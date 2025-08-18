Назад 18.08.25, 17:02 Покупателям подложили свинью? Ждать ли роста цен из-за чумы На фермах Эстонии продолжает свирепствовать африканская чума свиней, из-за которой страна может лишиться десятой части поголовья. Что это означает для производителей мясных товаров – ждать ли повышения цен на свинину в магазинах?

Selver: нас проинформировали, что могут возникнуть временные перебои в поставках продукции.

Foto: Лийз Трейманн

Несмотря на принятые жесткие ограничительные меры, опасная болезнь продолжает распространяться. По данным на прошлую неделю, в Эстонии уже восемь очагов африканской чумы свиней, в результате которой погибло или подлежит уничтожению более 26 000 животных из 282 846 учтенных. Это не может не повлиять на местных производителей и может докатиться до магазинов.

ДВ опросили крупнейшие торговые сети. Большинство из них ответило, что поставщики свинины пока не начали переговоры о повышении цен. «На данный момент мы не получали от производителей уведомлений о повышении закупочных цен на свинину», – комментирует руководитель по коммуникациям Maxima Яника Яаго. «На данный момент мы не получали от производителей уведомлений о повышении цен и надеемся, что их не будет», – подтверждают и в Prisma

В Lidl надеются, что им поможет разветвленная сеть снабжения. «Наши масштабы позволяют нам закупать свежую свинину в других странах Европы. Кроме того, у наших производителей мясных продуктов также есть возможность импортировать свинину в качестве сырья из других стран. Таким образом, вспышка чумы в такой стране, как Эстония, существенно не повлияет на цены. Однако, если чума свиней появится в таких крупных странах, как Польша или Германия, это окажет влияние на цены по всей Европе», – предупреждает менеджер по коммуникации Lidl Катрин Сеппель.

Соответственно, и роста конечных цен для потребителей пока не ждут. «В нашем собственном ценообразовании также не планируется никаких изменений. Африканская чума свиней пока не оказала влияния на цены на свинину и фарш, и на данный момент роста цен для потребителей не предвидится», – говорит руководитель категории мясных и рыбных продуктов Prisma Яника Каттай.

Есть надежда, что даже если поставщики повысят цены, то торговые сети примут часть удара на себя и не станут перекладывать весь рост на покупателей. «Могут ли уведомления о повышении прийти в будущем и в каком размере, мы сейчас прогнозировать не можем. Разумеется, мы внимательно следим за ситуацией на рынке и делаем всё возможное, чтобы по-прежнему предлагать клиентам продукты по доступным ценам. Наша цель – сохранять максимально низкие цены, при необходимости даже за счёт собственной маржи», – отметила Яника Яаго из Maxima.