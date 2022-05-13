Северный порт Палдиски хочет принимать СПГ вместо Alexela
Материнская компания Северного порта Палдиски Baltic Sea Bunkering в 2016 году стала самой успешной компанией Эстонии, заняв первое место в рейтинге ТОП 100. На фото Алексей Мюрисеп.Фото: Raul Mee
Северный порт Палдиски, принадлежащий россиянам, утверждает, что у него уже есть вся необходимая инфраструктура для строительства СПГ-терминала и предлагает государству воспользоваться этой возможностью.
В споре вокруг того, как обеспечить прямые поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Эстонию, никак не поставят точку. Казалось бы, правительство и компания Alexela выходят на компромисс – бизнес готов арендовать плавучий терминал и без государственных средств построить причал в Южном порту Палдиски (входит в структуру Таллиннского порта). Однако выясняется, что есть альтернативная возможность, которая на высоком уровне практически не обсуждалось – использовать инфраструктуру Северного порта Палдиски (Paldiski Sadamate AS).
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