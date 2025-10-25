Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,02%292,03
  • OMX Riga−0,09%910,84
  • OMX Tallinn0,13%1 896,59
  • OMX Vilnius−0,03%1 261,33
  • S&P 5000,79%6 791,69
  • DOW 301,01%47 207,12
  • Nasdaq 1,15%23 204,87
  • FTSE 1000,7%9 645,62
  • Nikkei 2251,35%49 299,65
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%92,57
  • 25.10.25, 14:11

На Сааремаа строят роскошные катера для самых богатых людей мира. Эстонские богачи же чаще смотрят за море

«Эстонцы покупают катера и яхты, которые даже гораздо дороже наших. Похоже, еще живо старое представление о том, что по-настоящему престижная вещь должна быть иностранной», — говорит исполнительный директор AS Luksusjaht Андрес Тоом.
На Сааремаа строят роскошные катера для самых богатых людей мира. Эстонские богачи же чаще смотрят за море
Уже 30 лет вблизи Курессааре, рядом с портом Роомассааре, компания Luksusjaht — как и следует из ее названия — производит роскошные яхты и катера, в основном на экспорт. Почти два десятилетия предприятием руководит Андрес Тоом, владельцем же является переехавший жить в Эстонию уроженец Швеции Свен Леннарт Альпсталь. На заводе изготавливаются модели катеров и яхт шведских брендов.
