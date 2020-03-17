Экономист Swedbank Марианна Рыбинская: коронавирус уменьшает уверенность на рынке недвижимости

В прошлом году цены на новые квартиры были в среднем на 30% выше, чем на вторичном рынке. Фото: Андрас Кралла

По оценкам Swedbank, доступность жилья в Таллинне в прошлом году постепенно снижалась, так как цены на квартиры в Таллинне росли быстрее, чем чистая заработная плата жителей столицы. В прошлом году средняя цена квадратного метра в таллиннских квартирах выросла на 7,4%, а рост чистой зарплаты жителей Таллинна составил всего 3,7%, пишет экономист Swedbank Марианна Рыбинская.