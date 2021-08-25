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    Передовая ДВ: а дальше-то что?

    Есть один известный российский футболист (Александр Мостовой), над которым любят потешаться за то, что он часто произносит фразу: «А дальше-то что?». Скажем, забил кто-нибудь гол на Чемпионате мира, а Мостовой тут же возразит: «Ну забил он гол какой-то Мексике. А дальше-то что?». Похоже, нашей энергетике очень нужен свой Александр Мостовой.

    Фото: Анти Веэрмаа
    В этом номере ДВ пишут о том, что среднемесячные цены на электричество на бирже Nord Pool взлетели в июне и июле до самых высоких значений за всю историю биржи. Это вызвано ростом цен на квоты на выбросы CO2, а также «неблагоприятными» (с точки зрения производства электричества) погодными условиями: зимой было морозно, летом - жарко, а ветра было мало (на ум приходит анекдот: «Погода прекрасная, поле ровное, мяч круглый - в общем, все против сборной России по футболу!»). Большая часть этих факторов является следствием общей стратегии Евросоюза по снижению выбросов углекислого газа к 2030 и 2050 годам.
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