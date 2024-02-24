Алар Карис: наша смелость даёт уверенность, что Эстония останется Эстонией

“Важнейшим для эстонской экономики я считаю вопрос, как найти оптимизм, который не позволит тревоге парализовать нас“, - сказал президент Алар Карис. Фото: Andras Kralla

Без экономики нет ни социальной безопасности, ни воли к обороне, заявил президент Алар Карис в своей речи по случаю Дня независимости Эстонии.

Дорогие соотечественники!

Поздравляю всех нас с Днем независимости Эстонии!

Эстонское государство объединяет нас всех, как бы велики ни были наши повседневные разногласия. Мы все вместе и, если воспользоваться словами Тоомаса Кихо, от всех нас зависит, останется ли Эстония Эстонией.

Это не вынужденная, а естественная обязанность, подобная обязанности ласточек строить гнездо и воспитывать пернатое потомство.

В этом и заключается идея Эстонии - чтобы Эстония оставалась Эстонией.

Сегодня я буду говорить на три темы: образование, национальная оборона и экономика. Я сосредоточусь именно на этом не потому, что окружающая среда, здоровье или культура не так важны. Нет. Но мне кажется, что без образования нет понимания окружающей среды, проблем здравоохранения или культуры.

Без национальной обороны у страны нет будущего, а есть лишь исковерканные страхом души. А без экономики нет ни социальной безопасности, ни воли к обороне, потому что повседневные заботы о том, как свести концы с концами, затмевают для многих всё остальное.

Уважаемые слушатели!

Все мы знаем пришедшее из-за Атлантики выражение «из газетчиков в миллионеры».

Хотя никто не формулировал эстонскую мечту таким же образом, я считаю, что она существует в нашем национальном сознании и выразить её можно фразой «из пастушка в писателя, учителя, инженеры».

В этой фразе заключены три важные идеи.

Мы создаем и поддерживаем интеллектуальное богатство, нашу национальную мысль. Мы хотим и умеем ценить профессии, которые это богатство создают и хранят. И мы верим, что благодаря образованию все возможно для каждого.

Образование - это наша сила.

История эстонского государства и людей, которые его формировали, с момента национального пробуждения до создания, а затем и восстановления собственного государства, подтверждает это. Каждый метафорический пастушок, в котомке которого был жезл педагога, в свою очередь создавал возможности для следующих. Рождённая таким образом мышления убеждённость в значении хорошего образования важна нам не для того, чтобы похвастаться своей позицией в рейтинге, а потому, что жизненно необходима для сохранения народа и государства.

Высокое место в международном рейтинге - это, конечно, замечательно, но ревностное сравнение себя с соседями не должно превратиться в провинциальное тщеславие и культ рейтингов.

Мы не можем утверждать, что у нас сверходаренных учащихся больше, чем в других странах. Успехам Эстонии способствует скорее то, что, по сравнению с другими странами, у нас намного меньше тех, кто не реализует свои возможности.

Но есть одно важное изменение, обнаружившееся при сравнении учеников основной школы. Оно заключается в растущей связи успеваемости учащихся с социально-экономическим положением семьи.

Молодые люди из менее обеспеченных семей - современные «пастушки» - отстают, и это означает, что эстонская мечта начала развеиваться. Вряд ли дети сами стали в чём-то слабее. Возможно, это первый признак того, к чему ведет нехватка учителей, особенно учителей-предметников. Таким образом увеличивается нагрузка на других педагогов.

В учительских я часто слышу фразу: «У меня лучшая работа в мире, но...» Эти связанные с большой нагрузкой и дополнительными обязанностями «но» создают порочный круг, они забирают время и силы учителя в ущерб преподавательской работе. Эти «но» утомляют молодых учителей и отпугивают их от школы. И как сказал один педагог: он хочет, чтобы его собственных детей обучал «настоящий» учитель, а не замещающий преподаватель другого предмета или работающий по временному контракту «гость».

