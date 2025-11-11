Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,33%292,83
  • OMX Riga0,4%920,03
  • OMX Tallinn0,08%1 910,34
  • OMX Vilnius0,59%1 270,1
  • S&P 5001,54%6 832,43
  • DOW 300,81%47 368,63
  • Nasdaq 2,27%23 527,17
  • FTSE 1000,81%9 866,69
  • Nikkei 225−0,14%50 842,93
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%94,14
  11.11.25, 10:22

Истерика морального компаса: почему Европа воюет с визами и счетами «неправильных» граждан

Бесконечные пакеты санкций, которые Европейский Союз принимает якобы с целью остановить войну в Украине и повлиять на экономику России, все больше напоминают инструмент двойной игры. Крепнет подозрение, что Европа хочет полностью оправдать клеветнические утверждения российской пропаганды о «кознях Запада». Обозреватель Ян Левченко считает одним из таких двойных механизмов недавние поправки к положению о визовых отношениях.
Ян Левченко.
  • Ян Левченко.
  • Foto: Алишер Шарипов
«Моральный компас» — метафора, которую впервые использовал французский просветитель Николя-Габриэль Леклерк в 1779 году. В английский язык понятие попало через авантюрный роман Чарльза Диккенса «Мартин Чезлвит» (1844). Русскому языку повезло меньше — это словосочетание используется в основном психологами и коучами, помогающими офисным работникам вести себя в рамках приличия. Чтоб не забывали о том, что усвоили в семье и школе.
Считается, что это набор общечеловеческих ориентиров. Россия давно вышла за его пределы — напала на соседнюю страну, создала пропагандистский пузырь для оправдания своих преступлений и угрожает безопасности огромной части света, отношения с которой испорчены всерьез и надолго. Казалось бы, все было ясно еще 24 февраля 2022 года — оставалось действовать. Мир встрепенулся: катилась волна протестов, множились проникновенные заявления.
Безоглядно ввязываться в войну на стороне Украины для Европы было, конечно, безумным шагом. Но блокировать Россию сырьевым эмбарго можно было еще в первый год войны. Тем не менее, испугавшись малейших колебаний привычного комфорта, Европа не прекратила закупки газа и даже не ввела тарифы на его поставки для отчуждения денег в пользу Украины. Хотя именно к этому призывали экономисты, хорошо понимающие, как работает Россия, в частности, Сергей Гуриев и Максим Миронов.

Статья продолжается после рекламы

Блокировать Россию сырьевым эмбарго можно было еще в первый год войны, но скоро четыре года как европейская бюрократия имитирует бурную деятельность.
Европе оказалась выгодна ситуация, при которой Украина принимает на себя основной удар, стоя на пути России в Европу и получая от нее подачки в виде небольших партий вооружений, годами согласовываемых в высоких кабинетах. Но поскольку делать что-то надо, причем желательно с результатом, скоро четыре года как европейская бюрократия имитирует бурную деятельность — например, запрещая продлевать живущим в Европе россиянам банковские счета или останавливая процесс выдачи многократных виз. Чтоб никто не ездил, не говорил громко по-русски и не хамил продавцам в миланских бутиках.
Понятно, что выдача виз возможна в третьих странах, куда интересант может, к своему удовольствию, поехать и какое-то время жить там в ожидании оформления документов. Плюс открываются широчайшие возможности, если многократную визу хочет получить правозащитник, оппозиционный журналист и любой другой борец с режимом. Нужно всего лишь предъявить доказательства того, что ты в опасности, поэтому тебе надо время от времени ездить в Европу, чтобы перевести дух и немного отдохнуть. Протоколы задержаний, несколько селфи в автозаке, а также скриншоты с угрозами в телеграме — и можно считать, что европейская мультивиза у тебя в кармане!
Сарказм остается едва ли не единственным инструментом для описания того положения, в котором находятся граждане России, попадающие в льготную категорию для оформления европейских многократных виз. После принятия очередного пакета санкций попытка сделать это с апелляцией к своему особому положению в России может лишь усугубить это положение. Человек, собравший подтверждения своей враждебности режиму и, чего доброго, соответствующих действий, скорее окажется в тюрьме, чем в Европе. Которая сейчас делает вид, что оставляет лазейку для «наиболее достойных» россиян, которым полагается привилегия иногда навещать «нормальные страны».
Очень немногие европейские политики сколько-нибудь представляют, что вообще происходит в России. Они и не обязаны — у них свои соображения безопасности. Наплыв русских в Европе очевиден, и это многим не нравится. В первую очередь раздражены украинцы, которых можно понять. Лучше если и не остановить этот поток, то хотя бы сымитировать усилия в этом направлении. Меры принимаются, процесс идет. Какая, собственно, разница, кто на практике пострадает, кто кого больше никогда не увидит, кому будет угрожать опасность по факту обращения за мультивизой на основании своей незаконной деятельности в стране проживания? Зато наказали тех, кто отказался свергать Путина и не уберег Навального!
Примечательно, что ограничительные меры, бьющие в первую очередь лично по россиянам, а не по преступной политике России, вводятся как раз при новом верховном представителе ЕС по иностранным делам и политике безопасности, сменившемся 1 декабря 2024 года. В Эстонии Каю Каллас знают как премьер-министра скандально провального правительства, которой удалось подключить нужные связи для получения спасительного повышения. Годы ее премьерства, негативно сказавшиеся на внутреннем состоянии страны, стали, тем не менее, периодом внешнеполитического успеха Эстонии. Он был связан с тем, что Европа получила наглядное подтверждение всегдашней правоты Эстонии и других стран Балтии, твердивших об опасности с Востока. Оказалось, что крыть нечем — дочь премьера и сама премьер тактически обошла всех «путинферштееров» Европы.
Теперь сам бог велел перенести методы борьбы с носителями опостылевшего языка и дурных манер на европейский масштаб. Украина — дверца хоть и хлипкая, но пока держится, а Россия, если даже нападет на Эстонию, не сразу доберется до Брюсселя, если вообще имеет такие намерения. Так что с безопасностью ряда лиц так или иначе будет полный порядок. Тем более, занимающих такие места, которые, по их же собственным словам, «кому попало не предлагают». Война с паспортами, визами и остатками денег на счетах их обладателей — это то, чем можно наконец-то заняться беспрепятственно. За годы тягостной жизни в Эстонии это желание, по-видимому, созрело и окрепло.
