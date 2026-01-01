Назад 01.01.26, 06:00 За 10 лет нарвитяне стали зарабатывать и платить налогов в два раза больше, а рожать – в два раза меньше Нарвский Департамент развития и экономики в декабре опубликовал ежегодный документ «Нарва в цифрах», где собрана статистика по разным сферам городской жизни, в том числе и по экономике. Эти данные позволяют оглянуться не столько на 2025 год, по которому данные еще не полны, сколько оценить более длительные тренды.

Судя по статистике, в местной экономике Нарвы – скорее, закат, но с некоторыми признаками рассвета.

Foto: Николай Андреев

За десятилетие средняя брутто зарплата выросла в Нарве в 1,9 раза: было 787 евро, стало 1472 (в среднем по 2024 году). Уплаченный горожанами подоходный налог за это время вырос в 1,8 раза: в 2015 году все нарвитяне вместе заплатили 24 миллиона евро подоходного налога, а в 2024-м – 42,4 миллиона.

Но это не значит, что нарвитяне за десятилетие стали вдвое богаче, поскольку половину этого дополнительного дохода съела инфляция. Данных по регионам нет, но в целом по Эстонии, по данным Евростата, цены с 2015 по 2024 годы выросли на 55,1%, и большая часть этого роста пришлась на 2022 и 2023 годы (по росту цен за десятилетие Евростат поставил Эстонию на второе место в ЕС после Венгрии).

Уровень зарплат в Нарве по-прежнему заметно отстает от среднего по Эстонии. По данным ежегодника «Нарва в цифрах» на сентябрь 2025 года наиболее сильным отставание было в IT-секторе: 1607 против 4031 евро. Более, чем вдвое, отстают зарплаты в издательском деле и почти вдвое – в сфере финансов и страхования. В других сферах разница не столь большая, например, Нарва почти не отстает от средних значений по Эстонии в сфере культуры и спорта. Но есть один сектор экономики, в котором зарплаты в Нарве значительно выше, чем в среднем по Эстонии – это образование: 2985 против 2401 евро.

Падает количество и безработных, и работающих В пересчете на тысячу жителей фирм в Нарве традиционно меньше, чем по Ида-Вирумаа в среднем, и вдвое ниже, чем по Эстонии. В 2024 году количество предприятий на душу населения в Нарве снизилось по сравнению с 2023 годом: было 49, стало 48. Сборник «Нарва в цифрах» приводит данные с 2004 года, и за двадцать лет это первый случай, когда фирм на душу населения в городе стало меньше. Для сравнения – в среднем по Эстонии количество предприятий на тысячу жителей за год выросло со 113 до 115. При этом население Нарвы продолжает постепенно уменьшаться: в городе на начало 2025 года были зарегистрированы 52 495 человек, за 2024 год нарвитян стало меньше на 865 человек. За десятилетие смертность в городе сильно не менялась (за исключением периода пандемии), но рождаемость упала вдвое: в 2015 году родилось 492 нарвитянина, а в 2024-м – только 239. Во многом это объясняется тем, что людей в возрасте 20-35 лет в Нарве меньше, чем горожан других возрастных групп, – они уезжают активнее, и их дети рождаются в других городах. В Нарве быстро уменьшается количество рабочих рук – если в первом квартале 2025 года работой были заняты примерно 28 800 нарвитян, во втором квартале – на 800 человек меньше, в третьем – еще на 3400 человек меньше. Парадокс, но при этом количество людей, которые зарегистрировались как безработные в Кассе по безработице, за год тоже уменьшилось – сейчас официально числятся безработными около 3000 нарвитян, и это немного меньше, чем год или два назад. «Это связано со снижением общего количества населения, – считает директор нарвского Департамента развития и экономики Анне Веэво. – Если посмотреть, как у нас снижается количество населения, то, соответственно, снижается и количество занятых, и количество безработных». Она добавила, что многие безработные уходят на пенсию, в том числе на досрочную. «Прежде всего нужно смотреть на демографию – это первая причина. А затем, возможно, причина снижения уровня безработицы в том, что люди все чаще находят рабочие места не только в своем городе, но и за его пределами. Люди чаще ездят на работу, в том числе в Таллинн, в другие страны и так далее. То есть, они перестают числиться безработными. Сейчас рабочая сила становится более мобильной или же люди работают на удаленке», – сказала Анне Веэво.

Внешняя торговля загадочно взлетела

В довольно грустной статистике есть экономические показатели, которые в Нарве за последние годы не просто выросли, а буквально взлетели, – это экспорт и импорт услуг.

Экспорт услуг некоторое время колебался и даже падал, а затем неожиданно вырос с 13 миллионов в 2020-м до 54,3 млн в 2023 году. В 2024 году экспорт услуг снова снизился, но только до 44,8 млн евро.

Импорт услуг снижался с 17,2 млн евро в 2017-м до 5,9 млн в 2020-м, после чего в 2021 году подскочил до 14,1 млн и затем продолжил медленно снижаться.

Экспорт услуг (синяя линия) и импорт услуг (розовая линия) нарвских предприятий с 2017 года в миллионах евро. Источник данных: Департамент статистики Эстонии.

Foto: Департамент развития и экономики Нарвы

Экспорт и импорт товаров нарвских фирм в эти же годы менялись похожим образом, но изменения были гораздо меньшими, чем в международной торговле услугами.

Заведующая нарвской Службой предпринимательства и защиты прав потребителей Ольга Смирнова пояснила ДВ, что у Департамента статистики нет данных о том, какие именно нарвские предприятия или какие отрасли обеспечили такой неожиданный рост экспорта. Но можно предполагать, что отчасти он может объясняться эффектом низкой базы после ковидного 2020 года, когда многие услуги, особенно связанные с поездками, значительно сократились.

«На этом фоне рост в период с 2021 по 2023 год выглядит очень динамично», – констатировала она.

Отчасти рост может объясняться также тем, что с 2021 года появились новые источники формирования статистики. При этом рост экспорта в эти годы наблюдался и по Эстонии в целом.

«В 2023 году в Эстонии значительно возрос экспорт телекоммуникационных услуг. Это включает в себя веб-сервисы, приложения, IT-консультации и различную техподдержку. Также выросли показатели в сфере туристических и бизнес-услуг», – рассказала Ольга Смирнова.

«Вообще, здесь положительная динамика: исторически экспорт всегда превалирует над импортом в Нарве. Это связано с тем, что у нас здесь и выработка электроэнергии, и предприятия металлообработки, деревообработки, машиностроения – они всегда были ориентированы на экспорт. Для нас это традиционно», – сказала директор Департамента развития и экономики Анне Веэво.

Она также предположила, что рост экспорта мог быть связан с энергетическим сектором.

Предприниматель Юрий Сайя, который до 2022 года был директором нарвского Департамента развития и экономики, тоже предполагает, что на рост экспорта услуг мог серьезно повлиять энергетический сектор, особенно – строительство завода сланцевого масла Enefit 280-2, которое шло в те годы. Местные компании, которые оказывали услуги иностранным подрядчикам на этой стройке, формально экспортировали свои услуги, хотя физически работали на местном рынке, предположил Сайя.