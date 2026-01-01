Деловые ведомости
  01.01.26, 12:37

Петер Зашев: мы рискуем превратиться в страну, где люди живут рядом, но не вместе

Когда эмпатии мало, общество превращается в холодный механизм. Это не просто психологическая проблема — это угроза будущему Эстонии, пишет профессор практики в Стокгольмской Школе Экономики в Риге Петер Зашев.
Профессор практики в Стокгольмской Школе Экономики Петер Зашев.
  • Профессор практики в Стокгольмской Школе Экономики Петер Зашев.
  • Foto: Личный архив
Эстония вправе гордиться многим: демократия и свобода, рост доходов, низкий уровень коррупции, цифровые достижения и высокий уровень образования. Но есть то, что не измеришь рейтингами — человеческое тепло или эмпатия, т.е. способность человека понимать эмоциональное состояние другого, сопереживать и реагировать на его чувства, умение поставить себя на место другого, представить его мысли и ситуацию, чтобы лучше понять, что он переживает.
Исследования показывают, что высокий уровень эмпатии напрямую связан с социальной сплоченностью. По данным Journal of Personality and Social Psychology (Decety & Cowell, 2014), общества с низкой эмпатией демонстрируют рост агрессии и снижение готовности к взаимопомощи. Без доверия люди начинают жить по принципу «каждый сам за себя», что ведет к социальной изоляции. Когда эмпатии мало, общество превращается в холодный механизм. Это не просто психологическая проблема — это угроза будущему Эстонии.

Бедные и богатые

По данным статистики, разрыв между богатыми и бедными растет: 20% самых обеспеченных эстонцев зарабатывают в шесть раз больше, чем 20% самых бедных. Риск бедности в Эстонии существует примерно для 22% населения (EU-SILC, 2023). Более 280 000 человек (да-да, в нашей успешной Эстонии) живут на грани бедности. При этом все мы платим одинаковый подоходный налог.

И все же самые обеспеченные жалуются на «непосильные налоги», возвращаясь с шопинг-уикенда в Милане и вылетая на неделю на Канары. В их головах бедные «сами виноваты». Классическое отсутствие элементарной эмпатии — нежелание задуматься и поставить себя на место другого. Жизнь сложнее: кто-то заболел, кто-то родился в неблагополучной семье, где шансы на успех были отрезаны еще в детстве. Обеспеченные хотят, чтобы медсестры были квалифицированны, пожарные приезжали быстро, полиция охраняла порядок, учителя давали качественные знания, а армия защищала от угроз (тем более угроза совсем рядом и совсем реальная). Но платить больше налогов, чтобы эти люди получали достойную зарплату, не хотят. Эмпатии не хватает.

Переход на эстонский язык

Об отсутствии солидарности говорит и проведенная реформа образования. Решение было политическим и, возможно, правильным. Но сроки, нехватка денег и учителей — смехотворно непрофессиональны.
Я писал об этом еще в 2024 году: «Учителям нужна система, которая помнит, что ее основной продукт — знания и благополучие учеников, а не метрики и отчетности министерства». А это требует эмпатии, которой нет. На ее месте технократический, бездушный и формальный подход, в котором главное — докладывать об успехах наверх и удержаться на плаву во время очередной проверки министерства. Я говорю это не только как профессор бизнес-школы, но и как отец, у которого есть непосредственные наблюдения и впечатления о том, что происходит в реальной жизни.
Как можно сказать русскоязычному ученику в старших классах: «Все, биология будет на эстонском. ДНК и РНК — нуклеиновые кислоты и т.д. Контрольная в четверг, держитесь!»? Это какое-то чудовищное отсутствие эмпатии, которое бросило посреди бури (искусственно созданной корявой реформы) 30% населения страны. И знаете что? Эстоноязычные даже не знают о существовании данной проблемы!
А — неосведомленность, их это не касается. Б — отсутствие эмпатии.
В их системе координат «30 лет было, чтобы выучить язык» перекрывает все остальные соображения, и далее делается вывод: «Давно пора». Но вот интересно: если включить эмпатию хотя бы на пару минут и задуматься… Условный Валерий Петрович в Нарве изучает с энтузиазмом эстонский. И потом? Встречая условного Егора Дмитриевича в R-Kiosk, общается с ним на эстонском? Или дома говорит жене: «Хватит, Оля, все на русском да на русском, переходим на эстонский»? Или идет на работу и громко всем русскоязычным коллегам говорит „Kõik. Edaspidi räägin ainult eesti keeles“?

Благотворительность и солидарность

Во Всемирном индексе благотворительности 2023 Эстония занимает 112-е место из 119 стран (!):
•22% помогали незнакомцу,

•14% делали пожертвования,
•7% участвовали в волонтерстве.
Для сравнения: Латвия занимает 103-е место, Литва — 96-е, там пожертвования достигают 20–23%. Это показывает дефицит эмпатии и социальной солидарности. Какова цена такого равнодушия? Одиночество повышает риск депрессии и даже смертности. Когда человек чувствует, что его боль никому не важна, он становится уязвимым для радикальных идей. Это не абстрактная угроза — это реальность, которая может расколоть общество. Эмпатия — это безопасность. Она помогает искать компромиссы, строить мирные отношения, предотвращать конфликты. Без нее мы рискуем превратиться в страну, где люди живут рядом, но не вместе.
Что делать? Начать с малого: слушать, задавать вопросы, пытаться понять, а не осуждать. В школах, на рабочих местах, в медиа. Эмпатия — навык, который можно развивать. И от того, насколько мы готовы это делать, зависит будущее Эстонии.
