Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,21%296,58
  • OMX Riga1,45%916,69
  • OMX Tallinn−0,96%2 016,79
  • OMX Vilnius−0,02%1 217,69
  • S&P 5000,01%6 450,7
  • DOW 300,04%44 962,53
  • Nasdaq −0,02%21 619,5
  • FTSE 1000,21%9 157,74
  • Nikkei 2250,77%43 714,31
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,91
  • OMX Baltic−0,21%296,58
  • OMX Riga1,45%916,69
  • OMX Tallinn−0,96%2 016,79
  • OMX Vilnius−0,02%1 217,69
  • S&P 5000,01%6 450,7
  • DOW 300,04%44 962,53
  • Nasdaq −0,02%21 619,5
  • FTSE 1000,21%9 157,74
  • Nikkei 2250,77%43 714,31
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,91
  • 18.08.25, 17:02

Покупателям подложили свинью? Ждать ли роста цен из-за чумы

На фермах Эстонии продолжает свирепствовать африканская чума свиней, из-за которой страна может лишиться десятой части поголовья. Что это означает для производителей мясных товаров – ждать ли повышения цен на свинину в магазинах?
Selver: нас проинформировали, что могут возникнуть временные перебои в поставках продукции.
  • Selver: нас проинформировали, что могут возникнуть временные перебои в поставках продукции.
  • Foto: Лийз Трейманн
Несмотря на принятые жесткие ограничительные меры, опасная болезнь продолжает распространяться. По данным на прошлую неделю, в Эстонии уже восемь очагов африканской чумы свиней, в результате которой погибло или подлежит уничтожению более 26 000 животных из 282 846 учтенных. Это не может не повлиять на местных производителей и может докатиться до магазинов.
ДВ опросили крупнейшие торговые сети. Большинство из них ответило, что поставщики свинины пока не начали переговоры о повышении цен. «На данный момент мы не получали от производителей уведомлений о повышении закупочных цен на свинину», – комментирует руководитель по коммуникациям Maxima Яника Яаго. «На данный момент мы не получали от производителей уведомлений о повышении цен и надеемся, что их не будет», – подтверждают и в Prisma.
В Lidl надеются, что им поможет разветвленная сеть снабжения. «Наши масштабы позволяют нам закупать свежую свинину в других странах Европы. Кроме того, у наших производителей мясных продуктов также есть возможность импортировать свинину в качестве сырья из других стран. Таким образом, вспышка чумы в такой стране, как Эстония, существенно не повлияет на цены. Однако, если чума свиней появится в таких крупных странах, как Польша или Германия, это окажет влияние на цены по всей Европе», – предупреждает менеджер по коммуникации Lidl Катрин Сеппель.

Статья продолжается после рекламы

Соответственно, и роста конечных цен для потребителей пока не ждут. «В нашем собственном ценообразовании также не планируется никаких изменений. Африканская чума свиней пока не оказала влияния на цены на свинину и фарш, и на данный момент роста цен для потребителей не предвидится», – говорит руководитель категории мясных и рыбных продуктов Prisma Яника Каттай.
Если чума свиней появится в таких крупных странах, как Польша или Германия, это окажет влияние на цены по всей Европе.
Катрин Сеппель
менеджер по коммуникации Lidl
Есть надежда, что даже если поставщики повысят цены, то торговые сети примут часть удара на себя и не станут перекладывать весь рост на покупателей. «Могут ли уведомления о повышении прийти в будущем и в каком размере, мы сейчас прогнозировать не можем. Разумеется, мы внимательно следим за ситуацией на рынке и делаем всё возможное, чтобы по-прежнему предлагать клиентам продукты по доступным ценам. Наша цель – сохранять максимально низкие цены, при необходимости даже за счёт собственной маржи», – отметила Яника Яаго из Maxima.
Однако может возникнуть дефицит отдельных товаров. «На данный момент мы не получали от наших партнеров информации о возможных изменениях цен. Тем не менее, нас проинформировали, что в связи с распространением африканской чумы свиней могут возникнуть временные перебои в поставках некоторых видов продукции», – поясняет менеджер по связям с общественностью Selver Марианн Ярвела.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 16.08.25, 13:19
На маленькой ферме в Вильянди выявлена aфриканская свиная чума
В волости Вильянди на ферме Tässi была зафиксирована африканская чума свиней, сообщил Департамент сельского хозяйства и продовольствия (PTA).
Новости
  • 17.08.25, 12:03
Вокруг крупнейшей свинофермы Эстонии установлен запрет на пребывание
Департамент сельского хозяйства и продовольствия установил запрет на пребывание в районе крупнейшего в Эстонии свиноводческого комплекса Ekseko для предотвращения распространения африканской чумы свиней.
Новости
  • 15.08.25, 09:42
Свиновод из Ляэнемаа: не все производители продолжат, многие, скорее всего, прекратят деятельность
Предприниматель из Ляэнемаа Эрмо Сепп, владеющий свинофермой примерно на 3000 голов, сомневается, что многие свиноводы смогут продолжить деятельность после вспышки африканской чумы свиней и уничтожения поголовья.
Новости
  • 14.08.25, 14:19
Десятая часть эстонских свиней будет забита: под угрозой тысячи рабочих мест
Из-за распространения африканской чумы свиней на убой уже отправлены 26 000 домашних свиней. С целью ограничения распространения болезни будет значительно увеличен отстрел диких кабанов, кроме того, правительство предложит дополнительную поддержку для инвестиций в санитарные меры на фермах.
  • KM
Content Marketing
  • 18.08.25, 11:05
Будущие работники в сфере электроники: как Incap и Касса по безработице помогают молодежи найти место на рынке труда
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?

