  • OMX Baltic−0,04%291,92
  • OMX Riga0,06%911,42
  • OMX Tallinn−0,18%1 893,21
  • OMX Vilnius0,15%1 263,21
  • S&P 5001,23%6 875,16
  • DOW 300,71%47 544,59
  • Nasdaq 1,86%23 637,46
  • FTSE 1000,09%9 653,82
  • Nikkei 225−0,11%50 455,33
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,42
  28.10.25, 06:00

Эстонских госчиновников скоро заменит нейросеть?

По мнению предпринимателей, идея Минюста заменить бесплатную юридическую помощь на чат-бота со следующего года, вполне рабочая. Однако ошибки неизбежны, и это следует учитывать, хотя в какой-то перспективе нейросеть может заменить чиновников, считают они.
С нового года Министерство юстиции намерено отменить услугу бесплатной юридической помощи самым бедным слоям населения. Надеяться предлагают на роботов.
  С нового года Министерство юстиции намерено отменить услугу бесплатной юридической помощи самым бедным слоям населения. Надеяться предлагают на роботов.
  • Foto: Wikimedia Commons
Сейчас бесплатную юридическую помощь оказывает бюро HUGO.legal, которое ранее выигрывало соответствующие тендеры от Министерства юстиции. Люди, чей доход за последний квартал составил менее 1200 евро (2000 евро - для семей с детьми), имеют права на два часа бесплатных юридических консультаций. Также им доступны консультации по льготной ставке.
С начала следующего года эту льготу планируют отменить и заменить ее на чатбота. Это решение вызвано тем, что вопросы, которые задают люди, как правило повторяются, а значит, с ними справится и компьютер, объясняет это решение министр юстиции Лийза-Ли Пакоста. По ее словам, сейчас бот тестируется и запустить его планируется со следующего года.

Шикарное использование денег

Предприниматели считают такую технологию разумной и работоспособной, однако предупреждают, что она несовершенна.

«Я сам для простых юридических вопросов использую чат-боты - они достаточно осмысленные, - рассказывает президент Bolt и бывший владелец IT-компании Евгений Кабанов. - По сложным вопросам, конечно, уже нужно обращаться к специалисту». По словам предпринимателя, за простыми юридическими консультациями он обращается к ChatGPT и Gemini.
Он согласен с решением Минюста и считает, что сам поступил бы так же, будь он на месте министра.
«Большой плюс чат-ботов в том, что они доступны. Они могут помочь огромному числу людей - и эта помощь придет в течение нескольких минут», - говорит бизнесмен, считающий чат-боты гораздо более разумным использованием денег, нежели юридические консультации от людей.
Кабанов убежден, что практику чат-ботов можно распространить и шире: им можно было бы поручить все, что относится к общению с людьми, службе поддержки, ответам на вопросы и просьбам сориентироваться в том или ином документе.
«Уровень современных чат-ботов - примерно как стартрековский компьютер, который не очень умный, но очень хорошо умеет разговаривать с другими компьютерами, - рассуждает Кабанов. - Поэтому для данных целей они подходят идеально. А вот для расчетов я бы их не использовал - с математикой у них не очень хорошо».

Смеялись всем юридическим отделом

Владелец Admirals Group Александр Цихилов также считает, что через два-три года искусственный интеллект разовьется до такого уровня, что сможет оказывать качественные юридические услуги. Однако на сегодняшний день чат-боты генерируют немало ошибок.
«Особенно это опасно, когда речь идет о конкретных фактах. Чат-бот может давать некорректные ссылки на законы и положения, писать устаревшую информацию. Хотя при желании его можно натренировать на одну конкретную тему, в данном случае - юридику», - рассуждает Цихилов.
«Такую услугу запускать можно, но необходимо закладываться на то, что будут ошибки. Это было многократно проверено, когда перед тем, как пойти к юристу, человек консультировался с чат-ботом. Юристы потом смеялись: «Ну да, нейросеть вам, конечно, насоветует...» - рассказал он.

Цихилов также считает, что чат-боты можно использовать в тех государственных учреждениях, где происходит общение с людьми.
«Там, где люди обращаются к каким-то государственным службам с вопросами, нейросети вполне могут начать заменять людей», - говорит Цихилов.
О том, что роботы заменят людей и в других сферах, говорить пока рано, возражает Кабанов. По его словам, главное достижение в сфере искусственного интеллекта в том, что люди создали себе хороших помощников, однако до уровня, на котором ИИ мог бы заменить людей, чат-боты не дотягивают.
«Если появится новая архитектура или новый технологический прорыв, тогда я изменю свою точку зрения, - говорит Кабанов. - А пока что выступаю скорее с консервативных позиций».
