Назад 18.08.25, 16:31 Трамп: Украина могла бы отказаться от Крыма и вступления в НАТО Президент Украины Владимир Зеленский может завершить войну в стране «практически немедленно», или же он может продолжить сражаться. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social ранним утром в понедельник, 18 августа.

Президент США Дональд Трамп.

Foto: Joey Sussman

Судя по сообщению главы Белого дома, условиями, на которые нужно согласиться Киеву, чтобы остановить российскую агрессию, с его точки зрения, является отказ от претензий на аннексированный РФ полуостров Крым, а также от пути Украины в НАТО, передает DW.

«Вспомните, как это началось. Нет возвращению отданного (экс-президентом США Бараком. - Ред.) Обамой Крыма (12 лет назад, без единого выстрела!) и нет вступлению Украины в НАТО. Некоторые вещи не меняются никогда!!!» – написал Трамп.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио в интервью информационной службе NBC News и в передаче This Week, которую готовит ABC News, указал: «В конечном итоге, если украинцы не готовы отказаться от этого (территорий, на которые претендует Москва. - Ред.), никто и не подталкивает Украину к этому». Однако в этом случае, по его оценке, мирное соглашение может не состояться.

Статья продолжается после рекламы

Зеленский: Не стоило отдавать Крым

Сам Владимир Зеленский 18 августа около 05.40 мск сообщил в Telegram, что уже прибыл в Вашингтон. «Благодарен президенту США за приглашение. Мы все одинаково хотим быстро и надежно закончить эту войну. И мир должен быть длительным. Не так, как это было годы назад, когда Украину заставили отдать Крым и часть нашего Востока – часть Донбасса, а Путин использовал это просто как плацдарм для нового нападения. Или когда Украине дали якобы "гарантии безопасности" в 1994 году, но это не сработало», – добавил он.

«Конечно, не стоило отдавать Крым тогда, так же как после 2022 года украинцы не отдали Киев, Одессу, Харьков. Украинцы борются за свою землю, за свою независимость», – написал Зеленский. По его мнению, «Россия должна закончить эту войну, которую сама же и начала». «И я надеюсь, что наша совместная сила с Америкой, с нашими европейскими друзьями принудит Россию к настоящему миру», – подчеркнул украинский лидер.

Встреча Трампа с Зеленским и европейскими лидерами в Вашингтоне

Тем временем Белый дом сообщил, что двусторонняя встреча Трампа и Зеленского состоится в Вашингтоне 18 августа, в 13.15 (по местному времени). Далее, в 14.15, президент США поприветствует европейских лидеров. Встреча Дональда Трампа с европейскими лидерами в Вашингтоне запланирована на 15.00.

Предполагается, что в Соединенные Штаты прилетят канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, глава кабмина Италии Джорджа Мелони, президенты Финляндии и Франции Александер Стубб и Эмманюэль Макрон, а также генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как рассказал Марко Рубио, кроме прочего, европейские лидеры и президент Украины будут обсуждать в Вашингтоне гарантии безопасности Киеву. «Для того чтобы наступил мир, российская сторона должна признать, что Украина является суверенным государством, которое имеет право на самооборону и право вступать в союзы с другими странами для своей защиты», – подчеркнул глава Госдепартамента США. Какие гарантии будут встроены в эту систему и как их возможно будет обеспечить, – «вот о чем мы будем говорить в ближайшие несколько дней», добавил политик.