Если скрытая дополнительная нагрузка является неотъемлемой частью профессии учителя, может случиться, что в этой работе выносливость станет более важной, чем умение преподавать. Точно так же, как предпосылкой успешной работы в Рийгикогу станет способность политика ночевать в зале заседаний и коротать время за подачей бессмысленных запросов. В таком случае в парламенте не останется тех, кто силен в законотворчестве и в конструктивных дебатах.

Результатом этого является трата человеческих ресурсов. Но в маленькой стране мы не можем себе этого позволить.

Дорогие слушатели!

Ни для кого не секрет, что есть школы, в которых доля учителей, не имеющих необходимых квалификации и предметной компетенции, растет, а количество учеников неуклонно сокращается. Нехватка учителей привела к тому, что мы уже не в состоянии повсеместно предлагать такое образование, в том числе образование по интересам, которого наши молодые люди заслуживают. Особенно это относится к гимназическому образованию.

Однако мы не должны закрывать ни одну школу просто из-за ее размера или ради экономии денег. Даже маленькая школа может быть жизнеспособной, если ей удаётся привлечь молодые семьи и учителей или если она поддерживает самобытность местного сообщества. Но если школа уже не в состоянии обеспечить образование на должном уровне, пора задуматься. Надо рассмотреть варианты, которые позволили бы большему числу молодых людей получить лучшее образование. Может быть, среди таких вариантов передача всех гимназий государству? Или более широкое внедрение форм обучения, основанных на новых технологиях?

В Эстонии насчитывается сейчас 2300 человек, которые за последние двадцать лет получили педагогическое образование, но по различным причинам решили в итоге найти себе новое поприще. Многие из них могли бы быть отличными учителями и, вероятно, готовы рассмотреть возможность вернуться в класс. Также есть тысячи людей, которые пройдя начальную педагогическую подготовку, могли бы совершить поворот в карьере и принести свой опыт в школы.

Вероятно, часть этих людей внимательно следит за начавшимися недавно переговорами о расчёте нагрузки педагогов и их модели карьеры. От этих соглашений зависит, удастся ли нам избавиться от многочисленных «но» в работе учителя.

При этом я убежден, что служащий краеугольным камнем образовательной политики Эстонии, нашего будущего и нашей мудрости принцип единой школы должен оставаться в силе. До сих пор наша система образования помогала всем молодым людям, независимо от экономического положения семьи или места жительства, получить основательное образование и открыть двери, которые в противном случае могли остаться для них закрытыми. Государство вместе с местными органами власти по-прежнему обязано сохранять принцип единой школы.

Не менее важно и прочное укоренение русскоязычной молодёжи в эстонском пространстве. Надо привыкнуть к тому, что вместе с нами учатся и работают люди, говорящие по-эстонски с присущей их родному языку звуковой окраской. Это делает нас как общество и страну сильнее. Испытывая уверенность в себе и гордость собственной культурой, мы сможем добиться того, что один из основных принципов Манифеста независимости - жить в собственной культуре - также станет реальностью для представителей других национальностей.

Переход всех школ на обучение на эстонском языке - трудный, но неизбежный - создаст для всех молодых людей после окончания школы одинаковые возможности, зависящие не от владения языком, а от знаний.

Дамы и господа!

Интернет приносит нам все имеющиеся в мире знания. К настоящему времени искусственный интеллект уже прочитал весь интернет. Этот интеллект выполняет рутинную работу круглосуточно, быстро и неустанно. Через несколько лет у всех нас будет известный из народных сказок мудрый советчик в кармане.

Он уже есть, в наших телефонах и компьютерах, но мы ещё недостаточно с ним считаемся. Мой совет - познакомиться с ним как можно скорее. Он упростит жизнь как ученикам, так и учителям, и поможет найти полезные решения. Для этого даже не нужно быть компьютерным специалистом. Для начала достаточно пытливого ума. А школьникам надо обеспечить такой же доступ к новым помощникам, как и к спортивным площадкам, потому что в некотором смысле они тоже придают нам силы и скорости. Если у нас есть необходимые знания и идеи, технологии могут окрылить нас. Дадим тигру новый стимул прыгнуть так далеко и высоко, что прыжок превратится в полет.

