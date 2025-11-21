Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,47%292,78
  • OMX Riga0,42%926,85
  • OMX Tallinn−0,03%1 906,05
  • OMX Vilnius0,1%1 274,4
  • S&P 500−1,56%6 538,76
  • DOW 30−0,84%45 752,26
  • Nasdaq −2,15%22 078,05
  • FTSE 100−0,47%9 482,49
  • Nikkei 225−2,4%48 625,88
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,13
  • EUR/RUB0,00%90,81
  • OMX Baltic0,47%292,78
  • OMX Riga0,42%926,85
  • OMX Tallinn−0,03%1 906,05
  • OMX Vilnius0,1%1 274,4
  • S&P 500−1,56%6 538,76
  • DOW 30−0,84%45 752,26
  • Nasdaq −2,15%22 078,05
  • FTSE 100−0,47%9 482,49
  • Nikkei 225−2,4%48 625,88
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,13
  • EUR/RUB0,00%90,81
  • 21.11.25, 09:07

Безработные топ-менеджеры: «Давление огромное – почему ты еще не работаешь?»

Что делает топ-менеджер, когда теряет работу? Трое руководителей, которые сейчас находятся в свободном полете, рассказывают свои истории.
Бывшая руководительница Wolt в странах Балтии Лийз Ристаль объясняет, почему сейчас довольнее всего те руководители, которые предпочитают сохранять статус-кво. На фото она вместе со своей собакой Наей.
По их словам, в Эстонии сейчас сложилась ситуация, когда руководители-визионеры, занимающиеся развитием, оказываются без дела — экономическая и политическая культура развития застопорилась.
«Тем, кто просто поддерживает статус-кво, сейчас вполне комфортно», — говорит бывший руководитель Wolt в Балтии Лийз Ристаль. Она ушла с работы несколько лет назад и, по ее словам, вернется не раньше чем через пару лет. Бывший CEO компании, занимающейся электроникой, Ардо Асперк рассказывает, как сокращение с руководящей должности оставляет внутреннюю пустоту. Долгие годы работавший в госсекторе Март Мяги, теперь оставшись без работы, со стороны в Эстонии видит застой.
Идет большая ротация топ-менеджеров
За последние пару лет в частном и госсекторе было много неожиданных уходов топ-руководителей. Райн Лаане ушел из Кассы здоровья, Кати Кусмин — из EIS, Мадис Тоомсалу — из LHV, Маргус Ринк — из Coop Pank, Хенри Лакс — из Hepsor, Эльмар Вахер — из Департамента полиции и погранохраны, Андрес Тринк — из Merko, Сийри Лахе — из Estonian Cell, Ааво Кярмас — из Enefit Green, и совсем скоро из Ekspress Grupp уйдет Мари-Лийз Рюйтсалу. На самом деле список гораздо длиннее.
Хороший топ-менеджер — бесценный ресурс для маленькой Эстонии и не должен простаивать без дела. Но с другой стороны, чтобы расти как руководитель, нужно постоянно развиваться — а без паузы, без ухода в сторону это невозможно.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Эпицентр
  • 23.10.25, 11:02
Сколько-сколько?! Боссы крупных фирм раскрывают тайны своих зарплат
«Полезные сведения, задающие ориентир», – говорят о публикации зарплат одни, «бессмысленные новости, вызывающие только негатив», – возражают другие. Так или иначе, боссы Rimi и T1 рискнули рассказать о своих заработках – нынешних и прошлых, и о том, какой путь им пришлось проделать, чтобы к ним прийти.
Новости
  • 15.10.25, 06:00
Глава технологической компании призывает стартапы к действию: «Большие деньги расхолаживают»
Март Эспенберг (38) – технологический директор, который спешит на помощь компаниям, попавшим в затруднительное положение. Однако эстонский рынок для него слишком узок. Сегодня Эспенберг запускает стартапы, консультирует компании и поддерживает таланты по всему миру.
Новости
  • 15.11.25, 10:47
Неудача с эко‑проектом стала трамплином: топ‑менеджер запускает новый стартап
Ранее возглавлявший компанию Ragn-Sells Райн Вяэна обанкротил в этом году свой экологический стартап Kwota, но уже запустил новый.
Новости
  • 22.10.25, 14:49
Из нищего в топ-менеджеры: как людская вера изменила судьбу
Руководитель Таллиннского детского дома Меэлис Кукк в детстве был хорошо знаком полиции: ему довелось и просить подаяние на улице, и жить в детдоме, и пережить психологическое и физическое насилие.
  • KM
Content Marketing
  • 19.11.25, 13:21
До 50 000 € c фиксированной ставкой 12,9% в год
Конец года – горячая пора для многих кампаний: растущий спрос, сжатые сроки, плотные графики и необходимость быстро принимать важные решения. Именно в такие моменты дополнительное финансирование может сыграть решающую роль.

