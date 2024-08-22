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Олеся Лагашина

22 августа 2024 в 13:09









Центристы сделали мощную заявку

Главный редактор DV Олеся Лагашина. Фото: Andras Kralla

Вступление Яака Мадисона в Центристскую партию почему-то стало неожиданностью для наблюдателей, хотя его фотографии на летних днях организации, казалось бы, развеивали на этот счет всякие сомнения. Зубоскалы в социальных сетях шутят, что после ухода Юри Ратаса в «Отечество», а Марии Юферевой-Скуратовски к реформистам, осталось только Яне Тоом уйти в EKRE или «Ээсти 200».

Последнее, впрочем, из области фантастики, в то время как альянс бывшего члена EKRE с центристами логических противоречий не обнаруживает. Центристам не впервой сотрудничать с консервативными политиками, взгляды и той, и другой группы избирателей во многом сходны, и вопреки сомнениям, несколько модифицировать свои высказывания так, чтобы они не вызывали негодования русскоязычной аудитории, Мадисону будет несложно. Приходилось слышать, как между собой даже те русскоязычные журналисты, которые не разделяют консервативных взглядов, признают его харизматичность. Сам Мадисон с ними, кстати, охотно общается, что тоже играет в его пользу.

Не говоря уже о том, что с точки зрения удержания эстонского электората, привлечение консервативного эстонского евродепутата в ряды партии, которую все приготовились считать русской после исхода из нее эстоноязычных политиков, - это мощный ход конем со стороны Михаила Кылварта. Напомню, на прошедших выборах в Европарламент Мадисон победил в шести местных самоуправлениях: юг Эстонии голосовал именно за него. В плане предстоящих муниципальных выборов, это открывает хорошую перспективу для Центристской партии, учитывая непопулярность партий, застолбивших за собой Дом Стенбока, и раскол в EKRE. При этом стоит помнить и о хрупком перевесе правящей таллиннской коалиции. Другое дело, что теперь предстоит выяснить, каков личный рейтинг Мадисона не в рядах национал-консерваторов.

Остается вопросом и то, что конкретно было ему обещано в обмен на членство в Центристской партии. Высказываются, к примеру, предположения, что Мадисон может в какой-то момент и вовсе возглавить центристов. Но зачем евродепутату такое счастье – большой вопрос.

Звучали также мнения, что такие перемещения повлияют на состав правления Центристской партии: предполагалось, например, что Яна Тоом покинет пост ее вице-председателя. Впрочем, в чем логика этой спекуляции, тоже не очень понятно, и с трудом верится, что Мадисона партия приобрела без ее участия. Два евродепутата, представляющие в Брюсселе одну и ту же политическую силу, будут усиливать позиции друг друга. К тому же очевидно, что Яна Тоом в своих комментариях нового однопартийца поддерживает.

Дружный вопль представителей эстонских коалиционных партий, включая бывших центристов, раздавшийся после публикации этой новости, только говорит о том, насколько болезненна она для них. И было бы ошибкой считать, что возмущение вызвано непостоянством политических принципов обеих слившихся в политическом альянсе сторон: эти принципы большинство политиков регулярно меняют в зависимости от политической арифметики. И пока эта арифметика не в пользу коалиционных партий.