Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,21%296,58
  • OMX Riga1,45%916,69
  • OMX Tallinn−0,96%2 016,79
  • OMX Vilnius−0,02%1 217,69
  • S&P 500−0,04%6 447,31
  • DOW 30−0,06%44 919,4
  • Nasdaq −0,04%21 613,68
  • FTSE 100−0,01%9 138,18
  • Nikkei 2250,77%43 714,31
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,96
  • OMX Baltic−0,21%296,58
  • OMX Riga1,45%916,69
  • OMX Tallinn−0,96%2 016,79
  • OMX Vilnius−0,02%1 217,69
  • S&P 500−0,04%6 447,31
  • DOW 30−0,06%44 919,4
  • Nasdaq −0,04%21 613,68
  • FTSE 100−0,01%9 138,18
  • Nikkei 2250,77%43 714,31
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,96
  • 18.08.25, 17:17

Семейная фирма банкротится после неудачной санации. «Золотое время модульных домов прошло»

Работающий недалеко от Кейла производитель модульных и элементных домов Hilandero Houses OÜ подал заявление о банкротстве после двух лет санации. Последняя надежда рухнула в июле, когда предложения семейной фирмы остались без ответа.
Конкурентного преимущества, за счет которого производители домов долгое время держались на плаву, больше нет, признал член правления Hilandero Houses OÜ Сандер Марипуу.
  • Конкурентного преимущества, за счет которого производители домов долгое время держались на плаву, больше нет, признал член правления Hilandero Houses OÜ Сандер Марипуу.
  • Foto: Liis Treimann
Член правления компании Сандер Марипуу рассказал, что первые трудности возникли во время коронавируса, за ними последовал резкий рост цен на материалы и рабочую силу, а также спад на строительном рынке Скандинавии.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 04.08.25, 16:36
Выручка производителя домов рухнула. «Крайне паршивый год»
От прошлогодней выручки производителя деревянных домов Matek осталась лишь треть, а само предприятие ушло в убыток более чем на полмиллиона евро.
Новости
  • 24.07.25, 12:27
Таллинн выплатит производителю модульных домов почти миллион евро по итогам спора
Город Таллинн и производитель домов Timbeco Woodhouse OÜ заключат внесудебное соглашение, которое положит конец спору, возникшему в связи с договором на проектирование и строительство детского сада, запланированного на участке по адресу Палдиски мнт., 80a/b, сообщила мэрия.
Новости
  • 06.07.25, 14:08
Производитель окон и дверей: борьба идет за каждый объект
По словам руководителя AS Rehpol Расмуса Томингаcа, на рынке можно заметить небольшие признаки улучшения, но в целом ситуация остается сложной: объемы на внутреннем рынке не восстановились, и поскольку дела на экспортных рынках также идут не лучшим образом, предприятия вынуждены искать работу внутри страны – борьба идет за каждый объект.
Новости
  • 06.06.25, 11:33
Эстонский производитель деревянных домов заключил в Германии крупный контракт
Производитель деревянных домов и сборных конструкций Matek подписал в мае в Германии контракт на 25 миллионов евро на строительство общественного центра с детским садом и домом по уходу в уезде Вайерхаммер в качестве генерального подрядчика.
  • KM
Content Marketing
  • 18.08.25, 11:05
Будущие работники в сфере электроники: как Incap и Касса по безработице помогают молодежи найти место на рынке труда
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?

Самые читаемые

1
Mнения
  • 15.08.25, 09:00
Эстонская система – работающий пенсионер вместо мигранта
2
Новости
  • 16.08.25, 11:36
Плитка шоколада Kalev за 8 евро. «Люди больше не могут покупать его так же много, как раньше»
3
Эпицентр
  • 15.08.25, 06:00
Инженер из Ида-Вирумаа взял под контроль стройки Эстонии и помог американскому гению
4
ТОП
  • 17.08.25, 14:23
ТОП 40 курьерских компаний: где в I квартале платили самые высокие зарплаты?
5
Новости
  • 13.08.25, 13:06
Более 450$ млн активов криптомиллионеров будут распределены среди пострадавших
6
Новости
  • 17.08.25, 11:38
Трамп хочет провести саммит с Путиным и Зеленским. Путин требует отдать ему Донецкую область

Последние новости

Новости
  • 18.08.25, 17:17
Семейная фирма банкротится после неудачной санации. «Золотое время модульных домов прошло»
Новости
  • 18.08.25, 17:02
Покупателям подложили свинью? Ждать ли роста цен из-за чумы
Новости
  • 18.08.25, 16:31
Трамп: Украина могла бы отказаться от Крыма и вступления в НАТО
Биржа
  • 18.08.25, 15:35
Акции Infortar упали после критики со стороны Swedbank. Ханшмидт: «Силы еще есть»
Инвестор Тоомас
  • 18.08.25, 15:14
Инвестор Тоомас: ценовые цели аналитиков обещают новую цифру для моего портфеля
У некоторых акций отличный потенциал
Биржа
  • 18.08.25, 14:31
Инвесторы теряют миллиарды долларов на «грошовых» акциях из-за мошеннических схем
Новости
  • 18.08.25, 14:04
Пеэтер Коппель об инвестициях в восточного соседа: «Россия — это бензоколонка с ядерной бомбой»
Новости
  • 18.08.25, 12:19
Kaйдо Йыэлехт переманил топ-менеджера у Урмаса Сыырумаа

Сейчас в фокусе

В 2023 году лидерство в рейтинге удерживала DHL Express Estonia, в прошлом году — EKLT.
ТОП
  • 17.08.25, 14:23
ТОП 40 курьерских компаний: где в I квартале платили самые высокие зарплаты?
Президент США Дональд Трамп приветствовал российского лидера Владимира Путина красной дорожкой, что является необычным жестом.
Новости
  • 16.08.25, 15:22
Райво Варе: Путин получил на Аляске максимальные баллы, Трамп не получил ничего
Слушайте в интервью, почему Kalev не поддерживает снижения налога с оборота.
Новости
  • 16.08.25, 11:36
Плитка шоколада Kalev за 8 евро. «Люди больше не могут покупать его так же много, как раньше»
Екатерина Мереминская: “Предлагаю не идти на поводу у гнева и страха”.
Mнения
  • 15.08.25, 15:02
Приговор, который разозлил общество
Андрей Деменков.
Mнения
  • 15.08.25, 09:00
Эстонская система – работающий пенсионер вместо мигранта
Первая за более чем четыре года очная встреча президентов США и России прошла на Аляске накануне.
Новости
  • 17.08.25, 11:38
Трамп хочет провести саммит с Путиным и Зеленским. Путин требует отдать ему Донецкую область
По словам генерального директора Äripäev Игоря Рытова, Путин просчитал все сценарии и опережает Трампа на три хода.
Новости
  • 15.08.25, 16:13
Рытов: одна из целей Путина на Аляске – крайне негативный для Эстонии сценарий
Проект, инициированный работодателем и специально ориентированный на молодежь, стал для Кассы по безработице первым в своем роде и оказался очень успешным.
  • KM
Content Marketing
  • 18.08.25, 11:05
Будущие работники в сфере электроники: как Incap и Касса по безработице помогают молодежи найти место на рынке труда

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025