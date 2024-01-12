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Ярослав Тавгень

12 января 2024 в 14:27









Ярослав Тавгень: шериф в городе. Наказание неотвратимо

Ярослав Тавгень. Фото: Андрас Кралла

Атака военно-воздушных сил США и Великобритании по йеменским хуситам – событие, конечно, грустное, но абсолютно необходимое, чтобы показать неотвратимость наказания для преступников и дать понять, что мир пока не планирует повергнуться в пучину вечных конфликтов и войны всех против всех, считает журналист «Деловых ведомостей» Ярослав Тавгень.

Воздушные силы США и Великобритании при поддержке Австралии, Нидерландов и Бахрейна нанесли воздушный удар по авиабазам, аэропортам и военному лагерю хуситов в Йемене. Были поражены 60 целей в 16 скоплениях военизированных сил хуситов. По словам вице-министра иностранных дел племени хуситов Хуссейна аль-Эцци, удары также наносились с военных кораблей и подводных лодок. Представители племени утверждают, что в результате атак погибли шесть человек.