Эстонских госчиновников скоро заменит нейросеть?

По мнению предпринимателей, идея Минюста заменить бесплатную юридическую помощь
на чат-бота со следующего года, вполне рабочая. Однако ошибки неизбежны, и это следует учитывать, хотя в какой-то перспективе нейросеть может заменить чиновников, считают они.
- С нового года Министерство юстиции намерено отменить услугу бесплатной юридической помощи самым бедным слоям населения. Надеяться предлагают на роботов.
Сейчас бесплатную юридическую помощь оказывает бюро HUGO.legal, которое ранее выигрывало соответствующие тендеры от Министерства юстиции. Люди, чей доход за последний квартал составил менее 1200 евро (2000 евро - для семей с детьми), имеют права на два часа бесплатных юридических консультаций. Также им доступны консультации по льготной ставке.
С начала следующего года эту льготу планируют отменить и заменить ее на чатбота. Это решение вызвано тем, что вопросы, которые задают люди, как правило повторяются, а значит, с ними справится и компьютер, объясняет это решение министр юстиции Лийза-Ли Пакоста. По ее словам, сейчас бот тестируется и запустить его планируется со следующего года.
Шикарное использование денег
Предприниматели считают такую технологию разумной и работоспособной, однако предупреждают, что она несовершенна.
«Я сам для простых юридических вопросов использую чат-боты - они достаточно осмысленные, - рассказывает президент Bolt и бывший владелец IT-компании Евгений Кабанов. - По сложным вопросам, конечно, уже нужно обращаться к специалисту». По словам предпринимателя, за простыми юридическими консультациями он обращается к ChatGPT и Gemini.
Он согласен с решением Минюста и считает, что сам поступил бы так же, будь он на месте министра.
«Большой плюс чат-ботов в том, что они доступны. Они могут помочь огромному числу людей - и эта помощь придет в течение нескольких минут», - говорит бизнесмен, считающий чат-боты гораздо более разумным использованием денег, нежели юридические консультации от людей.
Кабанов убежден, что практику чат-ботов можно распространить и шире: им можно было бы поручить все, что относится к общению с людьми, службе поддержки, ответам на вопросы и просьбам сориентироваться в том или ином документе.
«Уровень современных чат-ботов - примерно как стартрековский компьютер, который не очень умный, но очень хорошо умеет разговаривать с другими компьютерами, - рассуждает Кабанов. - Поэтому для данных целей они подходят идеально. А вот для расчетов я бы их не использовал - с математикой у них не очень хорошо».
Смеялись всем юридическим отделом
Владелец Admirals Group Александр Цихилов также считает, что через два-три года искусственный интеллект разовьется до такого уровня, что сможет оказывать качественные юридические услуги. Однако на сегодняшний день чат-боты генерируют немало ошибок.
«Особенно это опасно, когда речь идет о конкретных фактах. Чат-бот может давать некорректные ссылки на законы и положения, писать устаревшую информацию. Хотя при желании его можно натренировать на одну конкретную тему, в данном случае - юридику», - рассуждает Цихилов.
«Такую услугу запускать можно, но необходимо закладываться на то, что будут ошибки. Это было многократно проверено, когда перед тем, как пойти к юристу, человек консультировался с чат-ботом. Юристы потом смеялись: «Ну да, нейросеть вам, конечно, насоветует...» - рассказал он.
Цихилов также считает, что чат-боты можно использовать в тех государственных учреждениях, где происходит общение с людьми.
«Там, где люди обращаются к каким-то государственным службам с вопросами, нейросети вполне могут начать заменять людей», - говорит Цихилов.
О том, что роботы заменят людей и в других сферах, говорить пока рано, возражает Кабанов. По его словам, главное достижение в сфере искусственного интеллекта в том, что люди создали себе хороших помощников, однако до уровня, на котором ИИ мог бы заменить людей, чат-боты не дотягивают.
«Если появится новая архитектура или новый технологический прорыв, тогда я изменю свою точку зрения, - говорит Кабанов. - А пока что выступаю скорее с консервативных позиций».
