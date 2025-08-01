Семья Веэбер начнет застраивать лакомый пустырь в центре Тарту
Для планировки района Садама в центре Тарту, которая простаивала пять лет, найдено альтернативное решение, чтобы не переносить рынок, и проект снова получил развитие. На участке площадью 5,2 гектара будут возведены коммерческие и жилые здания.
Победивший проект района Садама «Улица Пуу» от Kauss Arhitekt OÜ, авторы Урмо Метс, Кристина Аасве, Грете Вескивяли, Каур Талпсеп, Мари Ренно, Аллан Пильтер, Лизетте Тийрик.
Foto: Kauss Arhitektuur OÜ
Компания Giga Investeeringud, принадлежащая семье Веэбер, владеет участками на набережной Эмайыги, по адресу Соола, 5 и Соола, 5б. По словам генерального директора Индрека Якобсоо, это перспективный участок, и предлагаемая застройка порадует соседей района, его будущих жителей и бизнес, украсив городское пространство в целом.
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