Назад 08.02.26, 11:40 Рост на 45% за месяц: центральное отопление в январе стало заметно дороже Квартирные товарищества получили январские счета за центральное отопление, и суммы оказались значительно выше, чем год назад. У крупных поставщиков цены, по их словам, оставались стабильными, но из-за холодной погоды выросли объемы потребления тепла.

Счета за коммунальные услуги в феврале могут быть значительно выше.

Foto: Shutterstock

В товариществе домов на улице Меэлику в Ласнамяэ счет увеличился примерно на 45%: с около 16 000 евро за декабрь до более 25 000 евро за январь. «Счета за январь товарищество уже получило, стоимость за отопление возросла на 45% примерно… это очень хорошо бьет по карману жителей», — сказал член правления Алекс Роост, передает rus.err.ee.

Глава Gren Eesti Марго Кюлаотс отметил, что средняя температура января была -9,2 градуса при среднем показателе последних десяти лет -3,3, поэтому объемы продажи тепла могли быть примерно на 50% выше. По его словам, в его доме счет тоже примерно на 40% больше, чем в декабре.

В старых и неутепленных домах рост сильнее, а у части жителей отопление может составлять больше половины общего счета. По словам Рооста и представителей энергетических компаний, главный способ снизить расходы — утепление зданий.