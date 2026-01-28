Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,4%319,79
  • OMX Riga−0,11%934,39
  • OMX Tallinn0,31%2 085,81
  • OMX Vilnius−0,05%1 418,43
  • S&P 5000,41%6 978,6
  • DOW 30−0,83%49 003,41
  • Nasdaq 0,91%23 817,1
  • FTSE 100−0,33%10 174,32
  • Nikkei 2250,05%53 358,71
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,83
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,37
  • OMX Baltic0,4%319,79
  • OMX Riga−0,11%934,39
  • OMX Tallinn0,31%2 085,81
  • OMX Vilnius−0,05%1 418,43
  • S&P 5000,41%6 978,6
  • DOW 30−0,83%49 003,41
  • Nasdaq 0,91%23 817,1
  • FTSE 100−0,33%10 174,32
  • Nikkei 2250,05%53 358,71
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,83
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,37
  • 28.01.26, 08:46

Юлия Линде: на рынке квартир Харьюмаа заметна скрытая коррекция

В 2026 году на рынке недвижимости Харьюмаа можно ожидать умеренного роста, говорит Юлия Линде.
В целом рынок недвижимости Харьюмаа по-прежнему остается на стороне покупателя и арендатора, пишет аналитик Restate Юлия Линде в большом обзоре рынка недвижимости.
  • В целом рынок недвижимости Харьюмаа по-прежнему остается на стороне покупателя и арендатора, пишет аналитик Restate Юлия Линде в большом обзоре рынка недвижимости.
  • Foto: Erakogu
Рынок недвижимости наглядно отражает настроения предпринимателей и потребителей, а также их готовность принимать решения. В 2025 году в Харьюмаа было совершено 17 911 сделок купли-продажи недвижимости на общую сумму 3,409 миллиарда евро. Это означает, что по сравнению с 2024 годом количество сделок выросло на 2,7%, а их совокупная стоимость – на 0,6%.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 27.01.26, 06:00
Где дешевле жить на самом деле? Пирожное в Дубае на 50% дороже, продукты в Москве догоняют Таллинн
Таллинн давно занимает лидирующие позиции по цифровизации и качеству воздуха, но в 2026 году он ворвался в ТОП самых дорогих городов мира, опередив Дубай и Москву. Но работающие в регионе Персидского залива предприниматели свидетельствуют: по многим позициям Эстония все еще доступнее, чем крупнейший город ОАЭ.
Биржа
  • 26.01.26, 15:11
Ночной клуб, зеленые коктейли и спонтанная сделка: неожиданные ошибки опытных инвесторов
Рэпер Сэм и инвестор в недвижимость Эле‑Рийн Кулламя‑Головин вспомнили истории о 15‑кратном кредитном плече и зеленых коктейлях по пять евро, которые закончились сделкой с недвижимостью.
Биржа
  • 26.01.26, 16:52
Райн Лыхмус начал сам писать код. «Финансовый мир невыносимо медленный»
На конференции Инвестора Тоомаса сооснователь LHV Райн Лыхмус поделился своими мыслями о здоровье, деньгах и искусственном интеллекте.
Биржа
  • 26.01.26, 12:27
Лев Долгачев: шесть секторов, где я вижу возможности для сделок в этом году
На конференции Инвестора Тоомаса «Инвестор года 2025» Лев Долгачев поделился новой торговой стратегией и рассказал, почему во многом идет наперекор классическим учебникам по инвестированию.
  • KM
Content Marketing
  • 07.01.26, 13:03
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета
Windows Surface Series «два в одном» сочетает в себе мобильность планшета и возможности полнофункционального ноутбука, одновременно предоставляя дополнительную аппаратную и программную защиту.

Самые читаемые

1
Новости
  • 27.01.26, 12:52
В Финляндии зафиксирован рекордный уровень безработицы, и ситуация становится все хуже
2
Новости
  • 27.01.26, 08:58
Крупный концерн без лишнего шума приносит владельцам сверхприбыли
3
Новости
  • 27.01.26, 06:00
Где дешевле жить на самом деле? Пирожное в Дубае на 50% дороже, продукты в Москве догоняют Таллинн
4
Новости
  • 26.01.26, 17:49
РФ закончит ремонт пункта пропуска в Ивангороде к концу 2026 года
5
Новости
  • 27.01.26, 14:25
Таллинн начнет проверку расширения отеля Oru. «Как будто к пуговице пришили пиджак»
6
Новости
  • 26.01.26, 08:41
Горькая правда о проданном Netflix стартапе из Пярну: работники остались без денег

Последние новости

  • KM
Content Marketing
  • 28.01.26, 11:50
По какой цене сейчас можно приобрести этот дизельный Cayenne?
Новости
  • 28.01.26, 11:43
Эстония не планирует вводить языковые требования для курьеров
Биржа
  • 28.01.26, 11:14
Invego построит в Риге новый жилой квартал за 46 млн евро
Биржа
  • 28.01.26, 10:45
Золото не собирается останавливаться, доллар продолжает дешеветь
Новости
  • 28.01.26, 10:13
RIA внедрит в государственной системе аутентификации новую функцию Smart‑ID+
Mнения
  • 28.01.26, 08:46
Юлия Линде: на рынке квартир Харьюмаа заметна скрытая коррекция
Новости
  • 28.01.26, 08:16
Министр инфраструктуры: Тартуское и Пярнуское шоссе надо сделать четырехполосными к 2035 году
ТОП
  • 28.01.26, 06:00
Осиновский снова в ТОПе дивидендов: 1,5 млн – слишком маленькая сумма, куда дел – не помню

Сейчас в фокусе

Тармо Нурметало руководит одним из крупнейших концернов Эстонии, где в общей сложности работает около 1000 человек.
Новости
  • 27.01.26, 08:58
Крупный концерн без лишнего шума приносит владельцам сверхприбыли
Таллинн по стоимости жизни обошел Дубай
Новости
  • 27.01.26, 06:00
Где дешевле жить на самом деле? Пирожное в Дубае на 50% дороже, продукты в Москве догоняют Таллинн
Каждый пятый иммигрант в Финляндии не имеет работы.
Новости
  • 27.01.26, 12:52
В Финляндии зафиксирован рекордный уровень безработицы, и ситуация становится все хуже
Визуализация будущего района вокруг порта Ванасадам.
Новости
  • 27.01.26, 13:55
Tallinna Sadam получил зеленый свет для масштабного проекта застройки
По словам вице-мэра Тийта Терика, расширение отеля Oru выглядит как пришитый к пуговице пиджак.
Новости
  • 27.01.26, 14:25
Таллинн начнет проверку расширения отеля Oru. «Как будто к пуговице пришили пиджак»
Издание Politico пишет, что отношения Каи Каллас и Урсулы фон дер Ляйен ухудшаются.
Новости
  • 26.01.26, 18:57
Politico: Каллас назвала фон дер Ляйен «диктатором», отношения в руководстве ЕС ухудшаются
Если акции стран Балтии у нескольких поставщиков услуги можно покупать и продавать бесплатно, то в случае с иностранными акциями конкуренция становится жесткой.
Биржа
  • 27.01.26, 08:38
Большой анализ комиссий: не платите ли вы инвестируя слишком много?
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета
  • KM
Content Marketing
  • 07.01.26, 13:03
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026