  • OMX Baltic−0,12%291,9
  • OMX Riga0,22%913,63
  • OMX Tallinn−0,18%1 893,21
  • OMX Vilnius−0,15%1 261,92
  • S&P 5000,00%6 890,89
  • DOW 300,00%47 706,37
  • Nasdaq 0,8%23 827,49
  • FTSE 1000,76%9 770,86
  • Nikkei 2252,17%51 307,65
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,13
  29.10.25, 13:38

Польша перехватила российский самолет над Балтийским морем

Два истребителя МиГ-29 Вооруженных сил Польши перехватили и сопроводили российский самолет Ил-20, который, как утверждается, выполнял разведывательную миссию над Балтийским морем. Об этом сообщило польское оперативное командование, передает «Медуза».
Минобороны России сообщение польских военных пока не комментировало.
  • Минобороны России сообщение польских военных пока не комментировало.
  • Foto: AFP
Инцидент произошел 28 октября. По данным польских вооруженных сил, российский самолет выполнял разведывательную миссию в международном воздушном пространстве с выключенным транспондером и не предоставил плана своего перелета.
Воздушное пространство Польши самолет не нарушал.
Минобороны России сообщение польских военных пока не комментировало.



В последнее время российские военные летательные аппараты несколько раз нарушали воздушное пространство стран НАТО. В частности, 23 октября Минобороны Литвы заявило, что российский истребитель Су-30 и самолет-заправщик Ил-78 нарушили границу возле города Кибартай (находится на границе с Калининградской областью России). Самолеты пролетели над территорией Литвы около 700 метров и спустя 18 секунд вернулись в Россию. Минобороны РФ заявило, что российские самолеты не нарушали воздушное пространство Литвы.
