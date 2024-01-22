В забастовке учителей примут участие почти 10 000 педагогов
Акция в поддержку требований учителей, прошедшая у Рийгикогу. Справа – министр образования Кристина Каллас. Фото: Andras Kralla
В общеобразовательных школах Эстонии 22 января начинается забастовка учителей, передает rus.err.ee.
Требование бастующих – установить минимальную месячную зарплату для учителей общеобразовательных школ на уровне 1950 евро, поскольку высокая нагрузка на фоне низкой зарплаты приводит к нарастающему дефициту педагогов.
Забастовка объявлена бессрочно, но участие и сроки участия в ней конкретных учителей являются добровольными.
Союз работников образования утром понедельника сообщил ERR, что в забастовке примут участие 9471 учителей из 330 школ.
В забастовке солидарности, которая может длиться до трех дней, примет участие примерно такое же число людей, включая 2581 учителя из 169 общеобразовательных школ, 5556 работников из 283 детских садов и 558 работников из 37 профтехучилищ и школ по интересам.
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