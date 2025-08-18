Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,21%296,58
  • OMX Riga1,45%916,69
  • OMX Tallinn−0,96%2 016,79
  • OMX Vilnius−0,02%1 217,69
  • S&P 5000,01%6 450,7
  • DOW 300,04%44 962,53
  • Nasdaq −0,02%21 619,5
  • FTSE 1000,21%9 157,74
  • Nikkei 2250,77%43 714,31
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,91
  • OMX Baltic−0,21%296,58
  • OMX Riga1,45%916,69
  • OMX Tallinn−0,96%2 016,79
  • OMX Vilnius−0,02%1 217,69
  • S&P 5000,01%6 450,7
  • DOW 300,04%44 962,53
  • Nasdaq −0,02%21 619,5
  • FTSE 1000,21%9 157,74
  • Nikkei 2250,77%43 714,31
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,91
  • 18.08.25, 19:00

Эстонские предприниматели поддержали загадочный футуристический проект в сфере недвижимости

Акулы эстонского бизнеса инвестировали в новую компанию Tensor Aurora, которая намерена развивать недвижимость для производителей технологий будущего.
До августа прошлого года Мико Нийнемяэ руководил специализирующейся на недвижимости компанией Arco Vara, а теперь вместе с Мартином Сало он обратил внимание на технологии будущего.
  • До августа прошлого года Мико Нийнемяэ руководил специализирующейся на недвижимости компанией Arco Vara, а теперь вместе с Мартином Сало он обратил внимание на технологии будущего.
  • Foto: Андрас Кралла
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

  • KM
Content Marketing
  • 18.08.25, 11:05
Будущие работники в сфере электроники: как Incap и Касса по безработице помогают молодежи найти место на рынке труда
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?
  • KM
Content Marketing
  • 13.08.25, 12:50
Современное решение при катаракте: искусственные хрусталики и ход операции
Операция значительно улучшает зрение, но не возвращает «молодость» глаз, рассказал оперирующий хирург клиники Turman Silmakliinik Юрий Иванов, который также поделился профессиональным взглядом на лечение катаракты с помощью имплантации искусственного хрусталика.
Эпицентр
  • 08.08.25, 18:25
«Не будьте помешаны на контроле!» Любимый в IT-секторе руководитель уходит из Кассы здоровья с ярлыком «враг налогоплательщиков»
Опытный руководитель из IT-сектора Райн Лаане с самого начала столкнулся с критикой после назначения главой Кассы здоровья – поводом стало переименование учреждения, а самой организации приклеили ярлык «враг налогоплательщиков». В такой же атмосфере он завершает свою работу на этом посту.
Новости
  • 07.08.25, 18:30
Основанный учеными эстонский стартап привлек шестизначную сумму
Эстонский стартап MuRayTech, основанный учеными и занимающийся разработкой технологии на основе искусственного мюонного излучения, недавно привлек первые инвестиции. «Точные цифры пока не раскрываем, но речь идет о шестизначной сумме», – сообщил сооснователь Анди Хектор.
  • KM
Content Marketing
  • 18.08.25, 11:05
Будущие работники в сфере электроники: как Incap и Касса по безработице помогают молодежи найти место на рынке труда
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?

Самые читаемые

1
Mнения
  • 15.08.25, 09:00
Эстонская система – работающий пенсионер вместо мигранта
2
Новости
  • 16.08.25, 11:36
Плитка шоколада Kalev за 8 евро. «Люди больше не могут покупать его так же много, как раньше»
3
Эпицентр
  • 15.08.25, 06:00
Инженер из Ида-Вирумаа взял под контроль стройки Эстонии и помог американскому гению
4
ТОП
  • 17.08.25, 14:23
ТОП 40 курьерских компаний: где в I квартале платили самые высокие зарплаты?
5
Новости
  • 13.08.25, 13:06
Более 450$ млн активов криптомиллионеров будут распределены среди пострадавших
6
Новости
  • 17.08.25, 11:38
Трамп хочет провести саммит с Путиным и Зеленским. Путин требует отдать ему Донецкую область

Последние новости

Новости
  • 18.08.25, 19:00
Эстонские предприниматели поддержали загадочный футуристический проект в сфере недвижимости
Новости
  • 18.08.25, 18:20
Основатель Rademar завершает свой 33-летний бизнес-путь: «Пришло время сосредоточиться на другом»
Новости
  • 18.08.25, 17:47
Глава Vireen: возле свинофермы Нурме на меня напали и повредили технику
Новости
  • 18.08.25, 17:17
Семейная фирма банкротится после неудачной санации. «Золотое время модульных домов прошло»
Новости
  • 18.08.25, 17:02
Покупателям подложили свинью? Ждать ли роста цен из-за чумы
Новости
  • 18.08.25, 16:31
Трамп: Украина могла бы отказаться от Крыма и вступления в НАТО
Биржа
  • 18.08.25, 15:35
Акции Infortar упали после критики со стороны Swedbank. Ханшмидт: «Силы еще есть»
Инвестор Тоомас
  • 18.08.25, 15:14
Инвестор Тоомас: ценовые цели аналитиков обещают новую цифру для моего портфеля
У некоторых акций отличный потенциал

Сейчас в фокусе

В 2023 году лидерство в рейтинге удерживала DHL Express Estonia, в прошлом году — EKLT.
ТОП
  • 17.08.25, 14:23
ТОП 40 курьерских компаний: где в I квартале платили самые высокие зарплаты?
Президент США Дональд Трамп приветствовал российского лидера Владимира Путина красной дорожкой, что является необычным жестом.
Новости
  • 16.08.25, 15:22
Райво Варе: Путин получил на Аляске максимальные баллы, Трамп не получил ничего
Слушайте в интервью, почему Kalev не поддерживает снижения налога с оборота.
Новости
  • 16.08.25, 11:36
Плитка шоколада Kalev за 8 евро. «Люди больше не могут покупать его так же много, как раньше»
Екатерина Мереминская: “Предлагаю не идти на поводу у гнева и страха”.
Mнения
  • 15.08.25, 15:02
Приговор, который разозлил общество
Андрей Деменков.
Mнения
  • 15.08.25, 09:00
Эстонская система – работающий пенсионер вместо мигранта
Первая за более чем четыре года очная встреча президентов США и России прошла на Аляске накануне.
Новости
  • 17.08.25, 11:38
Трамп хочет провести саммит с Путиным и Зеленским. Путин требует отдать ему Донецкую область
По словам генерального директора Äripäev Игоря Рытова, Путин просчитал все сценарии и опережает Трампа на три хода.
Новости
  • 15.08.25, 16:13
Рытов: одна из целей Путина на Аляске – крайне негативный для Эстонии сценарий
Проект, инициированный работодателем и специально ориентированный на молодежь, стал для Кассы по безработице первым в своем роде и оказался очень успешным.
  • KM
Content Marketing
  • 18.08.25, 11:05
Будущие работники в сфере электроники: как Incap и Касса по безработице помогают молодежи найти место на рынке труда

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025