Деловые ведомости
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Деловые ведомости
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  • 01.08.25, 16:26

Делов-то: цена подписки на дружбу с США выросла, зрелища от правительства вместо дешевого хлеба

В новом выпуске подкаста «Делов-то!» обсуждаем детали торгового соглашения между ЕС и США, возможные санкции против Индии за сотрудничество с Россией, а также словесную дуэль предпринимателей с министром финансов Юргеном Лиги.
Делов-то: цена подписки на дружбу с США выросла, зрелища от правительства вместо дешевого хлеба
ЕС подписал с США торговый договор, из которого следует: большая часть европейского экспорта за океан теперь будет облагаться пошлинами в размере 15%. Точнее – речь идет о 70% экспорта, или товарах на сумму около 780 миллиардов евро. При этом импорт из США в Европу останется без дополнительных сборов.
И вот теперь – внимание, вопрос: какой из четырех вариантов правильный?
а) Европа выкрутилась

Статья продолжается после рекламы

б) США победили
в) победили все
г) проиграли все
Мнения журналистов «Деловых ведомостей» разделились. Но в одном они солидарны: Европа сейчас не в самой сильной позиции. И потому даже вероятность снова наступить на грабли энергетической зависимости от одного поставщика (пусть на сей раз грабли и позолоченные) пугает не так сильно. Хотя вариант «г» кажется самым логичным, все не так уж однозначно.
Тем временем Трамп, одержав – по крайней мере на первый взгляд – победу в Европе, переключился на новую мишень: Индию. Похоже, что пятая экономика мира попала в немилость за торговлю с Россией – будь она то ли четвертая (по Путину), то ли одиннадцатая (по объективным показателям). В любом случае, виновата опять Россия.
А пока подписка на дружбу с США дорожает, в Эстонии не утихают страсти вокруг министра финансов Юргена Лиги, который выпады предпринимателей против себя парирует с неожиданной ловкостью и традиционным упорством. Так что зрелищ в стране хватает – вот только цены на хлеб по-прежнему не радуют.
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