Польша перехватила российский самолет над Балтийским морем

Два истребителя МиГ-29 Вооруженных сил Польши перехватили и сопроводили российский самолет Ил-20, который, как утверждается, выполнял разведывательную миссию над Балтийским морем. Об этом сообщило польское оперативное командование, передает «Медуза».
- Минобороны России сообщение польских военных пока не комментировало.
- Foto: AFP
Инцидент произошел 28 октября. По данным польских вооруженных сил, российский самолет выполнял разведывательную миссию в международном воздушном пространстве с выключенным транспондером и не предоставил плана своего перелета.
Воздушное пространство Польши самолет не нарушал.
Минобороны России сообщение польских военных пока не комментировало.
Статья продолжается после рекламы
В последнее время российские военные летательные аппараты несколько раз нарушали воздушное пространство стран НАТО. В частности, 23 октября Минобороны Литвы заявило, что российский истребитель Су-30 и самолет-заправщик Ил-78 нарушили границу возле города Кибартай (находится на границе с Калининградской областью России). Самолеты пролетели над территорией Литвы около 700 метров и спустя 18 секунд вернулись в Россию. Минобороны РФ заявило, что российские самолеты не нарушали воздушное пространство Литвы.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
По мнению бывшего командующего Сухопутными силами США в Европе Бена Ходжеса, европейский бизнес должен считать, что ЕС находится в состоянии войны с Россией. При этом он полагает, что если бы страны западного блока действительно объединили усилия, военный кризис можно было бы преодолеть еще несколько лет назад.
Дополнено в 13.00
Аэропорт Вильнюса временно приостановил полеты в ночь на воскресенье из-за воздушных шаров, направлявшихся в сторону аэропорта.
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом 16 октября вновь назвал полный контроль над Донецкой областью условием для прекращения войны в Украине.
Литва объявила о бессрочном закрытии границы с Беларусью. Причиной стали метеозонды с контрабандой, которые, влетая в воздушное пространство уже в четвертый раз за неделю, нарушали работу аэропорта Вильнюса.
Синдром сухого глаза (ССГ) — это многофакторное хроническое заболевание, при котором нарушается стабильность слёзной плёнки. Она слишком быстро испаряется и перестаёт защищать поверхность глаза, что приводит к воспалению, раздражению, повреждению роговицы и нервных окончаний. Об этом рассказала Анастасия Марышева, оптометрист из Kreutzwald Silmakeskus Kuiva Silma Kliinik, в подкасте «Tervisетark».