Точно так же наша страна должна всячески предлагать полезное сотрудничество тем, кто разрабатывает такие новые технологии. Говорить, что им будут в Эстонии рады, что у нас прекрасные условия для тестирования новинок. Такие разработчики не нуждаются в сложной инфраструктуре и масштабных детальных планировках, они работают по большей части головой. Но в этих головах рождается будущее, и будущее Эстонии тоже.

Давайте заглянем в будущее: вместо того, чтобы беспокоиться, что искусственный интеллект ликвидирует какие-то рабочие места, мы начнём использовать искусственный интеллект быстрее, чем наши конкуренты, но почему бы и не вместе с этими конкурентами. Так мы сможем повысить продуктивность и конкурентоспособность предприятий и обеспечить рост нашей экономики. Нам просто нужно позаботиться, чтобы этот путь не был перекрыт бюрократией и пробелами в законах. Как раз малая бюрократическая нагрузка и благоприятное законодательство позволили нам в свое время создать электронное государство. Несмотря на то, что базовое программное обеспечение мы создавали не сами, а использовали в основном доступные каждому, но хорошо проверенные на практике решения.

Нашим преимуществом может стать наша гибкость. Если же будем долго раскачиваться, мы потеряем рабочие места и конкуренты внедрят новые технологии быстрее нас.

И важно, чтобы все новые технологии, в том числе системы искусственного интеллекта, в достаточной мере понимали эстонский язык, культуру и историю. Для этого надо развивать языковые технологии и оцифровывать культуру и наследие. Потому что и от этого тоже зависит сохранение эстонского языка, и это необходимо, чтобы Эстония оставалась Эстонией.

Уважаемые слушатели,

«Жизнь в Эстонии... во все времена требует хладнокровия, бесстрашия и особого чувства юмора, которое помогает справиться с опасным моментом и дает силы выжить. Жизнь в Эстонии требует качеств, которыми обладает хороший хирург или обученный солдат. Без этих качеств войну не выиграть, и сломанные кости не срастить».

Так написала в журнале «Akadeemia» Вийви Луйк.

Украине нужно помочь выиграть войну, а костяк Эстонии надо сохранить в целости в нестабильные времена. Но хладнокровия, бесстрашия и здорового, не злого и не ядовитого, чувства юмора Эстонии сейчас, пожалуй, не хватает. Спустя 20 лет после того, как мы оказались под защитным куполом Евросоюза и НАТО, общество пребывает в тревожном настроении.

Мы все знаем из-за чего. Война в Европе. Остывающая экономика. Раздоры во внутренней политике. Поверхностность вместо углубления и заносчивость вместо понимания. Пустословие, скрывающее недостаток мыслей. Ощущение одиночества.

Но тревога и страх не должны стать нашими спутниками. У нас нет причин бояться кого-либо или чего-либо.

Говоря это, я имею в виду выросший в последнее время страх перед войной и заявления о том, что Россия может атаковать восточный фланг НАТО через три, пять или восемь лет. Может. Но не атакует, если мы будем готовы дать отпор. В общем, перефразируя Гамлета, готовность - это всё.

Сегодня пошёл третий год войны России в Украине, войны, которую Кремль рассчитывал закончить за три дня. Атакуя Украину третий год подряд, Россия атакует всех нас.

Позиция Эстонии убедительно показывает, что маленькая страна способна защищать принципы свободного мира. Помогая Украине, мы защищаем свободу и международное право как фундаментальные ценности. И мы должны дать Украине возможность защищаться так, как защищали бы себя союзники по НАТО. 0,25 процента ВВП, то есть то, что Эстония платит ежегодно за оборону Украины, было бы посильно всем нашим союзникам. Это дало бы украинцам в общей сложности ещё 120 миллиардов евро в год. Чтобы выстоять против агрессора, они нуждаются в этих деньгах, а также в боеприпасах и оружии.

