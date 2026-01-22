Деловые ведомости
  • OMX Baltic1,01%317,72
  • OMX Riga0,06%931,88
  • OMX Tallinn0,89%2 074,93
  • OMX Vilnius0,91%1 411,7
  • S&P 5000,78%6 929,54
  • DOW 300,93%49 535,47
  • Nasdaq 1,13%23 486,85
  • FTSE 1000,12%10 150,05
  • Nikkei 2251,73%53 688,89
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%89,27
  • 22.01.26, 18:20

Европа созывает экстренный саммит, осознавая, что Трамп может изменить свое мнение

Экстренный саммит уже не способен потушить пожар, однако даст принципиальную оценку тому, какими в целом могут быть будущие отношения с Соединенными Штатами Америки.
Вчера в Европарламенте выступила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (слева), которая заявила, что в мире без законов Европе нужна своя сила.
  • Вчера в Европарламенте выступила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (слева), которая заявила, что в мире без законов Европе нужна своя сила.
  • Foto: AFP/Scanpix
В восемь часов вечера по эстонскому времени в Брюсселе главы правительств Европейского союза сядут за общий стол, чтобы найти решение почти экзистенциальной проблемы: что делать с США, которые ведут себя уже не как исторически ближайший союзник, а скорее как восточный сосед Эстонии.
