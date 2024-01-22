    ФОТО: Бастующие учителя устроили акцию протеста на Тоомпеа

    В среду пикет учителей пройдет и в Тарту. Фото: Liis Treimann

    Сегодня началась бессрочная забастовка учителей и работников сферы образования. В поддержку забастовки на Тоомпеа прошла демонстрация.

    В среду также начнется трехдневная забастовка солидарности, к которой присоединятся работники детсадов, профтехучилищ и школ по интересам. Кроме того, в среду пикет учителей пройдет в Тарту.

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