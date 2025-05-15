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  • 15.05.25, 14:39

Логист: это лишь пауза, а не конец тарифной неразберихи

Каждое заявление Трампа о таможенных тарифах резко увеличивает спрос на быстрые логистические решения, поскольку компании стремятся любой ценой опередить рост тарифов и снизить неопределенность в своем бизнесе, пишет операционный директор Balti Logistika Греэте Оругсаар.
Контейнеры в порту Мууга.
  • Контейнеры в порту Мууга.
  • Foto: Liis Treimann
В понедельник стало известно, что США и Китай достигли соглашения, и разрушительно высокие таможенные тарифы не будут действовать по крайней мере в течение следующих 90 дней. Безусловно, это даст международным компаниям небольшую передышку, однако, учитывая молниеносные шаги и в том и другом направлении в последние месяцы, нужно признаться себе в том, что речь идет всего лишь о паузе, а не об окончании тарифной неразберихи.
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