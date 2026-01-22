Европа созывает экстренный саммит, осознавая, что Трамп может изменить свое мнение

Вчера в Европарламенте выступила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (слева), которая заявила, что в мире без законов Европе нужна своя сила.
В восемь часов вечера по эстонскому времени в Брюсселе главы правительств Европейского союза сядут за общий стол, чтобы найти решение почти экзистенциальной проблемы: что делать с США, которые ведут себя уже не как исторически ближайший союзник, а скорее как восточный сосед Эстонии.
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что Европа по-прежнему не демонстрирует достаточной решимости в вопросах собственной обороны и в принятии мер, необходимых для завершения войны России против Украины.
Эксперт Райво Варе убежден, что новые пошлины, которые Трамп ввел против восьми стран Европы, негативно скажутся на Эстонии – даже несмотря на то, что ее в списке нет. Более того, торговая война с Соединенными Штатами может очень плохо сказаться на всей экономике Евросоюза.