Самые читаемые

1
Mнения
  • 15.08.25, 09:00
Эстонская система – работающий пенсионер вместо мигранта
2
Новости
  • 16.08.25, 11:36
Плитка шоколада Kalev за 8 евро. «Люди больше не могут покупать его так же много, как раньше»
3
Эпицентр
  • 15.08.25, 06:00
Инженер из Ида-Вирумаа взял под контроль стройки Эстонии и помог американскому гению
4
ТОП
  • 17.08.25, 14:23
ТОП 40 курьерских компаний: где в I квартале платили самые высокие зарплаты?
5
Новости
  • 13.08.25, 13:06
Более 450$ млн активов криптомиллионеров будут распределены среди пострадавших
6
Новости
  • 17.08.25, 11:38
Трамп хочет провести саммит с Путиным и Зеленским. Путин требует отдать ему Донецкую область

Последние новости

Новости
  • 18.08.25, 19:00
Эстонские предприниматели поддержали загадочный футуристический проект в сфере недвижимости
Новости
  • 18.08.25, 18:20
Основатель Rademar завершает свой 33-летний бизнес-путь: «Пришло время сосредоточиться на другом»
Новости
  • 18.08.25, 17:47
Глава Vireen: возле свинофермы Нурме на меня напали и повредили технику
Новости
  • 18.08.25, 17:17
Семейная фирма банкротится после неудачной санации. «Золотое время модульных домов прошло»
Новости
  • 18.08.25, 17:02
Покупателям подложили свинью? Ждать ли роста цен из-за чумы
Новости
  • 18.08.25, 16:31
Трамп: Украина могла бы отказаться от Крыма и вступления в НАТО
Биржа
  • 18.08.25, 15:35
Акции Infortar упали после критики со стороны Swedbank. Ханшмидт: «Силы еще есть»
Инвестор Тоомас
  • 18.08.25, 15:14
Инвестор Тоомас: ценовые цели аналитиков обещают новую цифру для моего портфеля
У некоторых акций отличный потенциал

Сейчас в фокусе

В 2023 году лидерство в рейтинге удерживала DHL Express Estonia, в прошлом году — EKLT.
ТОП
  • 17.08.25, 14:23
ТОП 40 курьерских компаний: где в I квартале платили самые высокие зарплаты?
Президент США Дональд Трамп приветствовал российского лидера Владимира Путина красной дорожкой, что является необычным жестом.
Новости
  • 16.08.25, 15:22
Райво Варе: Путин получил на Аляске максимальные баллы, Трамп не получил ничего
Слушайте в интервью, почему Kalev не поддерживает снижения налога с оборота.
Новости
  • 16.08.25, 11:36
Плитка шоколада Kalev за 8 евро. «Люди больше не могут покупать его так же много, как раньше»
Екатерина Мереминская: “Предлагаю не идти на поводу у гнева и страха”.
Mнения
  • 15.08.25, 15:02
Приговор, который разозлил общество
Андрей Деменков.
Mнения
  • 15.08.25, 09:00
Эстонская система – работающий пенсионер вместо мигранта
Первая за более чем четыре года очная встреча президентов США и России прошла на Аляске накануне.
Новости
  • 17.08.25, 11:38
Трамп хочет провести саммит с Путиным и Зеленским. Путин требует отдать ему Донецкую область
По словам генерального директора Äripäev Игоря Рытова, Путин просчитал все сценарии и опережает Трампа на три хода.
Новости
  • 15.08.25, 16:13
Рытов: одна из целей Путина на Аляске – крайне негативный для Эстонии сценарий
Проект, инициированный работодателем и специально ориентированный на молодежь, стал для Кассы по безработице первым в своем роде и оказался очень успешным.
  • KM
Content Marketing
  • 18.08.25, 11:05
Будущие работники в сфере электроники: как Incap и Касса по безработице помогают молодежи найти место на рынке труда

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025