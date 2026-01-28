Назад 28.01.26, 08:46 Юлия Линде: на рынке квартир Харьюмаа заметна скрытая коррекция В 2026 году на рынке недвижимости Харьюмаа можно ожидать умеренного роста, говорит Юлия Линде.

В целом рынок недвижимости Харьюмаа по-прежнему остается на стороне покупателя и арендатора, пишет аналитик Restate Юлия Линде в большом обзоре рынка недвижимости.

Foto: Erakogu

Рынок недвижимости наглядно отражает настроения предпринимателей и потребителей, а также их готовность принимать решения. В 2025 году в Харьюмаа было совершено 17 911 сделок купли-продажи недвижимости на общую сумму 3,409 миллиарда евро. Это означает, что по сравнению с 2024 годом количество сделок выросло на 2,7%, а их совокупная стоимость – на 0,6%.