  OMX Baltic−0,21%296,58
  OMX Riga1,45%916,69
  OMX Tallinn−0,96%2 016,79
  OMX Vilnius−0,02%1 217,69
  S&P 500−0,04%6 446,94
  DOW 300,01%44 950,55
  Nasdaq −0,12%21 596,98
  FTSE 1000,09%9 147,41
  Nikkei 2250,77%43 714,31
  CMC Crypto 2000,00%0,00
  USD/EUR0,00%0,86
  GBP/EUR0,00%1,16
  EUR/RUB0,00%93,93
  18.08.25, 17:47

Глава Vireen: возле свинофермы Нурме на меня напали и повредили технику

Тармо Терав, руководитель государственной компании Vireen AS, которая занимается в том числе утилизацией свиней, в утренней программе радио Äripäev рассказал, что возле свинофермы Нурме на него совершили нападение.
Завод Vireen по переработке животных отходов.
  • Завод Vireen по переработке животных отходов.
  • Foto: Меэлика Сандер-Сырмус
«Еще и обругали, – сказал Терав. – Скажем так, солидные 50-летние женщины. Не могу представить, как они потом этим ртом едят, но в мой адрес звучали такие слова, что в эфире их просто невозможно повторить».
  18.08.25, 11:05
Будущие работники в сфере электроники: как Incap и Касса по безработице помогают молодежи найти место на рынке труда
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?

