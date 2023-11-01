Юбилей

Finnlog Group

1 ноября 2023 в 8:00









20 лет деятельности Finnlog: за это время мы научились преодолевать всевозможные трудности

Компания Finnlog Group OÜ, торгующая модульными домами из клееного бруса и сборными домами CLT, в этом году отмечает 20-летие своей деятельности. Все это время компанию поддерживало желание работать как можно лучше, умение строить архитектурно привлекательные энергоэффективные здания и смелость воплощать свои идеи в жизнь.

Фото: МАРИС ТОМБА

История фирмы началась в 2003 году. Однажды Алар Антон, который окончил Таллиннский технический университет и успел поработать в строительстве в области продаж, управления проектами и бюджетирования, решил попробовать силы в собственном бизнесе. Идея заключалась в запуске производства элитных с точки зрения эстонского рынка домов из бруса. Большинство друзей не приняли идею запуска дорогих изделий, но один все же нашелся – Кулдар Арро, который в то время занимался оптовой торговлей шоколадом и до сих пор входит в состав руководства компании.

Генеральный директор Алар Антон признается, что главной проблемой было отсутствие денег. «Среди старых клиентов я нашел партнера, единственного, который был готов доложить нам 1,5 миллиона крон. Мы договорились, что долг будет выплачен в течение четырех лет. Но поначалу все шло очень неровно. Первые восемь месяцев пошли на установление контактов и подписание договоров, а реальных продаж все не было. Инвестор занервничал, — улыбается он. – Мы нашли партнера, производителя домов, в Финляндии, но они в нас не поверили, хотя мы обещали продавать 50 домов в год. Это казалось им утопическим».

Тем не менее, эти цели были достигнуты, и финны стали относиться к эстонским предпринимателям с уважением. Антон вспоминает, как поначалу питался на корпоративах. «Если сейчас кто-то спрашивает, как начать собственное дело, я отвечаю, что первые 5 лет придется буквально 24 часа в сутки обходиться без денег. Готовы ли вы к этому? Честно говоря, сегодня я бы в это не ввязался».

Дом на одну семью в Хаапсалу Фото: МАРИС ТОМБА

Молодая компания успешно преодолевает кризисы

«Мы продавали продукцию в Эстонии и других странах. Поскольку одним из наших партнеров был бизнесмен с российским бэкграундом, мы вышли на российский рынок и создали рабочую сбытовую сеть. К тому времени у нас были собственные проекты, продавцы и строители, а вот сами мы дома не производили», — говорит Антон. Компания Finnlog вела деятельность и в Латвии, но на этом рынке дела пошли не очень хорошо. «Местные продавцы не умели продавать наши дома. С годами я понял: хотя неуспех продаж часто объясняют страной назначения и различными привычками ее жителей, на самом деле все просто: продавец либо умеет продавать, либо не умеет».

2006–2007 годы были настолько плодотворными, что компания легко преодолела экономический кризис 2008–2009 годов. Он начался резко, развивался быстро, и компания лишилась половины оборота, но сокращения штата мы не проводили. Как не прошло и предложение сменить сферу деятельности. Сначала компания работала как представительство финского производителя домов, но однажды возникла потребность в собственном бренде, и с 2010 года она работает под названием Finnlog.

«Следующей непростой ситуацией стало завоевание Крыма в 2014 году, когда рухнул рубль и закрылся российский рынок. Снова оборот сократился наполовину, но, к счастью, мы уже искали альтернативы, потому что неопределенность перспектив рынка нашего восточного соседа уже известна», — вспоминает Антон. В 2016–2017 годах мы осваивали такие интересные рынки, как Англия, Индия, Азербайджан и Казахстан, пока не нашли постоянный контакт в Германии. Сегодня основными рынками Finnlog Group являются Эстония, Финляндия и Германия с годовым оборотом 3,5 миллиона евро каждая. Теперь компания ищет четвертый целевой рынок.

По словам Антона, существует большая разница между тем, работает компания два года или 20 лет. «Опытные игроки знают, что может произойти в сложной ситуации, и знают, как из нее выйти. А еще я за эти годы понял, что хочу быть предпринимателем, а не бизнесменом. Бизнесмен ориентирован на прибыль, а для нас важна хорошая работа и довольный клиент. Деньги имеют значение, но они не главное, — говорит Антон. – На этом принципе компания работает уже 20 лет, и он же более 18 лет дает работу нашим строителям. Мы не способны озолотить своих сотрудников, но мы держим слово и проявляем заботу. Стабильность важна для многих».

Вместе с тем, по его словам, компании нужна инновационность и дальновидность. «Мы много инвестировали в ИТ-системы, чтобы ускорить работу и улучшить ее результаты. В нашей сфере значительная доля времени и денег уходит на разработку. И продавать дома непросто, для выхода на новые рынки потребуется не год, не два и даже не три».

Дом на одну семью на острове Муху Фото: МАРИС ТОМБА

Традиционный дом из бруса уходит в прошлое, преобладают энергоэффективные материалы

Finnlog Group продает 50–60 домов в год. «В сотрудничестве с партнерами мы фактически строим около 90 домов, но только 60 из них под собственным брендом, — поясняет Антон. – В основном мы занимаемся домами из бруса и CLT. Дом из бруса сегодня представляет собой строение из прямоугольного клеенного бруса. Дома из этого материала гораздо более стабильны и герметичны. Многие наши клиенты стали предпочитать брусу еще более энергоэффективные стены с изоляционными элементами CLT, дома из которых на сегодня составляют уже 35% продукции Finnlog. Я считаю, что в течение следующих пяти лет в нашем портфеле будут доминировать дома из CLT, а доля традиционного бруса будет сокращаться».

Компания Finnlog нашла свою рыночную нишу – заниматься не производством, а строительством и добавленной ценностью домов. «Иногда клиенты спрашивают, зачем им покупать дом у нас, если они могут получить детали напрямую с фабрики? Но это как с покупкой компьютера: все детали доступны, но все же люди, в силу нехватки знаний или времени, не берутся собирать себе компьютер самостоятельно. То же самое и с домом – клиент может сам закупить материалы, найти архитектора, сборщиков и строителей, но вряд ли ему хватит знаний для того, чтобы руководить всеми работами, — поясняет Антон. – А ведь, помимо строительства, мы умеем правильно с архитектурной точки зрения, разумно и компактно планировать здания, что в итоге означает экономию денег и времени клиента».

Сотрудничество с известными архитекторами из Эстонии и Финляндии помогло Finnlog создать привлекательный и своеобразный архитектурный тренд, инновации в котором нацелены на комфорт и практичность. «Правильный» дом изготавливают, как костюм у портного, в точном соответствии с пожеланиями и потребностями жильцов.