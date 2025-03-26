Белобровцев: хлопать и радоваться тому, что 140 тысяч человек потеряли право голоса – кощунство

«Центристская партия с самого начала говорила и придерживалась той точки зрения, что я сейчас озвучил, и осталась ей верна до самого конца, – говорит он. – В отличие от социал-демократов, которые всю дорогу пытаются убедить, что они против или частично против, но при этом несколько раз передумывали и заключали компромиссы. Похоже, что скорее со своей совестью», – рассуждает депутат.

«Благодаря их очередному компромиссу не получилось заблокировать изменение Конституции, и теперь во многом их руками граждане третьих стран (не только России и Беларуси, но и Украины, США, Великобритании и других), люди, годами проживающие в Эстонии, больше не смогут голосовать на местных выборах», – добавил Белобровцев.

Одним из аргументов правящей коалиции в пользу данного законопроекта было то, что в начале полномасштабного вторжения в Украину России удалось быстро захватить некоторые города и населенные пункты, и есть подозрение, что это произошло из-за коллаборационизма местных властей (а значит, нужно не допустить появления в эстонских органах местного самоуправления людей, которые могут быть лояльны другому государству).

«Этот аргумент выглядит настолько же нелепо, насколько все аргументы, которые пытались приводить авторы этого законопроекта, – убежден Белобровцев. – Коллаборации с другими странами и спецслужбами зависят не от гражданства, а от самого человека. Вначале они говорили о какой-то угрозе безопасности. Потом, когда канцлер права Юлле Мадизе, бывший директор Полиции безопасности Арнольд Синисалу и другие специалисты заявили, что никаких внятных аргументов в пользу того, что такая угроза есть, они не услышали, риторика изменилась: стали уже говорить о каком-то задетом чувстве справедливости общества», – недоумевает он.

Белобровцев убежден, что данное решение принято для того, чтобы не допустить победы центристов на ближайших муниципальных выборах. При этом он считает, что в долгосрочной перспективе его партия от него, наоборот, выиграет.

«Уже многие эксперты заявили, что этот шаг скорее будет способствовать увеличению электората Центристской партии. У граждан России и серопаспортников есть дети, внуки, близкие и дальние родственники, у которых есть эстонское гражданство. И если человек не очень мотивирован голосовать, то, получив сигнал от этих людей, он может изменить свое решение. Если центристы и потеряют, то не очень много», – говорит Белобровцев.

«Не люблю цитировать представителей других партий, но вчера Евгений Осиновский практически прямым текстом дал понять, что Конституцию решили изменить именно для того, чтобы не допустить центристов к власти в Таллинне. Он, конечно, раскрыл секрет Полишинеля – все и так это знали – но знаково то, что это заявил представитель другой партии», – рассуждает Белобровцев.