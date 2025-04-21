Назад 22.04.25, 07:00 Местные инвесторы и пенсионные фонды упускают из-под носа хорошую возможность Траектория индекса Таллиннской биржи на протяжении четверти века мало отличалась от движений таких индексов, как S&P 500 и Stoxx 600. Более того, у OMX Tallinn есть и свои преимущества. И тем не менее, местный капитал утекает в международные индексы, так как инвестировать в индекс Таллиннской биржи возможности нет.

В 2020 и 2022 годах индекс OMX Tallinn терял меньше, чем S&P 500 и Stoxx 600

Foto: Liis Treimann

Таллиннская биржа входит в категорию пограничных рынков (frontier market), что значительно ограничивает приход крупных и богатых игроков.

С другой стороны, благодаря этому на Таллиннской бирже можно приобрести прекрасную компанию по приемлемой цене, что, по мнению Уоррена Баффета, куда лучше, чем покупать приемлемую компанию по прекрасной цене.

Если же посмотреть на общий тренд и поведение Таллиннской биржи за последние четверть века, то в сравнении с двумя другими крупными рынками видно, что местная биржа ведет себя точно так же, как биржи США и Европы.

Несмотря на разную доходность и амплитуду трех рынков за последние 25 лет, что в том числе обусловлено разными расчетами этих индексов, их движение до 2024 года было практически синхронным. Наш пограничный рынок полностью отражал то же самое, что происходило в США и во всей Европе. Более детальный разбор трех индексов указывает на то, что Таллиннская биржа даже имеет свои преимущества. Технологии возвышают и низвергают Первые годы индекса Таллиннской биржи пришлись на так называемый доткомовский кризис 2000-2002 годов, который хорошо виден на индексах S&P 500 и Stoxx 600, но не так очевиден на индексе OMX Tallinn. Одна из причин - кризис того периода в первую очередь коснулся технологического сектора, который и по сей день слабо представлен в индексе местной биржи. Интересно, что технологический сектор повинен и в новом расхождении индексов впервые за 20 с лишним лет. С 2024 года S&P 500, в отличие от Stoxx 600 и OMX Tallinn, стремительно рос за счет бума искусственного интеллекта, который в индексе США широко представлен мировыми технологическими гигантами. Зато в этом году по той же причине американский индекс уже уступает своим европейским коллегам, в том числе и Таллиннской бирже. Таллиннская биржа вознаграждает долгосрочных инвесторов Если же взять три больших провала за четверть века, которые были обусловлены одинаковыми причинами, – мировой финансовый кризис, пандемию и медвежий рынок 2022 года, - то здесь мы увидим, что Таллиннская биржа вполне устойчива к падениям. Например, в 2020 и 2022 годах индекс OMX Tallinn проседал меньше, чем S&P 500 и Stoxx 600. Разница небольшая, однако для пограничного рынка это отличный показатель. Горячие новости Сложное банкротство фирмы электросамокатов: клиенты страдают, бывший владелец надеется продать бизнес Договор с главой Coop Pank был расторгнут досрочно. «Я удивлен, но понимаю владельцев» Предприниматель намерен оспорить расторжение 60-летнего договора аренды в Старом городе KM Охранное предприятие: теперь вместо проблем с информационными технологиями мы можем заниматься развитием технологии, спасающей жизни

Правда, в период финансового кризиса местная биржа упала почти на 77%, и на восстановление ушло гораздо больше времени, чем у американского и европейского рынков. Но пусть у OMX Tallinn и ушло более семи лет или почти 2000 торговых дней на восстановление, зато по доходности в тот момент индекс Таллиннской биржи значительно обошел S&P 500 и Stoxx 600.

Пример финансового кризиса может для нынешних инвесторов послужить определенным утешением и надеждой. Несмотря на то, что после медвежьего рынка S&P 500 и Stoxx 600 уже восстановились и даже достигли новых пиков, OMX Tallinn этим похвастаться все еще не может. Но в истории есть пример, когда у местной биржи ушло на это больше времени, однако результат в итоге был лучше.

Не хватает индексного фонда Таллиннской биржи

Отсутствие крупных игроков и больших денег, слабая ликвидность и небольшой набор крупных предприятий в основном списке Таллиннской биржи, вероятно, усложняет и делает нецелесообразным создание индексного фонда, через который инвесторы могли бы инвестировать в местный рынок, как это возможно с индексами S&P 500 и Stoxx 600.

В то же время история в четверть века и цифры говорят о том, что местная биржа точно не хуже мировых площадок. Более того, возможность вкладывать свои деньги не в отдельные компании, а в рынок целиком снижает опасность неправильного выбора, исключает валютные риски и упрощает автоматизацию процесса инвестирования. В общем, позволяет делать все то, благодаря чему пассивное инвестирование в индексы и стало столь популярным.

Однако еще важнее, что инвестирование в OMX Tallinn позволит местным инвесторам и пенсионным фондам держать хотя бы часть денег на местном рынке, что позитивно как для бизнеса и экономики, так и для биржи. Это в итоге увеличило бы ликвидность и количество предприятий на Таллиннской бирже, и, как результат, могло бы привлечь и больше зарубежного капитала.

Да, статус пограничного рынка значительно ограничивает приход крупных и богатых игроков к нам. Но он не ограничивает нас самих в использовании всех возможностей и потенциала Таллиннской биржи.