Поддерживать Украину в войне с Россией — задача не только политиков, чиновников или военных. Это в интересах всего эстонского государства. И если с нашей помощью Украина победит, это будет и нашей победой.

Сопротивление Украины удерживает российскую армию в отдалении от границ Евросоюза и НАТО, но рано или поздно Россия захочет восстановить, а возможно, и укрепить позиции своей армии. Кремль по-прежнему мыслит категориями буферных зон и сфер влияния, что и подтвердило нападение на Украину. Так что в ближайшем будущем Россия будет представлять для демократической Европы угрозу даже более серьезную, чем до 2022 года.

Наши западные союзники также это осознали. Они поняли, что опасности для Европы таятся совсем недалеко от нас. Поэтому НАТО рассматривает теперь коллективную защиту от российской угрозы как свою задачу номер один.

Ещё раз, подготовка решает всё. Этим мы покажем противнику, насколько сложно будет напасть на нас. Настолько сложно, что он сам потеряет всё. Наша убедительная готовность защищает, сдерживает, предотвращает. Чем серьезнее мы к этому относимся, тем больше возможностей сохранить мир. В прочитанной в Финляндии лекции в память президента Ахтисаари я сформулировал это так: наша сила порождает мир, наша слабость порождает войну.

Одна из целей Эстонии - спокойно и последовательно заботиться о том, чтобы все союзники развивали свои войска и вооружения в масштабах, соответствующих российской угрозе. Это позволит НАТО оставаться самой большой в мире военной силой, посягнуть на границы которой Россия не осмелится. Подтверждением этому можно считать последние 75 лет.

Вступление в альянс Финляндии, а скоро и Швеции, является для нас самым важным знаком нашей политической и военной мощи. Балтийский регион превратился в единое пространство безопасности в рамках большого трансатлантического союза. Поддерживающее безопасность Северных и Балтийских стран, Польши и Германии сотрудничество союзников создаёт здесь своего рода купол безопасности, защищающий своих и отпугивающий чужих.

Я верю в желание эстонцев защитить себя. Оно сплотило нас в Освободительной войне и в Поющей революции, оно объединяет нас сейчас в нашей помощи Украине. Украинцы доказали, что благодаря непреклонной воле к обороне возможно остановить и врага, обладающего большим численным перевесом. Воля эстонцев к обороне сильна, сильнее, чем мы думаем.

Если мы вместе с нашими союзниками будем готовы к обороне, война не придёт в Эстонию.

Дамы и господа!

Да, я знаю, что среди нас есть и сомневающиеся в том, что расходы на оборону должны быть столь большими. Должны быть, но это не означает, что неизбежно урезание всех прочих расходов: на образование, на региональную политику, на экономику, на обеспечение социальной защищенности, на культуру.

Мне запомнились слова выбранного организатором года в сфере культуры Романа Демченко о том, что культура - это не что-то экстраодинарное наподобие ослепительной вспышки гения. Культура - это также наши взаимоотношения и образ мышления, и от этого культурного фундамента зависит желание внести свой вклад в развитие страны или, в случае худшего сценария, выступить на её защиту.

Спасибо, Роман, за это сравнение, что культура - словно клей, который связывает и объединяет нас.

То же самое можно сказать и об образовании, окружающей среде, социальном обеспечении и экономике, о сельском хозяйстве. Все они образуют фундамент нашего общества-то, что создает ощущение безопасности и одновременно всё то, что имеет смысл защищать.

Здесь я должен подчеркнуть одну вещь. В трудные времена часто в первую очередь начинают сомневаться в необходимости культуры. Но именно в сложные времена искусство и культура в целом имеют ключевое значение.

Во время Второй мировой войны многие художники рисовали ужасы войны, которые по сей день напоминают нам, что такое не должно повториться. Но многие авторы в те же годы делали весенние зарисовки в садах или кафе, что, в свою очередь, помогало жить тогда, когда все эти ужасы случились. Культура - это место, где мы как человеческие существа наиболее отчетливо проявляемся, ведь созерцая, читая или слушая произведение искусства, мы всегда по существу смотрим в зеркало.

