Эстонские предприниматели поддержали загадочный футуристический проект в сфере недвижимости

Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?
Операция значительно улучшает зрение, но не возвращает «молодость» глаз, рассказал оперирующий хирург клиники Turman Silmakliinik Юрий Иванов, который также поделился профессиональным взглядом на лечение катаракты с помощью имплантации искусственного хрусталика.
Опытный руководитель из IT-сектора Райн Лаане с самого начала столкнулся с критикой после назначения главой Кассы здоровья – поводом стало переименование учреждения, а самой организации приклеили ярлык «враг налогоплательщиков». В такой же атмосфере он завершает свою работу на этом посту.
Эстонский стартап MuRayTech, основанный учеными и занимающийся разработкой технологии на основе искусственного мюонного излучения, недавно привлек первые инвестиции. «Точные цифры пока не раскрываем, но речь идет о шестизначной сумме», – сообщил сооснователь Анди Хектор.
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?