Эстонских госчиновников скоро заменит нейросеть?

«Я сам для простых юридических вопросов использую чат-боты - они достаточно осмысленные, - рассказывает президент Bolt и бывший владелец IT-компании Евгений Кабанов. - По сложным вопросам, конечно, уже нужно обращаться к специалисту». По словам предпринимателя, за простыми юридическими консультациями он обращается к ChatGPT и Gemini.

Он согласен с решением Минюста и считает, что сам поступил бы так же, будь он на месте министра.

«Большой плюс чат-ботов в том, что они доступны. Они могут помочь огромному числу людей - и эта помощь придет в течение нескольких минут», - говорит бизнесмен, считающий чат-боты гораздо более разумным использованием денег, нежели юридические консультации от людей.

Кабанов убежден, что практику чат-ботов можно распространить и шире: им можно было бы поручить все, что относится к общению с людьми, службе поддержки, ответам на вопросы и просьбам сориентироваться в том или ином документе.

«Уровень современных чат-ботов - примерно как стартрековский компьютер, который не очень умный, но очень хорошо умеет разговаривать с другими компьютерами, - рассуждает Кабанов. - Поэтому для данных целей они подходят идеально. А вот для расчетов я бы их не использовал - с математикой у них не очень хорошо».

Смеялись всем юридическим отделом

Владелец Admirals Group Александр Цихилов также считает, что через два-три года искусственный интеллект разовьется до такого уровня, что сможет оказывать качественные юридические услуги. Однако на сегодняшний день чат-боты генерируют немало ошибок.

«Особенно это опасно, когда речь идет о конкретных фактах. Чат-бот может давать некорректные ссылки на законы и положения, писать устаревшую информацию. Хотя при желании его можно натренировать на одну конкретную тему, в данном случае - юридику», - рассуждает Цихилов.

«Такую услугу запускать можно, но необходимо закладываться на то, что будут ошибки. Это было многократно проверено, когда перед тем, как пойти к юристу, человек консультировался с чат-ботом. Юристы потом смеялись: «Ну да, нейросеть вам, конечно, насоветует...» - рассказал он.