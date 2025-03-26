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  • 26.03.25, 19:17

Белобровцев: хлопать и радоваться тому, что 140 тысяч человек потеряли право голоса – кощунство

Депутат Рийгикогу от Центристской партии Вадим Белобровцев назвал «дикой» и «кощунственной» реакцию четырех парламентских партий на принятие поправок к Конституции, лишающих граждан третьих стран и серопаспортников права голоса.
Депутат Рийгикогу от Центристской партии Вадим Белобровцев.
  • Депутат Рийгикогу от Центристской партии Вадим Белобровцев. Foto: Александр Хусаинов / ERR / Scanpix
«Ничего хорошего в этом решении нет – это шаг в неправильном направлении, – убежден Белобровцев. – У людей возникнет обида на эстонское государство: ведь они жили здесь на протяжении многих лет, растили детей, платили налоги и были лояльны эстонскому государству – и только из-за того, что у них неправильный паспорт, их называют угрозой безопасности», – говорит он.
«Поэтому было очень странно наблюдать, как представители четырех парламентских партий вскакивали и хлопали этому решению. Даже если ты считаешь, что оно правильное: радоваться тому, что 140 тысяч человек остались без права голоса, – дико и кощунственно», – убежден Белобровцев.
Депутат возлагает ответственность за принятие поправок к Конституции в том числе на социал-демократов, несмотря на то, что они неоднократно критиковали эту меру (но проголосовали «за»).
«Центристская партия с самого начала говорила и придерживалась той точки зрения, что я сейчас озвучил, и осталась ей верна до самого конца, – говорит он. – В отличие от социал-демократов, которые всю дорогу пытаются убедить, что они против или частично против, но при этом несколько раз передумывали и заключали компромиссы. Похоже, что скорее со своей совестью», – рассуждает депутат.
«Благодаря их очередному компромиссу не получилось заблокировать изменение Конституции, и теперь во многом их руками граждане третьих стран (не только России и Беларуси, но и Украины, США, Великобритании и других), люди, годами проживающие в Эстонии, больше не смогут голосовать на местных выборах», – добавил Белобровцев.
Одним из аргументов правящей коалиции в пользу данного законопроекта было то, что в начале полномасштабного вторжения в Украину России удалось быстро захватить некоторые города и населенные пункты, и есть подозрение, что это произошло из-за коллаборационизма местных властей (а значит, нужно не допустить появления в эстонских органах местного самоуправления людей, которые могут быть лояльны другому государству).
«Этот аргумент выглядит настолько же нелепо, насколько все аргументы, которые пытались приводить авторы этого законопроекта, – убежден Белобровцев. – Коллаборации с другими странами и спецслужбами зависят не от гражданства, а от самого человека. Вначале они говорили о какой-то угрозе безопасности. Потом, когда канцлер права Юлле Мадизе, бывший директор Полиции безопасности Арнольд Синисалу и другие специалисты заявили, что никаких внятных аргументов в пользу того, что такая угроза есть, они не услышали, риторика изменилась: стали уже говорить о каком-то задетом чувстве справедливости общества», – недоумевает он.
Белобровцев убежден, что данное решение принято для того, чтобы не допустить победы центристов на ближайших муниципальных выборах. При этом он считает, что в долгосрочной перспективе его партия от него, наоборот, выиграет.
«Уже многие эксперты заявили, что этот шаг скорее будет способствовать увеличению электората Центристской партии. У граждан России и серопаспортников есть дети, внуки, близкие и дальние родственники, у которых есть эстонское гражданство. И если человек не очень мотивирован голосовать, то, получив сигнал от этих людей, он может изменить свое решение. Если центристы и потеряют, то не очень много», – говорит Белобровцев.
«Не люблю цитировать представителей других партий, но вчера Евгений Осиновский практически прямым текстом дал понять, что Конституцию решили изменить именно для того, чтобы не допустить центристов к власти в Таллинне. Он, конечно, раскрыл секрет Полишинеля – все и так это знали – но знаково то, что это заявил представитель другой партии», – рассуждает Белобровцев.
Депутат от Социал-демократической партии Раймонд Кальюлайд обратил внимание на то, что законопроект поддержали четыре парламентские партии, лишь, как он выразился, «семь жалких центристов», были против. Однако Белобровцев не считает, что его партия оказалась в одиночестве.

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«Мы бы отстаивали это решение, даже если бы остались в одиночестве, т.к. считаем, что боремся за правое и справедливое дело. Но мы-то не одни: канцлер права публично заявила, что не поддерживает это изменение в Конституции. Президент Эстонии Алар Карис в главной речи в этом году 24 февраля достаточно прозрачно дал понять, что ему не нравится эта инициатива, и она имеет неприятные последствия», – приводит примеры Белобровцев.
Парламентарий также не считает, что лишение серопаспортников права голоса подстегнет их к тому, чтобы получить эстонское гражданство, на что указывали представители правящей коалиции, когда представляли этот законопроект в парламенте.
«Согласно Институту балтийских исследований, 80% серопаспортников хотели бы получить эстонское гражданство, но для половины из них непреодолимым препятствием оказывается экзамен по языку: у них нет либо времени на то, чтобы его учить, либо денег (бесплатных курсов очень мало)», – поясняет Белобровцев.
Сегодня парламент принял поправки к Конституции, лишающие права голоса на муниципальных выборах граждан третьих стран (т.е. государств, не входящих в Евросоюз) и обладателей серых паспортов. Последним, в качестве исключения, будет позволено проголосовать на ближайших парламентских выборах.
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