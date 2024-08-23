Быстрое снижение Euribor принесло облегчение, но его реальное влияние еще впереди

У 93% клиентов Swedbank ежемесячные платежи по кредиту с конца октября прошлого года снизились до 100 евро, у 5% — до 250 евро, а 3% клиентов с ипотекой платят на более чем 250 евро меньше. Фото: Äripäev

Шестимесячный Euribor, важный для взявших жилищный кредит, с октября прошлого года заметно снизился, но его финансовое воздействие для заемщиков пока остается незначительным, особенно учитывая, что ждет в следующем году.

В октябре прошлого года шестимесячный Euribor достиг пика около 4,14%. К сегодняшнему дню он снизился до 3,4%, но временами опускался и ниже. Благодаря этому снижению у среднестатистического заемщика в месяц остается примерно на 50 евро больше, а у тех, кто имеет большие кредиты, даже больше.