А куда же еще нам смотреть, если наши судьбы, судьбы наших близких, нашего родного края или целого мира, как всегда, в наших собственных руках?

Уважаемые слушатели!

В последнее время мы часто слышим о проблемах в экономике Эстонии: ВВП снижается, банки обеспокоены тем, что рост безработицы может привести к трудностям с погашением кредитов, озабоченность людей из-за завтрашнего дня нарастает. Та самая тревога, о которой я говорил раньше.

Как справиться с тревогой? Озабоченность порождают не только трудности и неопределенность; более существенным фактором является предощущение того, справимся мы или нет. Уверенность в том, что справимся. Знание, что я не один, что мы вместе прилагаем усилия и общими силами справимся.

Важнейшим для эстонской экономики я считаю вопрос, как найти оптимизм, который не позволит тревоге парализовать нас и удержит нас от неверных решений или полного бездействия. Мечты и надежды на более стабильное будущее заставляют многих из нас действовать. Пессимисты, возможно, даже правы, но они не двигают жизнь вперед. Прошлое показывает, что кризисы приходят и уходят, но долгосрочное развитие продолжается.

Пару десятилетий назад мы мечтали стать цифровой нацией, и мы сделали это. Цифровое государство - это не только то, как мы ведем дела, но это и есть наша экономика. Из десятка эстонских «единорогов» не менее половины входят теперь в число 25 фирм, которые платят больше всего налогов на рабочую силу. Именно об этом оптимисты и мечтали двадцать лет назад.

Знания, полученные в результате развития наших стартапов, надо использовать при создании новых компаний в других областях. Один актуальный вопрос: как теснее связать так называемую традиционную индустрию и стартапы? В Эстонии живут лучшие школьники Европы, у нас много предпринимательского духа, смелости и хорошего опыта управления компаниями. Так что наша исходная позиция для экономического развития весьма хороша.

Год назад я сказал здесь, что нашей большой задачей на ближайшие десять лет должно стать приведение в порядок энергетического сектора, потому что в противном случае он будет все больше и больше тормозить развитие Эстонии.

Сейчас уместно спросить, приблизили ли решения, принятые за это время, нас к намеченным целям и достаточно ли быстро этот сектор развивается.

Поврежденные газопровод и электрокабели подтверждают, что хотя наши соединения с другими странами важны для нас, мы не можем уповать только на них. Нам требуются разнообразные источники энергии, в том числе местные управляемые мощности, различные технологии, в частности, накопительные системы, и гибко реагирующая промышленность. Это позволит нам не только лучше подготовиться к будущему, но и обеспечить предпринимателей и всех жителей электроэнергией по ценам, сопоставимым с ценами в соседних странах.

Инвестиции в энергетику являются долгосрочными и требуют большой юридической определенности. То же относится и к нашему государственному бюджету. В конце прошлого года было удивительно читать о том, как были отброшены обещания, записанные в стратегии госбюджета всего несколькими месяцами ранее. Стратегии предназначены ведь не для того, чтобы просто перечислять мечты, они играют важную роль в управлении страной и формировании ожиданий. Это важно для наших предпринимателей и иностранных инвесторов, для всех, кто испытывает интерес к Эстонии и её экономике. Качество стратегических планов и способность их реализовать говорят о потенциале Эстонии, её надёжности и устойчивости нашего развития, пожалуй, больше, чем соблюдение бюджетного равновесия и размер государственного долга.

Госдолг Эстонии в настоящее время является самым маленьким в Европейском Союзе. Но дает ли это основания радоваться? Проведенный полгода назад министерством финансов анализ будущего нашей бюджетной политики привел к неутешительным выводам. Если нынешняя политика продолжится, государственный долг уже через 13 лет достигнет 60 процентов ВВП, а к 2070 году приблизится к 160 процентам. Рожденные сейчас дети будут в это время в лучшем трудоспособном возрасте, но их, к сожалению, намного меньше, чем требуется для устойчивого развития. Но именно им придется погашать этот долг.

