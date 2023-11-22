    Вдохновит ли президент с бензопилой новую либерализацию?

    Андрей Деменков.Фото: Личный архив

    В мире зреют большие политические и экономические перемены. Избрание впервые в истории президентом Аргентины анархо-капиталиста может стать одним из главных катализаторов, считает журналист, автор медиапроекта «Прибалтаец» Андрей Деменков.

    Аргентина находится очень далеко от нас, Эстония слабо связана с этой страной. Отчасти поэтому у нас восприняли с прохладцей феноменальную победу анархо-капиталиста Хавьера Милея во втором туре президентских выборов. Его соперник, министр экономики Серхио Масса, раздал пособий и налоговых льгот на 1,5% госбюджета, но это ему не помогло. Видимо, аргентинцы, которые долго и упорно выбирали себе на голову левых популистов, решили, что настала пора попробовать новое, очень радикальное средство.

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