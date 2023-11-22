Вдохновит ли президент с бензопилой новую либерализацию?

Падение цен на энергоносители лишило Ignitis прибыли

Энергокомпания Ignitis Grupe, торгующаяся на Вильнюсской фондовой бирже, потеряла в третьем квартале как оборот, так и прибыль, но продолжила вложения в проекты солнечной энергетики в Латвии.

Энергокомпания Ignitis Grupe, торгующаяся на Вильнюсской фондовой бирже, потеряла в третьем квартале как оборот, так и прибыль, но продолжила вложения в проекты солнечной энергетики в Латвии.