перестали возить сырье в Россию, компании TimeTrial, занимающейся производством надувных изделий для спорта и активного отдыха, пришлось экстренно перестраивать цепочки поставок. Предприятие перешло на российские и частично китайские материалы. По словам ее совладельца, сейчас сложностей на производстве нет, а спрос на продукцию даже вырос.

«Мы как работали, так и работаем. Закрытые границы стимулировали россиян узнавать свою страну, больше путешествовать по России, открывать новые виды спорта и активного отдыха. Так что за это время наш бизнес вырос примерно на 40% за счет большого спроса на внутренний туризм», – объясняет совладелец компании Илья Губарев.

Илья Губарев, совладелец компании TimeTrial. Фото: Личный архив

По словам Губарева, большинство в его окружении (а это производство и реальный сектор экономики) настроено оптимистично. «Да, они были вынуждены перестроить компании и наладить разрушенные цепочки поставок, но не уехали из России и стараются использовать новые возможности, которые появились за счет импортозамещения, ухода иностранных брендов и закрытых границ», – отмечает он.

Компания планирует занимать новые ниши. «С рынка ушли крупные игроки в этой сфере, например, Decathlon, перестали работать иностранные бренды спортивной и туристической одежды. Благодаря всей этой ситуации мы начали работать по некоторым позициям как поставщики крупных российских сетей: до этого с нами не так охотно общались», – поясняет он.