  • OMX Baltic0,06%292,61
  • OMX Riga−0,11%909,84
  • OMX Tallinn−0,4%1 943,47
  • OMX Vilnius0,36%1 252,66
  • S&P 500−0,38%6 714,59
  • DOW 30−0,2%46 602,98
  • Nasdaq −0,67%22 788,36
  • FTSE 1000,05%9 483,58
  • Nikkei 225−0,36%47 778,88
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%95,32
  • 08.10.25, 08:40

Маклеры увиливают от уплаты НСО. Конкурент: это просто выводит из себя

На рынке недвижимости растет недовольство бюро и маклерами, которые как будто распределяют свою деятельность между несколькими фирмами, чтобы избежать уплаты налога с оборота.
Если маклер оказывает услуги через компанию, не зарегистрированную плательщиком НСО, он может предложить клиенту цену примерно на четверть ниже, чем у крупных конкурентов.
  Если маклер оказывает услуги через компанию, не зарегистрированную плательщиком НСО, он может предложить клиенту цену примерно на четверть ниже, чем у крупных конкурентов.
  • Foto: Andras Kralla
