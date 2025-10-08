Маклеры увиливают от уплаты НСО. Конкурент: это просто выводит из себя

Если в многоквартирном доме более 20% жилья принадлежит юридическим лицам, то государственную субсидию квартирное товарищество получить не сможет. Столичные власти аргументируют это тем, что, лишая денег предпринимателей, они таким образом заботятся о жильцах. Эксперт в области недвижимости Тыну Тоомпарк не видит в этом никакой логики.
Рынок аренды жилья в Таллинне не нуждается в «мудром» партийном руководстве
Рассказывать избирателям сказки, далекие от жизни, и выдавать черное за белое – значит не уважать электорат. Это невежливо, пишет инвестор в недвижимость и преподаватель Тыну Тоомпарк в ответ на статью вице-мэра Таллинна Мадле Липпус (Социал-демократическая партия).
Когда в Ласнамяэ выставляется на продажу студия площадью 16 м² за 53 000 евро, у общественности возникает вопрос: «Но ведь это бывшее общежитие! Почему так дорого?» Отвечает маклер Arco Vara Kinnisvarabüroo из представительства на улице Рявала София Софьянкова.