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  • 01.08.25, 09:03

Семья Веэбер начнет застраивать лакомый пустырь в центре Тарту

Для планировки района Садама в центре Тарту, которая простаивала пять лет, найдено альтернативное решение, чтобы не переносить рынок, и проект снова получил развитие. На участке площадью 5,2 гектара будут возведены коммерческие и жилые здания.
Победивший проект района Садама «Улица Пуу» от Kauss Arhitekt OÜ, авторы Урмо Метс, Кристина Аасве, Грете Вескивяли, Каур Талпсеп, Мари Ренно, Аллан Пильтер, Лизетте Тийрик.
  • Победивший проект района Садама «Улица Пуу» от Kauss Arhitekt OÜ, авторы Урмо Метс, Кристина Аасве, Грете Вескивяли, Каур Талпсеп, Мари Ренно, Аллан Пильтер, Лизетте Тийрик.
  • Foto: Kauss Arhitektuur OÜ
Компания Giga Investeeringud, принадлежащая семье Веэбер, владеет участками на набережной Эмайыги, по адресу Соола, 5 и Соола, 5б. По словам генерального директора Индрека Якобсоо, это перспективный участок, и предлагаемая застройка порадует соседей района, его будущих жителей и бизнес, украсив городское пространство в целом.
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