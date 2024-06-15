Неэме Корв: правящая коалиция совершила свою крупнейшую ошибку

Херем: говорить об угрозе со стороны России стало модно. Люди и не думают, что она может реализоваться

Уходящий с поста руководителя Сил обороны Мартин Херем понимает, почему вице-канцлер Министерства обороны Кусти Сальм решил уйти в отставку.