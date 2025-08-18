Покупателям подложили свинью? Ждать ли роста цен из-за чумы

На фермах Эстонии продолжает свирепствовать африканская чума свиней, из-за которой страна может лишиться десятой части поголовья. Что это означает для производителей мясных товаров – ждать ли повышения цен на свинину в магазинах?
- Selver: нас проинформировали, что могут возникнуть временные перебои в поставках продукции.
Несмотря на принятые жесткие ограничительные меры, опасная болезнь продолжает распространяться. По данным на прошлую неделю, в Эстонии уже восемь очагов африканской чумы свиней, в результате которой погибло или подлежит уничтожению более 26 000 животных из 282 846 учтенных. Это не может не повлиять на местных производителей и может докатиться до магазинов.
ДВ опросили крупнейшие торговые сети. Большинство из них ответило, что поставщики свинины пока не начали переговоры о повышении цен. «На данный момент мы не получали от производителей уведомлений о повышении закупочных цен на свинину», – комментирует руководитель по коммуникациям Maxima Яника Яаго. «На данный момент мы не получали от производителей уведомлений о повышении цен и надеемся, что их не будет», – подтверждают и в Prisma
В Lidl надеются, что им поможет разветвленная сеть снабжения. «Наши масштабы позволяют нам закупать свежую свинину в других странах Европы. Кроме того, у наших производителей мясных продуктов также есть возможность импортировать свинину в качестве сырья из других стран. Таким образом, вспышка чумы в такой стране, как Эстония, существенно не повлияет на цены. Однако, если чума свиней появится в таких крупных странах, как Польша или Германия, это окажет влияние на цены по всей Европе», – предупреждает менеджер по коммуникации Lidl Катрин Сеппель.
Соответственно, и роста конечных цен для потребителей пока не ждут. «В нашем собственном ценообразовании также не планируется никаких изменений. Африканская чума свиней пока не оказала влияния на цены на свинину и фарш, и на данный момент роста цен для потребителей не предвидится», – говорит руководитель категории мясных и рыбных продуктов Prisma Яника Каттай.
Если чума свиней появится в таких крупных странах, как Польша или Германия, это окажет влияние на цены по всей Европе.
Катрин Сеппель
менеджер по коммуникации Lidl
Есть надежда, что даже если поставщики повысят цены, то торговые сети примут часть удара на себя и не станут перекладывать весь рост на покупателей. «Могут ли уведомления о повышении прийти в будущем и в каком размере, мы сейчас прогнозировать не можем. Разумеется, мы внимательно следим за ситуацией на рынке и делаем всё возможное, чтобы по-прежнему предлагать клиентам продукты по доступным ценам. Наша цель – сохранять максимально низкие цены, при необходимости даже за счёт собственной маржи», – отметила Яника Яаго из Maxima.
Однако может возникнуть дефицит отдельных товаров. «На данный момент мы не получали от наших партнеров информации о возможных изменениях цен. Тем не менее, нас проинформировали, что в связи с распространением африканской чумы свиней могут возникнуть временные перебои в поставках некоторых видов продукции», – поясняет менеджер по связям с общественностью Selver
Марианн Ярвела.
В волости Вильянди на ферме Tässi была зафиксирована африканская чума свиней, сообщил Департамент сельского хозяйства и продовольствия (PTA).
Департамент сельского хозяйства и продовольствия установил запрет на пребывание в районе крупнейшего в Эстонии свиноводческого комплекса Ekseko для предотвращения распространения африканской чумы свиней.
Предприниматель из Ляэнемаа Эрмо Сепп, владеющий свинофермой примерно на 3000 голов, сомневается, что многие свиноводы смогут продолжить деятельность после вспышки африканской чумы свиней и уничтожения поголовья.
Из-за распространения африканской чумы свиней на убой уже отправлены 26 000 домашних свиней. С целью ограничения распространения болезни будет значительно увеличен отстрел диких кабанов, кроме того, правительство предложит дополнительную поддержку для инвестиций в санитарные меры на фермах.
