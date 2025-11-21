Безработные топ-менеджеры: «Давление огромное – почему ты еще не работаешь?»

По их словам, в Эстонии сейчас сложилась ситуация, когда руководители-визионеры, занимающиеся развитием, оказываются без дела — экономическая и политическая культура развития застопорилась.
«Тем, кто просто поддерживает статус-кво, сейчас вполне комфортно», — говорит бывший руководитель Wolt в Балтии Лийз Ристаль. Она ушла с работы несколько лет назад и, по ее словам, вернется не раньше чем через пару лет. Бывший CEO компании, занимающейся электроникой, Ардо Асперк рассказывает, как сокращение с руководящей должности оставляет внутреннюю пустоту. Долгие годы работавший в госсекторе Март Мяги, теперь оставшись без работы, со стороны в Эстонии видит застой.
Идет большая ротация топ-менеджеров
За последние пару лет в частном и госсекторе было много неожиданных уходов топ-руководителей. Райн Лаане ушел из Кассы здоровья, Кати Кусмин — из EIS, Мадис Тоомсалу — из LHV, Маргус Ринк — из Coop Pank, Хенри Лакс — из Hepsor, Эльмар Вахер — из Департамента полиции и погранохраны, Андрес Тринк — из Merko, Сийри Лахе — из Estonian Cell, Ааво Кярмас — из Enefit Green, и совсем скоро из Ekspress Grupp уйдет Мари-Лийз Рюйтсалу. На самом деле список гораздо длиннее.
Хороший топ-менеджер — бесценный ресурс для маленькой Эстонии и не должен простаивать без дела. Но с другой стороны, чтобы расти как руководитель, нужно постоянно развиваться — а без паузы, без ухода в сторону это невозможно.
«Полезные сведения, задающие ориентир», – говорят о публикации зарплат одни, «бессмысленные новости, вызывающие только негатив», – возражают другие. Так или иначе, боссы Rimi и T1 рискнули рассказать о своих заработках – нынешних и прошлых, и о том, какой путь им пришлось проделать, чтобы к ним прийти.
Март Эспенберг (38) – технологический директор, который спешит на помощь компаниям, попавшим в затруднительное положение. Однако эстонский рынок для него слишком узок. Сегодня Эспенберг запускает стартапы, консультирует компании и поддерживает таланты по всему миру.