А это, конечно, не вопрос экономики. По вкладу в семейному политику Эстония занимает 5-е место среди стран ОЭСР. На это мы направляем 3,3 процента ВВП. Но детей рождается мало. Эту проблему общество должно решить. Как? Нам не стоит увязать в политических спорах и превращать демографическую ситуацию в предмет межпартийной конкуренции. Мы не должны запугивать семьи разговорами об урезании пособий, закрытии части школ и приближающейся войне. Мы должны предложить семьям чувство безопасности и поддержку со стороны общества.

Будущее начальной школы или гимназии в каком-либо дальнем уголке страны может показаться мелочью, но такого рода «мелочи» во многом влияют на умонастроение людей. Они негативно сказываются на общем чувстве безопасности, на доверии к своей стране. И на вере в то, что политика государства понятна и последовательна.

Возьмём, например, упомянутый в бюджетной стратегии неопределённый источник поступлений, под которым, вероятно, подразумевают повышение налогов. Позволит ли он улучшить бюджетную позицию? И что может помочь достижению этой цели? Повышение подоходного налога? Временный налогдля нужд национальной обороны? Отсрочка ликвидации налогового горба? Урезание пособий? Платное высшее образование? Большее самофинансирование в здравоохранении и социальном обеспечении?

Я бы тоже хотел это знать. Как и то, какую проблему решит тот или иной выбор, и что это принесёт Эстонии.

Встречаясь с предпринимателями, я часто слышу озабоченность тем, что в политике недостаёт последовательности, правила игры могут внезапно измениться, и инвестирование окажется слишком рискованным. Мы можем устранить такую неопределенность, если будем открыто говорить об обязательствах, которые Эстония взяла; объяснять их последствия; и дадим гражданам достаточно времени адаптироваться.

Ясность правил является частью общей политической культуры.

Дорогие соотечественники!

Молодые люди часто лучше взрослых замечают хорошее. Это можно сказать и про школьницу из Пайде Анну Мийу Вайдебах, приславшую мне сочинение под заголовком «Мечтая о добросердечной Эстонии».

«Для меня простые вещи прекрасны. Например, когда кто-то говорит кассиру в магазине: «Спасибо за дружелюбное обслуживание, милая Мерике!» Ты относишь соседке только что собранные в саду золотисто-желтые яблоки, обнимаешь своих близких и напоминаешь им, как дороги они тебе, или прячешь за пазуху бродячего котёнка и несёшь его в тепло дома».

Мы мечтаем о добросердечной Эстонии, и у нас есть возможность создать именно такую Эстонию. Призываю всех нас сохранять способность радоваться добру, которое нас окружает. Я призываю всех нас быть уверенными в себе, но так, чтобы эта уверенность не перерастала в самолюбование.

Есть вещи, изменить которые мы не можем. Но многое - в наших силах и зависит от нас. Отношения в семье. Школа без запугивания и травли. Доступная помощь. Вежливость. Выбор образа жизни. Умение побеждать, умение терять.

Мир вокруг становится все более беспокойным, и тем более нам нужны места, в которых мы можем чувствовать себя в безопасности. Близкие люди, которые поддерживают. Государство, которое защищает. Друзья, которые понимают.

Меньшее, что мы можем сделать для себя и других - это позаботиться о себе. Когда наш дух сломлен, мы разрушаем и других вокруг себя. Это касается семьи, школы, работы, страны. Заботясь о себе, мы помогаем другим и вместе можем найти выход из трудностей. И, возможно, даже немного изменить этот хаотичный мир к лучшему.

Бояться нельзя. Помните, как на участников прошлогоднего молодёжного праздника песни и танцев обрушился ливень? И помните прозучавшую в ответ песню «Sata, sata vihmakõnõ, ma ei pelga Sinno» («Лей, дождик, поливай, тебя я не боюсь»)?

Наша смелость даёт уверенность в том, что Эстония останется Эстонией.

С праздником, дорогая Эстония!