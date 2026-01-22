Назад 22.01.26, 18:20 Европа созывает экстренный саммит, осознавая, что Трамп может изменить свое мнение Экстренный саммит уже не способен потушить пожар, однако даст принципиальную оценку тому, какими в целом могут быть будущие отношения с Соединенными Штатами Америки.

Вчера в Европарламенте выступила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (слева), которая заявила, что в мире без законов Европе нужна своя сила.

Foto: AFP/Scanpix

В восемь часов вечера по эстонскому времени в Брюсселе главы правительств Европейского союза сядут за общий стол, чтобы найти решение почти экзистенциальной проблемы: что делать с США, которые ведут себя уже не как исторически ближайший союзник, а скорее как восточный сосед Эстонии.