Эстония без малого бизнеса – новая норма или тревожный сигнал?
Если мы смиримся с сокращением малого бизнеса как с «новой нормой», через десять лет у нас будет меньше конкуренции, меньше социальных лифтов и более медленный рост производительности, пишет журналист, автор медиапроекта «Прибалтаец» Андрей Деменков.
Страна, где фирму регистрируют за пару кликов, внезапно смотрит на сжатие малого бизнеса. Рождаемость компаний просела, кредиты и налоги давят сильнее, и преимущества масштаба работают против «маленьких». Что, если это не просто временная простуда, а симптомы структурного сдвига?
Эстония всегда любила хвалиться своим предпринимательским климатом. Быстрое открытие фирмы, простая налоговая модель, электронные сервисы – казалось, у нас все создано для того, чтобы каждый второй был бизнесменом.
Но в последние годы картина сильно изменилась. Малый бизнес ужимается, число закрытий превышает число открытий, налоговое бремя растет. Возникает вопрос: это временный кризисный перекос или мы вошли в «новую норму», где малые компании будут только проигрывать крупным?
Статья продолжается после рекламы
Мир меняется: меньше «младенцев», больше гигантов
Сразу оговорюсь, что тренд глобальный. Во многих развитых странах уже два десятилетия снижается «рождаемость фирм». Новых компаний появляется меньше, чем в 2000-х, а доля занятости в малых и средних постепенно падает.
Цифры упрямы. В Эстонии, например, в 2021 году показатель enterprise birth rate составил всего 3,1% – самый низкий в Евросоюзе. А enterprise death rate был выше 24% – самый высокий в ЕС! Для сравнения: даже в «полусоциалистической» Франции с ее хорошо известной зарегулированностью бизнеса уровень рождаемости фирм превысил 16%, значительно опередив смертность, которая была чуть ниже 10%.
В 2022–2023 годах у нас по-прежнему закрывалось значительно больше компаний, чем открывалось. В ЕС в среднем ситуация была обратной. То есть мы даже на общем фоне выглядим значительно хуже.
Даже флагманский сегмент – стартапы – дает тревожный сигнал. В 2024 году занятость в эстонских стартапах впервые пошла вниз, пусть всего на 1,4%. Но половина всех рабочих мест сконцентрирована в десятке крупнейших фирм. Для страны, которая привыкла мерить успех количеством «единорогов», это звоночек: новые рабочие места концентрируются у лидеров, а мелочь топчется на месте.
Картину дополняют дорогие деньги. По опросам Европейского центробанка, малым компаниям сегодня заметно сложнее получить кредит, чем крупным. Доля отказов выше, а ставки – жестче. Для бизнеса, живущего на обороте, это вопрос не развития, а выживания.
Новая норма или все-таки тревога?
Мировой фон сам по себе неблагоприятный, но в Эстонии он усилен локальными факторами.
Во-первых, налоги. За полтора года мы дважды повысили НДОС: сначала с 20 до 22%, а с июля 2025 года – уже до 24%. Отдельный удар пришелся по гостиницам и апартаментам: ставка выросла с 9 до 13%. Для крупных сетей это неприятно, но терпимо. Для мини-отеля или семейного кафе – вопрос выживания. Поднять цены на 4% – потерять клиентов, не поднять – работать в минус.
Во-вторых, корпоративные изменения. Формула «налог на распределенную прибыль» сохранилась, но сама ставка при выплате дивидендов поднялась. А для малых фирм дивиденды часто заменяют зарплату собственника. Маневра меньше, рисков – больше.
В-третьих, рынок труда. Рабочая сила дорожает, демографическая ситуация хуже некуда, миграция компенсирует лишь частично. Для малого бизнеса это означает постоянный рост издержек: каждый новый наемник превращается в роскошь.
И, наконец, кредиты. Когда оборотный налог забирает лишние проценты, а клиентские платежи задерживаются, без банковской подушки маленькая фирма просто не выдерживает. Но кредиты сегодня доступны далеко не всем. И точно не на тех условиях, что были десять лет назад.
Есть точка зрения: все это циклично. Поднимутся ставки – малый бизнес задыхается. Опустятся – оживет. Экономика всегда ведь дышит циклами.
Но проблема в том, что предпринимательская активность не возвращается даже тогда, когда экономика вроде бы начинает расти. Это уже похоже не на «волну», а на структурный сдвиг.
И тут возникает риск «новой нормы». Экономики с высокой концентрацией, меньшей предпринимательской мобильностью и более медленным ростом производительности.
Для Эстонии это особенно опасно. Во-первых, снижается конкуренция: а там, где конкуренция слабеет, замедляются инновации. Во-вторых, исчезает привычный «социальный лифт»: малый бизнес всегда был для многих шансом выбраться наверх. В-третьих, города становятся однообразнее: улицы заполняют сетевые бренды, а уникальные форматы исчезают.
Что можно сделать
Ситуация не безнадежна, но требует конкретных шагов.
Во-первых, снизить административную нагрузку. Для микрофирмы время, потраченное на отчетность, часто дороже денег. Объединять формы, расширять предзаполнение, давать «легкий режим» для компаний с небольшой выручкой – это реально спасает.
Статья продолжается после рекламы
Во-вторых, навести порядок с платежами. Кассовые разрывы губят бизнес быстрее налогов. Государство и госкомпании обязаны платить по контрактам вовремя. Просрочка должна бить не по предпринимателю, а по заказчику.
В-третьих, расширить доступ к кредитам. Гарантийные схемы должны учитывать не только залоги, но и нематериальные активы – контракты, подписки, экспортные заказы. Это даст шанс фирмам с нормальной бизнес-моделью получить оборотное финансирование.
И, наконец, городская политика. Льготная аренда для старта, быстрые согласования террас и вывесок, поддержка цифрового маркетинга. Поддерживать надо не «железо», а сбыт – выход к клиенту.
Если мы смиримся с сокращением малого бизнеса как с «новой нормой», через десять лет у нас будет меньше конкуренции, меньше социальных лифтов и более медленный рост производительности.
Но пока есть шанс изменить траекторию. Вопрос лишь в том, увидим ли мы в происходящем тревожный сигнал или продолжим делать вид, что все это просто очередной цикл, который сам собой рассосется.
Операция значительно улучшает зрение, но не возвращает «молодость» глаз, рассказал оперирующий хирург клиники Turman Silmakliinik Юрий Иванов, который также поделился профессиональным взглядом на лечение катаракты с помощью имплантации искусственного хрусталика.