  • OMX Baltic−0,14%294,43
  • OMX Riga0,16%917,87
  • OMX Tallinn−0,02%1 988,15
  • OMX Vilnius0,27%1 233,23
  • S&P 5000,85%6 587,47
  • DOW 301,36%46 108
  • Nasdaq 0,72%22 043,07
  • FTSE 1000,32%9 327,3
  • Nikkei 2250,89%44 768,12
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%99,13
  12.09.25, 10:34

Эстония без малого бизнеса – новая норма или тревожный сигнал?

Если мы смиримся с сокращением малого бизнеса как с «новой нормой», через десять лет у нас будет меньше конкуренции, меньше социальных лифтов и более медленный рост производительности, пишет журналист, автор медиапроекта «Прибалтаец» Андрей Деменков.
Андрей Деменков.
  • Андрей Деменков.
  • Foto: Личный архив
Страна, где фирму регистрируют за пару кликов, внезапно смотрит на сжатие малого бизнеса. Рождаемость компаний просела, кредиты и налоги давят сильнее, и преимущества масштаба работают против «маленьких». Что, если это не просто временная простуда, а симптомы структурного сдвига?
Эстония всегда любила хвалиться своим предпринимательским климатом. Быстрое открытие фирмы, простая налоговая модель, электронные сервисы – казалось, у нас все создано для того, чтобы каждый второй был бизнесменом.
Но в последние годы картина сильно изменилась. Малый бизнес ужимается, число закрытий превышает число открытий, налоговое бремя растет. Возникает вопрос: это временный кризисный перекос или мы вошли в «новую норму», где малые компании будут только проигрывать крупным?

Статья продолжается после рекламы

Мир меняется: меньше «младенцев», больше гигантов

Сразу оговорюсь, что тренд глобальный. Во многих развитых странах уже два десятилетия снижается «рождаемость фирм». Новых компаний появляется меньше, чем в 2000-х, а доля занятости в малых и средних постепенно падает.
Цифры упрямы. В Эстонии, например, в 2021 году показатель enterprise birth rate составил всего 3,1% – самый низкий в Евросоюзе. А enterprise death rate был выше 24% – самый высокий в ЕС! Для сравнения: даже в «полусоциалистической» Франции с ее хорошо известной зарегулированностью бизнеса уровень рождаемости фирм превысил 16%, значительно опередив смертность, которая была чуть ниже 10%.
В 2022–2023 годах у нас по-прежнему закрывалось значительно больше компаний, чем открывалось. В ЕС в среднем ситуация была обратной. То есть мы даже на общем фоне выглядим значительно хуже.
Даже флагманский сегмент – стартапы – дает тревожный сигнал. В 2024 году занятость в эстонских стартапах впервые пошла вниз, пусть всего на 1,4%. Но половина всех рабочих мест сконцентрирована в десятке крупнейших фирм. Для страны, которая привыкла мерить успех количеством «единорогов», это звоночек: новые рабочие места концентрируются у лидеров, а мелочь топчется на месте.
Картину дополняют дорогие деньги. По опросам Европейского центробанка, малым компаниям сегодня заметно сложнее получить кредит, чем крупным. Доля отказов выше, а ставки – жестче. Для бизнеса, живущего на обороте, это вопрос не развития, а выживания.

Новая норма или все-таки тревога?

Мировой фон сам по себе неблагоприятный, но в Эстонии он усилен локальными факторами.
Во-первых, налоги. За полтора года мы дважды повысили НДОС: сначала с 20 до 22%, а с июля 2025 года – уже до 24%. Отдельный удар пришелся по гостиницам и апартаментам: ставка выросла с 9 до 13%. Для крупных сетей это неприятно, но терпимо. Для мини-отеля или семейного кафе – вопрос выживания. Поднять цены на 4% – потерять клиентов, не поднять – работать в минус.
Во-вторых, корпоративные изменения. Формула «налог на распределенную прибыль» сохранилась, но сама ставка при выплате дивидендов поднялась. А для малых фирм дивиденды часто заменяют зарплату собственника. Маневра меньше, рисков – больше.

Статья продолжается после рекламы

В-третьих, рынок труда. Рабочая сила дорожает, демографическая ситуация хуже некуда, миграция компенсирует лишь частично. Для малого бизнеса это означает постоянный рост издержек: каждый новый наемник превращается в роскошь.
И, наконец, кредиты. Когда оборотный налог забирает лишние проценты, а клиентские платежи задерживаются, без банковской подушки маленькая фирма просто не выдерживает. Но кредиты сегодня доступны далеко не всем. И точно не на тех условиях, что были десять лет назад.
Есть точка зрения: все это циклично. Поднимутся ставки – малый бизнес задыхается. Опустятся – оживет. Экономика всегда ведь дышит циклами.
Но проблема в том, что предпринимательская активность не возвращается даже тогда, когда экономика вроде бы начинает расти. Это уже похоже не на «волну», а на структурный сдвиг.
И тут возникает риск «новой нормы». Экономики с высокой концентрацией, меньшей предпринимательской мобильностью и более медленным ростом производительности.
Для Эстонии это особенно опасно. Во-первых, снижается конкуренция: а там, где конкуренция слабеет, замедляются инновации. Во-вторых, исчезает привычный «социальный лифт»: малый бизнес всегда был для многих шансом выбраться наверх. В-третьих, города становятся однообразнее: улицы заполняют сетевые бренды, а уникальные форматы исчезают.

Что можно сделать

Ситуация не безнадежна, но требует конкретных шагов.
Во-первых, снизить административную нагрузку. Для микрофирмы время, потраченное на отчетность, часто дороже денег. Объединять формы, расширять предзаполнение, давать «легкий режим» для компаний с небольшой выручкой – это реально спасает.

Статья продолжается после рекламы

Во-вторых, навести порядок с платежами. Кассовые разрывы губят бизнес быстрее налогов. Государство и госкомпании обязаны платить по контрактам вовремя. Просрочка должна бить не по предпринимателю, а по заказчику.
В-третьих, расширить доступ к кредитам. Гарантийные схемы должны учитывать не только залоги, но и нематериальные активы – контракты, подписки, экспортные заказы. Это даст шанс фирмам с нормальной бизнес-моделью получить оборотное финансирование.
И, наконец, городская политика. Льготная аренда для старта, быстрые согласования террас и вывесок, поддержка цифрового маркетинга. Поддерживать надо не «железо», а сбыт – выход к клиенту.
Если мы смиримся с сокращением малого бизнеса как с «новой нормой», через десять лет у нас будет меньше конкуренции, меньше социальных лифтов и более медленный рост производительности.
Но пока есть шанс изменить траекторию. Вопрос лишь в том, увидим ли мы в происходящем тревожный сигнал или продолжим делать вид, что все это просто очередной цикл, который сам собой рассосется.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