Самые читаемые

1
Новости
  • 14.11.25, 14:28
Минсоцдел намерено поднять пенсионный возраст с 2028 года
2
Новости
  • 19.11.25, 06:00
Обанкротившийся предприниматель: «Кинуть партнера на эстонской стройке – это традиция»
3
Подсказка
  • 20.11.25, 06:00
Публикуете в соцсетях фото в роскошных отелях? Готовьтесь к вопросам следователей
4
Новости
  • 20.11.25, 08:39
Из-за фирмы, запутавшейся в налогах, клиенты оказались в западне
5
Новости
  • 20.11.25, 19:25
Владелец люксового отеля сокращает более ста человек
6
Новости
  • 19.11.25, 17:53
Дело об отмывании денег, связанное с гигантской мошеннической схемой, дошло до суда в Эстонии

Последние новости

Новости
  • 21.11.25, 11:12
Оборонная промышленность получит почти 30 млн евро на разработку продукции
Новости
  • 21.11.25, 10:21
Северный порт Палдиски сменил владельца
Эпицентр
  • 21.11.25, 09:07
Безработные топ-менеджеры: «Давление огромное – почему ты еще не работаешь?»
Трое бывших топ-менеджеров рассказывают о жизненных уроках
Новости
  • 21.11.25, 07:00
В Фонде справедливого перехода освободились 44 миллиона
Эпицентр
  • 21.11.25, 06:00
Делу время, Таллинну час! Каким бизнесом занимались мэры эстонской столицы в прошлом?
Новости
  • 20.11.25, 19:25
Владелец люксового отеля сокращает более ста человек
Новости
  • 20.11.25, 18:40
Сторонники Закона о климате обвиняют работодателей в демагогии
Новости
  • 20.11.25, 17:27
Фирма, предоставлявшая услуги веб-хостинга для компаний, продана шведам

Сейчас в фокусе

Использование фотографий, видео и других материалов, собранных следственными органами в социальных сетях, законом не запрещено.
Подсказка
  • 20.11.25, 06:00
Публикуете в соцсетях фото в роскошных отелях? Готовьтесь к вопросам следователей
Компания JMV, завозившая в Эстонию множество автомобилей с чешскими номерами, вела ожесточенные споры с Налоговым департаментом, который в итоге постановил, что фирма должна государству более миллиона евро.
Новости
  • 20.11.25, 08:39
Из-за фирмы, запутавшейся в налогах, клиенты оказались в западне
Адвокат Айвар Пихлак (слева) и Дмитрий Орлов (справа) изначально не были заинтересованы в заключении сделки, поскольку Орлов не считает себя виновным. Тем не менее прокурор попросил провести с Орловым беседу.
Новости
  • 19.11.25, 17:53
Дело об отмывании денег, связанное с гигантской мошеннической схемой, дошло до суда в Эстонии
На открытии роскошного отеля. Слева – один из руководителей Bombay Group Даяна Тийтсаар, в центре – руководитель гостиничного направления Bombay Group Антон Ёлкин.
Новости
  • 20.11.25, 19:25
Владелец люксового отеля сокращает более ста человек
Среди клиентов Tehnokeskus – строительные компании из Эстонии и Финляндии.
Новости
  • 19.11.25, 06:00
Обанкротившийся предприниматель: «Кинуть партнера на эстонской стройке – это традиция»
Присяжный адвокат Cuesta Advokaadibüroo OÜ Валерия Арсюта
Подсказка
  • 18.11.25, 18:20
Судебный прецедент: из-за выплат члену правления НТД взыскал с фирмы 50 тыс. евро
«Если эстонские компании работают в оборонном секторе, они определенно должны идти в Украину», – Ану-Малль Наарит.
Интервью
  • 20.11.25, 16:42
Фирма, сводящая эстонский и украинский бизнес вместе: «Мы всегда предупреждаем о системе откатов»
До 50 000 € c фиксированной ставкой 12,9% в год
  • KM
Content Marketing
  • 19.11.25, 13:21
До 50 000 € c фиксированной ставкой 12,9% в год

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025