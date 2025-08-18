Глава Vireen: возле свинофермы Нурме на меня напали и повредили технику
Тармо Терав, руководитель государственной компании Vireen AS, которая занимается в том числе утилизацией свиней, в утренней программе радио Äripäev рассказал, что возле свинофермы Нурме на него совершили нападение.
«Еще и обругали, – сказал Терав. – Скажем так, солидные 50-летние женщины. Не могу представить, как они потом этим ртом едят, но в мой адрес звучали такие слова, что в эфире их просто невозможно повторить».
Департамент сельского хозяйства и продовольствия установил запрет на пребывание в районе крупнейшего в Эстонии свиноводческого комплекса Ekseko для предотвращения распространения африканской чумы свиней.
Предприниматель из Ляэнемаа Эрмо Сепп, владеющий свинофермой примерно на 3000 голов, сомневается, что многие свиноводы смогут продолжить деятельность после вспышки африканской чумы свиней и уничтожения поголовья.
Из-за распространения африканской чумы свиней на убой уже отправлены 26 000 домашних свиней. С целью ограничения распространения болезни будет значительно увеличен отстрел диких кабанов, кроме того, правительство предложит дополнительную поддержку для инвестиций в санитарные меры на фермах.
