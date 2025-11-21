Назад 21.11.25, 09:07 Безработные топ-менеджеры: «Давление огромное – почему ты еще не работаешь?» Что делает топ-менеджер, когда теряет работу? Трое руководителей, которые сейчас находятся в свободном полете, рассказывают свои истории.

По их словам, в Эстонии сейчас сложилась ситуация, когда руководители-визионеры, занимающиеся развитием, оказываются без дела — экономическая и политическая культура развития застопорилась.

«Тем, кто просто поддерживает статус-кво, сейчас вполне комфортно», — говорит бывший руководитель Wolt в Балтии Лийз Ристаль. Она ушла с работы несколько лет назад и, по ее словам, вернется не раньше чем через пару лет. Бывший CEO компании, занимающейся электроникой, Ардо Асперк рассказывает, как сокращение с руководящей должности оставляет внутреннюю пустоту. Долгие годы работавший в госсекторе Март Мяги, теперь оставшись без работы, со стороны в Эстонии видит застой.

Идет большая ротация топ-менеджеров За последние пару лет в частном и госсекторе было много неожиданных уходов топ-руководителей. Райн Лаане ушел из Кассы здоровья, Кати Кусмин — из EIS, Мадис Тоомсалу — из LHV, Маргус Ринк — из Coop Pank, Хенри Лакс — из Hepsor, Эльмар Вахер — из Департамента полиции и погранохраны, Андрес Тринк — из Merko, Сийри Лахе — из Estonian Cell, Ааво Кярмас — из Enefit Green, и совсем скоро из Ekspress Grupp уйдет Мари-Лийз Рюйтсалу. На самом деле список гораздо длиннее.

Хороший топ-менеджер — бесценный ресурс для маленькой Эстонии и не должен простаивать без дела. Но с другой стороны, чтобы расти как руководитель, нужно постоянно развиваться — а без паузы, без ухода в сторону это невозможно.