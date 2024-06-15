    Неэме Корв: правящая коалиция совершила свою крупнейшую ошибку

    Журналист Äripäev Неэме Корв.Фото: Liis Treimann

    Споры являются частью демократического государства, но выставленный напоказ конфликт в сфере обороны представляет собой угрозу безопасности, пишет глава редакции мнений Äripäev Неэме Корв.

    Если бы я работал в стратегических коммуникациях государства, то на этой неделе спросил бы своих коллег, занимающихся коммуникациями правительства – за что вы получаете зарплату? PR политических партий в Эстонии и так слабый, за все время было лишь несколько сильных руководителей по коммуникациям – им просто не дают ответственности.

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