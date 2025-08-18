Семейная фирма банкротится после неудачной санации. «Золотое время модульных домов прошло»
Работающий недалеко от Кейла производитель модульных и элементных домов Hilandero Houses OÜ подал заявление о банкротстве после двух лет санации. Последняя надежда рухнула в июле, когда предложения семейной фирмы остались без ответа.
Конкурентного преимущества, за счет которого производители домов долгое время держались на плаву, больше нет, признал член правления Hilandero Houses OÜ Сандер Марипуу.
Foto: Liis Treimann
Член правления компании Сандер Марипуу рассказал, что первые трудности возникли во время коронавируса, за ними последовал резкий рост цен на материалы и рабочую силу, а также спад на строительном рынке Скандинавии.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Город Таллинн и производитель домов Timbeco Woodhouse OÜ заключат внесудебное соглашение, которое положит конец спору, возникшему в связи с договором на проектирование и строительство детского сада, запланированного на участке по адресу Палдиски мнт., 80a/b, сообщила мэрия.
По словам руководителя AS Rehpol Расмуса Томингаcа, на рынке можно заметить небольшие признаки улучшения, но в целом ситуация остается сложной: объемы на внутреннем рынке не восстановились, и поскольку дела на экспортных рынках также идут не лучшим образом, предприятия вынуждены искать работу внутри страны – борьба идет за каждый объект.
Производитель деревянных домов и сборных конструкций Matek подписал в мае в Германии контракт на 25 миллионов евро на строительство общественного центра с детским садом и домом по уходу в уезде Вайерхаммер в качестве генерального подрядчика.
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?