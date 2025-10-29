Назад 29.10.25, 13:38 Польша перехватила российский самолет над Балтийским морем Два истребителя МиГ-29 Вооруженных сил Польши перехватили и сопроводили российский самолет Ил-20, который, как утверждается, выполнял разведывательную миссию над Балтийским морем. Об этом сообщило польское оперативное командование, передает «Медуза».

Минобороны России сообщение польских военных пока не комментировало.

Инцидент произошел 28 октября. По данным польских вооруженных сил, российский самолет выполнял разведывательную миссию в международном воздушном пространстве с выключенным транспондером и не предоставил плана своего перелета.

Воздушное пространство Польши самолет не нарушал.

В последнее время российские военные летательные аппараты несколько раз нарушали воздушное пространство стран НАТО. В частности, 23 октября Минобороны Литвы заявило, что российский истребитель Су-30 и самолет-заправщик Ил-78 нарушили границу возле города Кибартай (находится на границе с Калининградской областью России). Самолеты пролетели над территорией Литвы около 700 метров и спустя 18 секунд вернулись в Россию. Минобороны РФ заявило, что российские самолеты не нарушали воздушное пространство Литвы.