На Сааремаа строят роскошные катера для самых богатых людей мира. Эстонские богачи же чаще смотрят за море
«Эстонцы покупают катера и яхты, которые даже гораздо дороже наших. Похоже, еще живо старое представление о том, что по-настоящему престижная вещь должна быть иностранной», — говорит исполнительный директор AS Luksusjaht Андрес Тоом.
Уже 30 лет вблизи Курессааре, рядом с портом Роомассааре, компания Luksusjaht — как и следует из ее названия — производит роскошные яхты и катера, в основном на экспорт. Почти два десятилетия предприятием руководит Андрес Тоом, владельцем же является переехавший жить в Эстонию уроженец Швеции Свен Леннарт Альпсталь. На заводе изготавливаются модели катеров и яхт шведских брендов.
