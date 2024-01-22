ФОТО: Бастующие учителя устроили акцию протеста на Тоомпеа

Аннели Лооритс: разбогатеть можно и будучи наемным работником
«Обычно подчеркивают, что разбогатеть можно благодаря предпринимательству, но я – исключение, и надеюсь, смогу убедить вас, что это возможно сделать и будучи наемным работником», – сказала инвестор Аннели Лооритс на конференции инвестора Тоомаса.
«Обычно подчеркивают, что разбогатеть можно благодаря предпринимательству, но я – исключение, и надеюсь, смогу убедить вас, что это возможно сделать и будучи наемным работником», – сказала инвестор Аннели Лооритс на конференции инвестора Тоомаса.