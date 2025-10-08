Маклеры увиливают от уплаты НСО. Конкурент: это просто выводит из себя

Если в многоквартирном доме более 20% жилья принадлежит юридическим лицам, то государственную субсидию квартирное товарищество получить не сможет. Столичные власти аргументируют это тем, что, лишая денег предпринимателей, они таким образом заботятся о жильцах. Эксперт в области недвижимости Тыну Тоомпарк не видит в этом никакой логики.